Cantabria fue la autonomía donde menos aumentó el salario medio declarado en 2024

El pasado año en Cantabria fue en donde menos creció el salario medio anual. Al menos es lo que reflejan las últimas estadísticas de la ... Agencia Tributaria de España de la Declaración Anual de Retenciones e Ingresos sobre los Rendimientos del Trabajo y que ha recogido el sindicato UGT en un informe. A tenor de dichos guarismos, en la comunidad la media anual de las rentas salariales declaradas en 2024 fue de 23.787 euros brutos anuales, es decir se registró un incremento de 789 euros respecto al ejercicio del pasado año. Un aumento que en términos porcentuales fue del 3,5%, la tasa más baja de todas las regiones (sin incluir País Vasco ni Navarra por disponer estas autonomías de su propio sistema fiscal).

Los datos del Ministerio que recoge el sindicato reflejan que en el territorio nacional las rentas salariales tuvieron una media de 24.982 euros anuales, 981 euros más que el pasado año y un aumento del 4,09%. Mientras que Cantabria los registros de Cantabria se encuentran seis décimas por debajo. Concretamente, la mencionada fuente estadística especifica que la Hacienda pública registró un total de 244.688 declaraciones de rentas salariales en Cantabria, 5.374 más (+2,25%) que en el año anterior y que, por tercer año consecutivo, aportaron más de 5.000 millones de euros de recaudación (5.820.444.082 euros), casi 319 millones de euros más que en 2023.

El sindicato precisa que un 80% de estas algo más de 244.000 declaraciones salariales corresponden a las que únicamente registraron salarios durante el ejercicio fiscal (195.087), aunque también se registraron otras 36.008 con salarios y prestaciones por desempleo, 12.388 donde se combinó la declaración de salario y pensión y 1.205 con cotizaciones de todas las rentas salariales mencionadas.

Por sexos, Cantabria fue la segunda autonomía donde menos crecieron las rentas salariales masculinas después de La Rioja, 851 o 3,3% más que en 2023 (de 25.604 a 26.455) y también la segunda con menor aumento en la femenina tras Asturias, en concreto un 3,8% y 771 euros brutos anuales (de 20.195 a 20.966).

«Empleos precarios»

Como puntualiza Valentín Fernández, secretario ejecutivo y responsable de Acción Sindical de UGT en Cantabria, «según la estimación de la Agencia Tributaria, todas estas más de 240.000 declaraciones de rentas salariales registradas en Cantabria corresponden a 157.066 personas asalariadas, esto es, a 1,56 declaraciones por cada una de ellas, lo que confirma que muchas corresponden a empleos muy precarios y de escasa duración que cotizan poco varias veces al año».

«Somos la tercera comunidad autónoma con más ratio de declaraciones por persona asalariada después de Andalucía y Extremadura, casi una cuarta parte de todas ellas no superan los 12.000 euros anuales brutos (54.385 rentas salariales declaradas) y más del 45% no llegan ni a la media autonómica», agrega Fernández, que recalca que «los salarios suben pero menos que en España y no porque aquí el esfuerzo sea menor sino porque se crea un empleo más precario, más fragmentado y más parcial».

Para el secretario de Acción Sindical de UGT, «Cantabria no puede seguir instalada en un modelo laboral que se sostiene de la rotación continua y no apuesta de verdad por la estabilidad, condenando a miles de personas a salarios bajos, empleos inestables y expectativas recortadas». El sindicalista subraya que «es indudable que este menor aumento de las rentas salariales cántabras está directamente relacionado con un empleo más precario y temporal, una tercera parte de él a jornada parcial y que especialmente afecta a las mujeres, cuyo salario es de los más bajos de España en su sexo».

«Siempre es positivo que los salarios aumenten y, de hecho, los incrementos registrados por Hacienda y por la negociación colectiva en Cantabria (3,14% en 2024) responden al 3% previsto en el último Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (2023-2025), aunque seguimos teniendo la asignatura pendiente de mejorar el empleo y aumentar los salarios mucho más».