Esta tarde sigue en directo en El Diario Montañés y con Cantabria TV el encendido de la Navidad en Santander La retrasmisión comenzará a las 18.30 horas, una hora antes del encendido

Anai Sainz de la Maza Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:53 | Actualizado 12:14h. Comenta Compartir

El encendido navideño de Santander podrá seguirse esta tarde en directo a través de nuestra web de El Diario Montañés, que ofrecerá la señal de Cantabria TV, a partir de las 18.30 horas. La retransmisión permitirá acompañar desde cualquier lugar uno de los actos más emblemáticos del calendario local, un inicio de la navidad que cada año convierte la Plaza del Ayuntamiento en un encuentro multitudinario.

El programa arrancará a las 18.30 horas con el coro del Colegio Castroverde, compuesto por más de cien niños con instrumentos, quienes interpretarán varios villancicos y abrirán la tarde con un tono festivo y familiar. Poco después los elfos de la compañía Adrián Alonso Producciones tomarán la plaza con un espectáculo músico-teatral concebido para envolver al público en el ambiente previo al encendido, que este año aspira a ser uno de los más concurridos. 'Elfy' –uno de los elfos– será el maestro de ceremonias del acto, y estará acompañado por un equipo de personajes que interactuarán con las familias en distintos puntos.

La protagonista invitada es la cantante madrileña Sofía Ellar, quien interpretará su villancico 'Lo que realmente importa' junto a la actriz infantil de musicales Lucía Torres. Su actuación antecederá a la cuenta atrás prevista para las 19.30 horas de la mano de la alcaldesa Gema Igual, cuando se iluminarán las cerca de cuatro millones de luces LED que vestirán calles, plazas y barrios de la ciudad dentro de la campaña llamada en esta ocasión 'Santander es Navidad'. Tras el encendido, la fachada del Ayuntamiento se convertirá en el escenario de un espectáculo piromusical, concebido para inaugurar la temporada festiva con una puesta en escena visual y sonora.