El aumento de contagios de gripe eleva la presión en las Urgencias y los ingresos por complicaciones Varios centros de salud se quedan sin test diagnósticos y obligan al SCS a realizar una compra de urgencia

Ana Rosa García Santander Viernes, 5 de diciembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Los contagios de gripe siguen en aumento. Y esa será la tendencia al menos hasta fin de año, cuando se calcula que la onda ... epidémica alcance su pico máximo, en plenas Navidades. En la semana del 24 al 30 de noviembre se registró una subida del 47%, elevando la tasa de incidencia a 150 casos por cada 100.000 habitantes. Aunque aún se considera «nivel bajo», en palabras de Luis Viloria, jefe de servicio de Salud Pública, sí que se está notando mayor presión en las consultas de Atención Primaria, en las urgencias y en los ingresos, tanto de gripe como de otras infecciones respiratorias, como las del VRS, causante de las bronquiolitis en los bebés y de complicaciones en mayores frágiles. «La incidencia estimada global de Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) continúa en aumento con 708 casos por 100.000 habitantes», indica el epidemiólogo, mientras que la circulación de covid es escasa. La propagación del virus gripal ha dejado varios centros de salud sin test diagnósticos, lo que ha obligado al SCS a realizar una compra de urgencia para reponer el stock. Puesto que lo peor de la epidemia aún está por llegar, desde Salud Pública insisten en la importancia de la vacunación y de otras medidas de protección como la higiene de manos y la ventilación de espacios cerrados. Recuerdan que tanto la gripe como los catarros comunes y resfriados son procesos víricos que no responden a los antibióticos. «En casos no graves, es conveniente limitar, en lo posible, la asistencia a consultas médicas, puesto que supone un elemento de transmisión de la enfermedad en entornos altamente vulnerables. Únicamente es recomendable acudir a los centros de salud y servicios de urgencias cuando se presentan síntomas llamativos o señales de alarma, como fiebre muy alta, tos persistente, dificultad para respirar o malestar general».

Temas

Gripe

salud

Test