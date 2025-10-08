Los afectados por el incendio de El Alisal: «Temimos por nuestras vidas aunque el juez diga que no»

El olor a quemado ha desaparecido y el negro del hollín, que impregnaba suelos, techos y paredes, ha dejado paso al blanco recién pintado. Tras un año y cuatro meses de obras ... , el garaje de la urbanización El Alisal, en la calle José María de Cossío, luce como nuevo, pero los vecinos tienen aún grabada aquella madrugada del 11 de abril de 2024, en que quedó calcinado con todos sus vehículos dentro. «Es difícil borrarlo», evoca Juan Carlos Arroyo, afectado. «Este fuego estuvo cerca de hacer colapsar la estructura del edificio, y también produjo mucho humo que causó graves trastornos en muchas casas y a mucha gente. Por eso no entiendo que el juez diga que no hubo peligro para las personas», insiste Arroyo, expresidente de la comunidad.

Es la protesta generalizada de los vecinos tras conocer el contenido del auto de procesamiento firmado por el magistrado Luis Enrique García, del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santander y que se dio a conocer esta semana en El Diario Montañés. El documento imputa a los dos sospechosos de iniciar el fuego un delito de daños pero descarta cualquier otro que tuviera que ver con el la amenaza para la vida de los vecinos. «Pudo haber muerto gente, lo que pasa es que hubo suerte», replica Arroyo, que forma parte de la comisión que ha supervisado las obras de restauración del subterráneo, y que ayer invitó a este periódico a ver el resultado.

Ampliar El estado en que quedó el garaje tras el fuego.

La obra ha tenido un coste final superior a los 700.000 euros, lejos de los 324.000 que de inicio se habían presupuestado y que figuran en el auto mencionado. «El auto es, digamos, un paso anterior de todo este procedimiento, y no contaba con el gasto total invertido en la obra. Ahora es cuando las partes personadas presentamos los escritos de acusación, y aquí sí se indica la cuantía final invertida, es decir, esos más de 700.000 euros», explica la administradora de la finca, Ruth García.

Los vecinos explican el desfase:«Lo principal es que hubo que invertir más de 200.000 euros más en estabilizar una zona que tenía peligro de colapso», cuenta Eva María Saenz, otra de las residentes. Se refiere al techo sobre el lugar donde se inició el fuego, y que alcanzó temperaturas muy elevadas que terminaron por afectar al forjado y, por tanto, a la estabilidad estructural de la plaza que se encuentra en superficie.

A todo ello habría que sumar los más de 21.000 euros reclamados por los particulares y los más de 178.000 euros de daños a vehículos. «En total, puede estar cerca del millón», apunta María Arroyo, otra de las afectadas.

Los vecinos están inmersos en la reclamación de todo este montante a través de los seguros particulares, dado que no contaban con un seguro de la comunidad que cubriera el siniestro. Al final son 198 vecinos, lo que obliga a formalizar 198 siniestros para gestionar de manera individual la indemnización de unos gastos que los han obligado a pagar derramas cercanas a los 100 euros mensuales.

Obras pendientes

«Aún quedan cosas por hacer», añade el representante de la comisión de obras;«pero necesitamos que se nos vayan abonando las indemnizaciones para ir acometiendo nuevas intervenciones». Lo más urgente, cuentan, es la instalación de las cámaras de seguridad. Un elemento que terminó por ser determinante en la identificación de los dos sospechosos de cometer el incendio. Dos hombres de 37 y 38 años a los que muchos vecinos temen. «No quiero que vuelvan por aquí porque no me fío. Pueden volver a hacer algo parecido porque no es gente de fiar», cuenta uno de los afectados.

También necesita reparación el muro del garaje que da al oeste. «Tiene muchísimas humedades y cualquier día se va a caer», lamentan. «Yel depósito de incendios está vacío porque tiene una fuga», agregan. Todas esas obras serán las que los vecinos de la finca El Alisal acometerán en los próximos meses, tan pronto como vuelvan a tener solvencia económica.