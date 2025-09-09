El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Antonio Orantos será hará cargo de la jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil en Aragón. Javier Cotera

«Cantabria está por delante del país en la presencia de la mujer en la Guardia Civil»

Antonio Orantos hace «un balance positivo» de su paso al frente de la Benemérita en la región y destaca que «entre el 10 y el 12%» de los puestos de responsabilidad son ocupados por mujeres

Rafa Torre Poo

Rafa Torre Poo

Santander

Martes, 9 de septiembre 2025, 07:15

Antonio Orantos, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Cantabria recientemente ascendido a general de brigada, ha comenzado esta semana la ronda ... de despedidas antes de hacer la maleta –se entrevistó este lunes con el delegado del Gobierno, Pedro Casares– y poner rumbo a Aragón, donde ha sido destinado para hacerse cargo allí del instituto armado. Hace «un balance positivo» de su paso, destaca «el cariño y respeto que tanto a mí como a la institución nos ha brindado Cantabria» y valora los avances dados por la comunidad en «la presencia de la mujer» en los puestos de mando de una institución históricamente muy masculinizada.

