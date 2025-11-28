El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El presidente Pedro Sánchez y el ministro Óscar López, durante el acto de firma del acuerdo. EFE

La subida salarial de los funcionarios implicará casi 153 millones de euros para el Gobierno de Cantabria

La mejora beneficiará a 39.525 empleados del sector público en la región, que recibirán de media 998 euros por los atrasos de 2025

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00

La subida salarial de los funcionarios ya es un hecho, será del 11% hasta 2028. Tras firmarse ayer el acuerdo entre el presidente del Gobierno, ... Pedro Sánchez, con UGT y CSIF -CC OO finalmente no se sumó-. En Cantabria la mejora retributiva beneficiará a un total de 39.525 empleados del sector público, de los cuales 29.057 pertenecen al Gobierno regional, 5.990 corresponden a personal de ayuntamientos y administraciones locales y 4.478 a la Administración General del Estado (AGE). La actualización en las nóminas no tardará en efectuarse, de hecho podría llegar como una paga extra de Navidad con la que los funcionarios no contaban. Al menos ese es el compromiso del Ejecutivo para su plantilla, abonar este mes de diciembre la actualización de este 2025 (un alza del 2,5%) que tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero y que supondrá pagar de golpe los atrasos, que de media suman 998 euros.

