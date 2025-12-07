El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La hinchada verdiblanca en la grada del Nuevo Mirandilla. Paco Martín / LOF
Fútbol | Racing

Más de 300 cántabros acompañaron al equipo en el Nuevo Mirandilla

Aunque dada la enorme distancia no se agotaron todas las entradas enviadas por el Cádiz, el equipo estuvo muy arropado en su salida

Aser Falagán

Aser Falagán

Santander

Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:04

Pese al largo desplazamiento, más 300 verdiblancos (se vendieron 230 entradas solo en los Campos de Sport) siguieron el partido desde la grada del Nuevo ... Mirandilla. Las localidades que envió el club gaditano para la grada visitante no se agotaron debido al larguísimo en incómodo desplazamiento, sin vuelos directos para desplazarse a la capital gaditana, pero el puente ayudó a que el desplazamiento fuera aun así muy significativo dadas las circunstancias.

