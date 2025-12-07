«El equipo ha creído siempre, hasta el final», dice Andrés Martín

Sergio Herrero Santander Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:05 | Actualizado 18:50h. Comenta Compartir

El Racing volvió a demostrar este domingo que es un equipo al que no se le puede dar por muerto. Y Andrés Martín dejó patente que no se le ha olvidado lo que mejor sabe hacer. Con dos goles ayer, el sevillano se pone con ocho, a dos del pichichi Villalibre. El extremo racinguista cree que el equipo salió «bien» al partido, «hemos tirado nosotros a puerta los primeros». «Luego nos han metido dos goles muy rápidos, donde creo que hemos tenido errores y no hemos sabido cortarlo haciendo alguna falta», relató y eso que «el míster nos decía que las transiciones eran el principal problema que íbamos a tener». Aún así, el cuadro verdiblanco «ha creído siempre, hasta el final. Teníamos la sensación de que íbamos a tener nuestras ocasiones y que las íbamos a materializar».

El andaluz destacó el estado de forma de todo el equpo: «Estamos en un buen momento. Tenemos que seguir así». Y para ponerlo en valor, recordó como, «el año pasado, en estas fechas, estábamos irregulares». Por eso, «no tenemos que bajar los brazos, seguir así y a por el Leganés».

En el Nuevo Mirandilla, en Cádiz, se presentaron más de trescientos seguidores racinguistas. Poco se puede decir ya a estas alturas. «La gente... darle las gracias, porque se hacen una de kilómetros todas las semanas por nosotros... En El Sardinero, siempre 'petao'. En todos los campos, las gradas visitantes siempre llenas... Darles las gracias, porque siempre están con el equipo», concluyó el futbolista andaluz del Racing.

Temas

Real Racing Club