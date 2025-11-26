El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Los operarios de la empresa Chispas colocan las luces que iluminarán el Paseo de Pereda, en Santander. DM

Cuatro millones de luces encenderán la Navidad de Santander

La capital cántabra pone en marcha el viernes día 5 de diciembre la programación de cara a las fiestas, que «combina tradición, innovación y solidaridad para quienes más lo necesitan»

Candela Gordovil

Candela Gordovil

Santander

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 13:52

Si ha dado una vuelta en los últimos días por Santander, habrá podido comprobar que la ciudad ya se está preparando para la Navidad: operarios ... colocando las luces que iluminarán la ciudad; montando la pista de hielo por la que patinarán cientos de niños durante las fiestas; o los escenarios desde los que se cantarán los villancicos que «animarán» estas fechas. Y es que la cuenta atrás ya ha comenzado: el próximo viernes cinco de diciembre la capital cántabra se iluminará con cuatro millones de luces led. Ese día el Ayuntamiento de Santander inaugurará las navidades con el acto del encendido, que tendrá lugar a las 19.30 horas, y estará «lleno de sorpresas».

