El subterráneo de El Alisal afectado por el incendio de abril de 2024 luce hoy rehabilitado. Roberto Ruiz

Los afectados por el incendio de El Alisal: «Temimos por nuestras vidas aunque el juez diga que no»

Los vecinos celebran la rehabilitación de los garajes, mientras ultiman los trámites para cobrar las indemnizaciones y exigen justicia para los dos sospechosos de iniciar el fuego en abril de 2024

José Carlos Rojo

José Carlos Rojo

Santander

Miércoles, 8 de octubre 2025, 07:15

Comenta

El olor a quemado ha desaparecido y el negro del hollín, que impregnaba suelos, techos y paredes, ha dejado paso al blanco recién pintado. Tras un año y cuatro meses de obras ... , el garaje de la urbanización El Alisal, en la calle José María de Cossío, luce como nuevo, pero los vecinos tienen aún grabada aquella madrugada del 11 de abril de 2024, en que quedó calcinado con todos sus vehículos dentro. «Es difícil borrarlo», evoca Juan Carlos Arroyo, afectado. «Este fuego estuvo cerca de hacer colapsar la estructura del edificio, y también produjo mucho humo que causó graves trastornos en muchas casas y a mucha gente. Por eso no entiendo que el juez diga que no hubo peligro para las personas», insiste Arroyo, expresidente de la comunidad.

