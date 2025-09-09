«Cantabria está por delante del país en la presencia de la mujer en la Guardia Civil»

Antonio Orantos, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Cantabria recientemente ascendido a general de brigada, ha comenzado esta semana la ronda ... de despedidas antes de hacer la maleta –se entrevistó este lunes con el delegado del Gobierno, Pedro Casares– y poner rumbo a Aragón, donde ha sido destinado para hacerse cargo allí del instituto armado. Hace «un balance positivo» de su paso, destaca «el cariño y respeto que tanto a mí como a la institución nos ha brindado Cantabria» y valora los avances dados por la comunidad en «la presencia de la mujer» en los puestos de mando de una institución históricamente muy masculinizada.

A Orantos no le asusta tener que cambiar de destino. Es la tónica habitual de un guardia civil como él, con una larga trayectoria de puestos de responsabilidad a sus 58 años.

Natural de Plasencia (Extremadura), llegó a Cantabria a principios de 2022 acompañado de un amplio bagaje profesional jalonado de condecoraciones –25, en total–. La más importante, la Cruz con Distintivo Rojo del Mérito de la Guardia Civil, sólo otorgada tras acciones de gran relevancia con peligro para la integridad física. Estuvo destinado en el País Vasco en la lucha antiterrorista contra ETA y participó en la desarticulación del comando Vizcaya.

Biografía Llegó a Cantabria en 2022 avalado por una larga trayectoria profesional llena de condecoraciones

Próximo destino Se hará cargo de la jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil en las tres provincias de Aragón

Antes de dejar el puesto y dar el relevo al teniente coronel Julio Postigo, santanderino de 47 años que se hará cargo de la Comandancia, valora sus tres años aquí. «El balance es positivo. Me ha tocado vivir un momento muy bueno en cuanto a la mejora de las infraestructuras», relata. «En cuanto al personal, hemos vivido un incremento notable de efectivos. Hemos mejorado la calidad, no sólo cuantitativa sino también cualitativa, en los cuadros de mando, con un incremento paulatino de oficiales en puestos de interés para la seguridad pública», apostilla.

Avances

Pero sí hay algo de lo que se siente orgulloso es de la cada vez mayor presencia de mujeres guardias civiles. «Cantabria ha estado por delante del resto del país en el porcentaje de presencia de la mujer, situándonos entre un 10 y casi un 12% del total». Y pone ejemplos en los puestos de mando. «Este año tenemos una teniente coronel, Pilar Villasante, responsable de Recursos Humanos y Materiales y del Área de Igualdad, haciendo un trabajo impecable. También contamos con comandantes de puesto en Pesués, Cabuérniga, Ampuero y Polientes, y una cabo jefa de patrulla del Seprona en Reinosa», enumera. «En prácticamente todas las especialidades de esta comunidad hay mujeres, lo que sin duda lo considero como un avance muy positivo».

Despedida «Aquí he notado, sobre todo, mucho respecto hacia el Cuerpo y hacia todas sus actividades»

Hay otro apartado que también le deja contento. Es el balance de la evolución de la delincuencia en sus años al frente de la institución en Cantabria. «Ha sido muy favorable, con una reversión que hay que poner en valor por el esfuerzo de todos los componentes de la zona», afirma. En este sentido, Orantos explica que en estos años se ha encontrado con «elementos comunes» a todo el territorio nacional. Destaca «la ciberdelincuencia» y pone énfasis en la violencia de género, donde fija el objetivo de «neutralizar» las cifras negras. «Esto implica mentalizar sobre la importancia de denunciar y la consolidación del 'Protocolo Cero', que permite a los agentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y las policías locales actuar ante supuestos de violencia aunque no haya denuncia, garantizando la atención a la víctima y el reproche penal al presunto autor». Por último, destaca el «descenso progresivo y consolidado en los robos en interiores de vivienda».

Los retos que deja

Preguntado por los deberes que deja a su sucesor, responde que «el equipo continuará con los retos planteados». Y enumera algunos de ellos: «Hay una línea de actuación muy clara respecto al reto demográfico, especialmente en el ámbito de la soledad no deseada». Y en segundo lugar, «la consolidación del Plan de Ocio Responsable, que comenzó en cinco municipios y ahora abarca siete en la franja cantábrica, desde Castro Urdiales hasta San Vicente de la Barquera».

También habla de su próximo destino. «Es un nuevo reto. Territorialmente, a diferencia de Cantabria, Aragón tiene tres provincias: Teruel, Zaragoza y Huesca, cada una con sus particularidades», afirma. «El objetivo es, como cualquiera que se incorpora a un nuevo puesto, descubrir todo lo que se puede hacer e intentar mejorar siempre, mirando hacia adelante y siendo optimista».

Orantos no quiere marcharse de Cantabria sin resaltar «el apoyo y el respeto que he notado aquí hacia la Guardia Civil y sus actividades» y promete volver. «Esta Cantabria Infinita aún me deja muchísimos lugares por descubrir y visitar, así que tendré que regresar. Mi familia ha estado muy contenta aquí, lo cual es el mejor resumen que puedo hacer de mi paso por esta región».