Más de 300 cántabros acompañaron al equipo en el Nuevo Mirandilla
Aunque dada la enorme distancia no se agotaron todas las entradas enviadas por el Cádiz, el equipo estuvo muy arropado en su salida
Santander
Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:04
Pese al largo desplazamiento, más 300 verdiblancos (se vendieron 230 entradas solo en los Campos de Sport) siguieron el partido desde la grada del Nuevo ... Mirandilla. Las localidades que envió el club gaditano para la grada visitante no se agotaron debido al larguísimo en incómodo desplazamiento, sin vuelos directos para desplazarse a la capital gaditana, pero el puente ayudó a que el desplazamiento fuera aun así muy significativo dadas las circunstancias.
Ya cuando pasadas las nueve y media de la noche la expedición racinguista llegó al Hotel Playa Victoria un buen puñado de aficionados, y especialmente niños, estaban esperando a su llegada a la caza del autógrafo. «¡Este equipo jamás viaja solo!», se felicitaba el propio Racing pocas horas antes del inicio del choque.
Era un viaje que necesariamente exigía hacer noche, o incluso dos, porque la sucesión de festivos en pleno puente lo propiciaba. Hubo incluso quedada. a las once de la mañana para calentar motores y poder desplazarse en grupo a Nuevo Mirandilla. En esta ocasión las peñas, y en especial la grada de animación (la Gradona de los Malditos), convocaron en la Plaza Ana Orantes, a menos de 500 metros del estadio, a partir de las 11.00 horas, tres antes del comienzo del choque.
La jornada fue intensa. Tanto que no solo hubo quedada, largo viaje y celebración en el estadio, sino que el equipo se vio arropado por la mañana en su partida hacia el Nuevo Mirandilla. Un mini recibimiento.
El propio entrenador quiso agradecer, en primer lugar y en primera persona, la implicación de la hinchada, arropando los suyos a pesar de la enorme distancia. «Lo primero, me gustaría empezar por donde casi siempre se me olvida: agradecer a nuestra afición tanto la salida del hotel, que ha sido impresionante, como el desplazamiento que han hecho a mil kilómetros de casa, que no es nada sencillo, y el apoyo que siempre nos brindan». Con esas palabras comenzó José Alberto su comparecencia posterior al partido. Antes de desear a los cántabros «que tenga un buen retorno, que disfruten de la victoria y ojalá que podamosbrindarles muchísimas más de aquí al final».
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión