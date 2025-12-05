El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Vestuarios del Campo Municipal de Villaescusa, ubicado en La Concha. Juanjo Santamaría

El alcalde de Villaescusa espera que al monitor acusado «le caiga la mayor pena por el daño que ha hecho»

Constantino Fernández reconoce que se equivocó cuando defendió a Roberto J. R. por la denuncia previa de abuso a una niña, de la que salió absuelto por falta de pruebas

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Viernes, 5 de diciembre 2025, 07:11

Comenta

Apenas unos días después de que la Guardia Civil detuviera a Roberto J. R. por grabar con su móvil a jugadoras de fútbol en ... un vestuario deportivo de Villaescusa –hechos por los que la Fiscalía solicita para él una pena total de 148 años de cárcel–, el PSOE de la localidad solicitó la dimisión del alcalde Constantino Fernández (PRC) por defender al acusado en otro procedimiento anterior por supuesto abuso sexual a una menor de 5 años, a la que daba clases de multideportes, del que finalmente salió absuelto por falta de pruebas.

