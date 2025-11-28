La subida salarial de los funcionarios implicará casi 153 millones de euros para el Gobierno de Cantabria

La subida salarial de los funcionarios ya es un hecho, será del 11% hasta 2028. Tras firmarse ayer el acuerdo entre el presidente del Gobierno, ... Pedro Sánchez, con UGT y CSIF -CC OO finalmente no se sumó-. En Cantabria la mejora retributiva beneficiará a un total de 39.525 empleados del sector público, de los cuales 29.057 pertenecen al Gobierno regional, 5.990 corresponden a personal de ayuntamientos y administraciones locales y 4.478 a la Administración General del Estado (AGE). La actualización en las nóminas no tardará en efectuarse, de hecho podría llegar como una paga extra de Navidad con la que los funcionarios no contaban. Al menos ese es el compromiso del Ejecutivo para su plantilla, abonar este mes de diciembre la actualización de este 2025 (un alza del 2,5%) que tiene carácter retroactivo desde el 1 de enero y que supondrá pagar de golpe los atrasos, que de media suman 998 euros.

Un regalo de Navidad que seguro llegará en diciembre a los efectivos de la Administración General del Estado, que recibirán tres pagos (la nómina de diciembre, la paga extra y la actualización por la subida). Eso implica a los 4.478 efectivos que hay en Cantabria. Sin embargo, está por aclarar en qué tiempo efectuará la transferencia por los atrasos el propio Gobierno regional a sus más de 39.500 empleados, si le dará tiempo a hacerlo este mes que viene o esperará a enero. En cifras, hablamos de que el Ejecutivo autonómico deberá hacer un desembolso extra con el que no contaba en emolumentos de 33,4 millones de euros para aplicar la actualización del 2,5% aprobada para el año en curso, según estimaciones facilitadas a este periódico desde UGT.

SUBIDA POR CATEGORÍAS C 1 El grupo más numeroso de la Administración cobrará 699 euros de paga media en diciembre, 3.200 más en 2028.

A 2 Recibirán 950 euros extra el mes próximo e ingresarán un total de 4.349 euros más en 2028 hasta los 42.372 euros.

A 1 Su extra en diciembre será de 1.215 euros de media y el incremento total se elevará a 5.560 euros por el 11% de alza.

En principio, hay tres opciones para asumir el gasto: no ejecutar otras partidas que se pudieran prorrogar, utilizar el remanente de 2024 y 2025 e incluso, si con todo eso no bastase, se podría pedir deuda. Y es que el año que viene se estima otra subida más del 2%, que implicará un montante de otros 27,4 millones de euros de incremento en nóminas. Asimismo, se ha aprobado otro 4,5% en 2027 y otro 2% en 2028, de tal manera que el Gobierno cántabro -que engloba la mayor parte del tejido laboral del sector público- verá dispararse sus partidas salariales en 152,9 millones de euros hasta 2028.

En lo que respecta al personal de los ayuntamientos, dependerá de la gestión de cada uno. No obstante, es habitual que a la hora de confeccionar los presupuestos se consigne un margen para hacer frente a posibles subidas salariales. Aquellos consistorios que tengan dicha estimación prevista será fácil que sí puedan pagar los atrasos el próximo mes. También existe la opción de implementar ciertos ajustes entre partidas para efectuar la mejora de las nóminas, aunque eso sí implicaría que el pago se retrasase hasta el año que viene.

Hay que tener en cuenta que prácticamente la mitad de dichos fondos irán destinados a las aportaciones a la Seguridad Social. Así lo especifica Martín Calonge, secretario general de UGT Servicios Públicos de Cantabria, que insiste en que «no hay que pensar que esos 152 millones van a ir a parar al bolsillo del personal porque no es así, también hay que tener en cuenta las cotizaciones». De esta forma, cuantifica que «un trabajador laboral del Gobierno de Cantabria, con salario medio en torno a 1.500 euros, tendrá una subida entre 2025 y 2026 de 67 euros al mes, pero son brutos». Así las cosas, más allá de valorar positivamente la subida del 11,5% recalca que «el acuerdo incluye muchas medidas de derechos que benefician tanto al personal como a la ciudadanía». Cita como ejemplos que se elimina la tasa de reposición de efectivos, se agilizan y mejoran los procesos selectivos, se establecen nuevas modalidades de promoción interna y se incrementan las ofertas de empleo público (OPE) y el número de plazas destinadas a la atención a la ciudadanía, así como se recogen cambios en prevención de riesgos.

Por su parte, Manuel Garay, presidente de CSIF en Cantabria, valoró el acuerdo como «el mejor posible considerando las dificultades que atraviesa España». No obstante, incidió en que «no es un cheque en blanco», por lo que «mantendremos las medidas de presión necesarias en caso de que no se cumpla lo pactado».

Por su parte, desde CC OO en Cantabria no realizaron valoraciones sobre la mejora salarial del sector público a preguntas de este periódico.