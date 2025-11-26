Cuatro millones de luces encenderán la Navidad de Santander

Si ha dado una vuelta en los últimos días por Santander, habrá podido comprobar que la ciudad ya se está preparando para la Navidad: operarios ... colocando las luces que iluminarán la ciudad; montando la pista de hielo por la que patinarán cientos de niños durante las fiestas; o los escenarios desde los que se cantarán los villancicos que «animarán» estas fechas. Y es que la cuenta atrás ya ha comenzado: el próximo viernes cinco de diciembre la capital cántabra se iluminará con cuatro millones de luces led. Ese día el Ayuntamiento de Santander inaugurará las navidades con el acto del encendido, que tendrá lugar a las 19.30 horas, y estará «lleno de sorpresas».

La cita comenzará una hora antes con la actuación del Coro Castroverde, seguida de un espectáculo de teatro musical protagonizado por los elfos de la compañía Adrián Alonso Producciones. Tras el encendido, a las 19.30 horas, se ofrecerá un espectáculo piromusical que acompañará la inauguración. Así, la jornada concluirá con animación en la propia plaza para que las familias puedan disfrutar de uno de los días «más esperados». A partir de ese momento, Santander se «transformará en un lugar mágico donde cada detalle ha sido cuidado para ofrecer una experiencia inolvidable, con una programación diversa, que combina tradición, innovación y solidaridad para quienes más lo necesitan», explicó este miércoles la alcaldesa de Santander, Gema Igual, que estuvo acompañada por el concejal de Dinamización Social, Fran Arias; y la concejala de Barrios, Lorena Gutiérrez.

Bajo el lema 'Santander es Navidad', la ciudad celebrará «por todo lo alto» estas fechas señaldas, cuyo cartel ha sido diseñado por el estudio Quima, formado por Lara Samperio y Marie Miqueu, ganadoras en 2023 del Premio Santander Comercio Innovador por su propuesta creativa para la ciudad -están en la calle Hernán Cortés 30- y que «representa la esencia de la Navidad santanderina y sitúa la escena en un lugar muy significativo, la Plaza Porticada, con su pista de hielo como elemento central».

La plaza del Ayuntamiento volverá a ser uno de los escenarios principales. Allí se instalará el Escenario Navidad, que acogerá villancicos, música en directo, magia, cuentacuentos, animaciones infantiles, teatro y danza, con el objetivo de ofrecer una «programación variada, con especial atención al talento local, que tiene un espacio destacado en esta propuesta». Otra cita destacada será la llegada de Papá Noel el día 23 de diciembre. Habrá un pasacalles protagonizado por renos y elfos que partirá desde la zona de Gamazo hasta la plaza del Ayuntamiento, donde recibirán las cartas de los niños. Además, el día cinco de enero tendrá lugar la tradicional Cabalgata de los Reyes Magos, de la que se ofrecerán más detalles en las próximas semanas, ya que el evento se organiza junto Asociación para la organización de la Cabalgata.

La Ruta de Belenes

La Ruta de Belenes contará este año con más de 50 misterios repartidos por diferentes espacios de la ciudad, y se suma como novedad el conjunto instalado en la Plaza de las Atarazanas, realizado en colaboración con la Asociación Belenista de Santander. Además, se celebrará la tercera edición del Belén Viviente en la Catedral, organizado por la Archicofradía de la Pasión, los días 19, 20 y 21 de diciembre.

La oferta infantil se «refuerza» con nuevas atracciones dentro de PequeNavidad, ubicadas en varios puntos clave como Alfonso XIII, Ayuntamiento, Porticada y el 'Ascensor Mágico' de la Navidad ubicado en los Jardines de Pereda». Además, la pista de hielo de la Porticada continuará como uno de los espacios más frecuentados y la inauguración contará con India Rojo, campeona del mundo, y David Gutiérrez, subcampeón.

Más eventos. Y es que habrá más de 30 pasacalles con «magia, luz, color y personajes animados», que recorrerán distintos barrios para llevar la celebración a toda la ciudad y los talleres creativos gratuitos tendrán protagonismo durante estas semanas, junto con actividades como pintacaras y un novedoso Juego de la Navidad, diseñado para que los niños puedan realizar su propio recorrido por las fiestas y sus tradiciones. Por último, el día 4 de enero se celebrará el tradicional Roscón Solidario con la colaboración de la Asociación de Cocineros de Cantabria.

Para que los vecinos estén al tanto de toda la programación, este año volverán a repartirse revistas informativas y adornos navideños. En concreto, serán 5.000 ejemplares de cada uno, que se entregarán el sábado 6 de diciembre en la plaza del Ayuntamiento en horario de mañana y tarde, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.00 horas.