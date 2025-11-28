El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Personas pasean por una calle de Santander. Roberto Ruiz

Cantabria fue la autonomía donde menos aumentó el salario medio declarado en 2024

Las nóminas subieron 789 euros hasta los 23.787 euros brutos anuales, solo un 3,47% y más de seis décimas por debajo del dato nacional

Héctor Ruiz

Héctor Ruiz

Santander

Viernes, 28 de noviembre 2025, 07:25

El pasado año en Cantabria fue en donde menos creció el salario medio anual. Al menos es lo que reflejan las últimas estadísticas de la ... Agencia Tributaria de España de la Declaración Anual de Retenciones e Ingresos sobre los Rendimientos del Trabajo y que ha recogido el sindicato UGT en un informe. A tenor de dichos guarismos, en la comunidad la media anual de las rentas salariales declaradas en 2024 fue de 23.787 euros brutos anuales, es decir se registró un incremento de 789 euros respecto al ejercicio del pasado año. Un aumento que en términos porcentuales fue del 3,5%, la tasa más baja de todas las regiones (sin incluir País Vasco ni Navarra por disponer estas autonomías de su propio sistema fiscal).

