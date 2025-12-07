El vídeo de la celebración del Racing en Cádiz
Santander
Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:52
Los más de 300 aficionados que se desplazaron este domingo a Cádiz se llevaron a casa una victoria y el agradecimiento de los fubolistas. Si antes del partido fueron ellos quienes fueron a saludar y arropar a la salida de la expedición del Hotel Playa Victoria, al término del partido los jugadores saludaron a los suyos.
🎻 ¡Este equipo tiene cositas! Vaya si las tiene… +3 #CádizRacing pic.twitter.com/KVkl0tZYlj— Real Racing Club (@realracingclub) December 7, 2025
«¡Este equipo tiene cositas! ¡Vaya si las tiene! Más tres», publicaba el propio Racing una vez concluido el encuentro.