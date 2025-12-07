Más de 300 cántabros acompañaron al equipo en el Nuevo Mirandilla

Pese al largo desplazamiento, más 300 verdiblancos (se vendieron 230 entradas solo en los Campos de Sport) siguieron el partido desde la grada del Nuevo ... Mirandilla. Las localidades que envió el club gaditano para la grada visitante no se agotaron debido al larguísimo en incómodo desplazamiento, sin vuelos directos para desplazarse a la capital gaditana, pero el puente ayudó a que el desplazamiento fuera aun así muy significativo dadas las circunstancias.

Ya cuando pasadas las nueve y media de la noche la expedición racinguista llegó al Hotel Playa Victoria un buen puñado de aficionados, y especialmente niños, estaban esperando a su llegada a la caza del autógrafo. «¡Este equipo jamás viaja solo!», se felicitaba el propio Racing pocas horas antes del inicio del choque.

Ampliar Aficionados cántabros en Cádiz. RRC

Era un viaje que necesariamente exigía hacer noche, o incluso dos, porque la sucesión de festivos en pleno puente lo propiciaba. Hubo incluso quedada. a las once de la mañana para calentar motores y poder desplazarse en grupo a Nuevo Mirandilla. En esta ocasión las peñas, y en especial la grada de animación (la Gradona de los Malditos), convocaron en la Plaza Ana Orantes, a menos de 500 metros del estadio, a partir de las 11.00 horas, tres antes del comienzo del choque.

La jornada fue intensa. Tanto que no solo hubo quedada, largo viaje y celebración en el estadio, sino que el equipo se vio arropado por la mañana en su partida hacia el Nuevo Mirandilla. Un mini recibimiento.

El propio entrenador quiso agradecer, en primer lugar y en primera persona, la implicación de la hinchada, arropando los suyos a pesar de la enorme distancia. «Lo primero, me gustaría empezar por donde casi siempre se me olvida: agradecer a nuestra afición tanto la salida del hotel, que ha sido impresionante, como el desplazamiento que han hecho a mil kilómetros de casa, que no es nada sencillo, y el apoyo que siempre nos brindan». Con esas palabras comenzó José Alberto su comparecencia posterior al partido. Antes de desear a los cántabros «que tenga un buen retorno, que disfruten de la victoria y ojalá que podamosbrindarles muchísimas más de aquí al final».