El alcalde de Villaescusa espera que al monitor acusado «le caiga la mayor pena por el daño que ha hecho»

Apenas unos días después de que la Guardia Civil detuviera a Roberto J. R. por grabar con su móvil a jugadoras de fútbol en ... un vestuario deportivo de Villaescusa –hechos por los que la Fiscalía solicita para él una pena total de 148 años de cárcel–, el PSOE de la localidad solicitó la dimisión del alcalde Constantino Fernández (PRC) por defender al acusado en otro procedimiento anterior por supuesto abuso sexual a una menor de 5 años, a la que daba clases de multideportes, del que finalmente salió absuelto por falta de pruebas.

Los socialistas de Villaescusa denunciaron entonces que el alcalde era conocedor de que sobre el autor de las grabaciones pesaba una orden de alejamiento de una menor del municipio por un presunto abuso sexual y que, pese a esta circunstancia, «exigió» su contratación como monitor deportivo a la empresa encargada de las escuelas deportivas municipales a través del pliego de condiciones para la adjudicación del servicio.

Además, según han desvelado fuentes de la investigación a este periódico, el regidor y otros vecinos aportaron dinero mediante una colecta para sufragar los gastos de abogados del monitor en ese procedimiento del que salió absuelto, después de que la Audiencia Provincial de Cantabria reclamase la implantación de una cámara Gesell (sala de declaraciones especial) para que los menores puedan declarar con total naturalidad.

«En el primer caso que tuvo no se le pudo expulsar porque no había base legal para hacerlo»

«Espero que le caiga todo el peso de la ley porque ha traicionado mi confianza y la de muchísimos vecinos» Constantino Fernández (PRC) Alcalde de Villaescusa

Ahora, una vez que ha finalizado la instrucción del caso de las grabaciones a futbolistas en el vestuario, que deja a 51 víctimas destrozadas, el alcalde reconoce que se equivocó cuando dio su apoyo, «como cientos y cientos de vecinos», a Roberto J.R. «Como ya dije en su día, espero que condenen a este elemento, por no llamarle de otra de otra manera, porque traicionó la confianza de muchísimos vecinos de Villaescusa, entre ella, la mía. Por eso espero que recaiga sobre él todo el peso de la de ley».

El regidor regionalista es consciente de que al acusado «no le van a condenar 148 años, pero espero que le caiga lo máximo posible por todo el daño moral que ha hecho, primero a las chicas, y después a la ciudadanía de Villaescusa».

Sobre la petición de dimisión que planteó el PSOE en septiembre de 2024, a raíz de que pillaron al acusado mientras grababa a las jugadoras del Oceja, Fernández responde que en el caso de la denuncia de abuso a una menor «no se expulsó a Roberto J.R. porque ni los jurídicos de la empresa para la que trabajaba ni los jurídicos municipales tenían base legal para hacerlo. Nos dijeron que no se le podía apartar por la presunción de inocencia y lo que se hizo fue cambiar los equipos para que este señor no coincidiese en el pabellón con la niña».

El alcalde recuerda que la orden de alejamiento que impuso el Juzgado al monitor en el primer caso fue respecto a la menor, «no sobre las instalaciones deportivas». «Se cambió todo el protocolo para que este señor nunca coincidiese con la niña. Se tomaron todas las medidas en cuanto el Juzgado dictaminó las medidas cautelares, que tardó en acordarlas. Se cambiaron los monitores y los equipos para que este señor entrenase siempre y cuando la niña no estuviera en el pabellón».

La colecta

Respecto a la colecta que se organizó para pagar los abogados de Roberto J.R. en la primera causa, el alcalde asegura que «muchísimos vecinos me llamaron diciendo que había que ayudar a este hombre. que precisamente salió absuelto». «En aquel momento, prácticamente todo el mundo estaba seguro de que no habían existido tales abusos sexuales como los denunciados, conociendo de donde venían los hechos», afirma.

Sin embargo, ahora, con una petición de 148 años de cárcel por 51 presuntos delitos contra la intimidad, el regidor cree que «igual no teníamos que haber sacado la nota (pidiendo aportaciones)». «Fue una decisión particular. Nunca el Ayuntamiento de Villaescusa pidió una colecta. Nunca. En aquel momento había cientos y cientos de personas que dieron dinero, incluso asociaciones, a este señor. Apoyaron para ayudarle porque creyeron en él. Yo el primero. Después, cuando nos enteramos del otro episodio demostrado y autodeclarado por él, fue un mazazo para todo el mundo y, por eso, mostramos nuestra total repulsa».

Fernández se muestra molesto porque considera que el acusado –del que dice que era un chaval callado, muy prudente, que no hablaba con nadie y hacia su vida– «se ha reído de toda la gente, todos los compañeros, todo un equipo de fútbol como el Villaescusa, todos los padres y madres de las escuelas deportivas que en bloque, no el cien por cien, pero en su inmensa mayoría, fueron y aportaron fondos para ayudarle a pagar los abogados».