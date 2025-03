José Carlos Rojo Santander Sábado, 29 de marzo 2025, 01:00 Comenta Compartir

María Pilar Villasante está recién llegada a Cantabria, o mejor dicho, recién regresada. Santoñesa de nacimiento -tiene 45 años- volvió el pasado 11 de febrero a la región tras un largo periplo de destinos para convertirse en noticia por ser la primera mujer que alcanza el rango de teniente coronel en esta comunidad. Un cargo que ostenta como jefa de Personal en el cuartel de Campogiro. «Es un empleo completamente diferente a los que he tenido anteriormente y en el que estoy aprendiendo mucho», apunta quien estuvo al mando del dispositivo de seguridad que tuvo que hacer frente al atentado de la T4 en 2006.

-¿Qué se siente al hacer historia en la Benemérita?

-Me siento muy afortunada por ser la primera oficial superior en Cantabria. Pero es que además soy una persona muy arraigada a la tierruca, lo saben mis compañeros, y por eso poder volver me parece un privilegio.

-Muy pocas mujeres han alcanzado el rango de teniente coronel.

-Exactamente trece de los más de 80.000 efectivos que hay en España. Y además estamos cerca de que una de ellas, Cristina Moreno, se convierta en la primera coronel, con lo que se romperá otro techo de cristal en el Cuerpo.

-En Cantabria cada vez son más mujeres en la Guardia Civil.

-Su número ha ido creciendo con los años, pero es más importante aún el papel que desempeñan, porque tal y como están las cosas ahora, muchas ejercen el mando de la unidad. Eso es clave para ver que empiezan a ocupar cargos de relevancia.

-Hay muchas opiniones que destacan también la importancia de que ocupen ciertos puestos.

-Esto está ocurriendo ya con la incorporación de mujeres a los distintos equipos del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén). Creo que es más fácil para una mujer víctima tener esa empatía con otra mujer. Y lo mismo pasa con los menores. Precisamente porque la inteligencia emocional de ellas puede ser diferente a la de un hombre y puede aportar mucho en estos casos concretos. Lo que por otro lado no implica que los hombres sean necesarios también en otros ámbitos donde aportan más que las mujeres. Lo idóneo es que cada uno sume con las capacidades que tiene.

-Usted, como responsable de personal, debe tener en cuenta todo esto.

-En mi puesto hay que tener en cuenta muchas cosas. Debemos abordar el apoyo a la carga logística de todos los acuartelamientos, la eficiencia energética, los vehículos, el armamento... Es una temática muy variada. Otra área que me parece fundamental es la de riesgos laborales. Por eso lo bueno de este puesto es que cada día estoy aprendiendo algo nuevo.

-No tiene nada que ver, por ejemplo, con el trabajo que tuvo cuando tuvo que organizar el dispositivo de respuesta al atentado de la T4, en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

-Aquel episodio quizá fue el de mayor exigencia de mi carrera. Justo el día anterior a lo sucedido habíamos decidido repasar todo el protocolo y cuando nos enteramos de lo que había pasado, no podíamos creer la coincidencia.

-Volviendo al hito de haberse convertido en primera teniente coronel de Cantabria... ¿Cuál es su ambición? ¿Seguir ascendiendo?

-Me gustaría llegar a lo máximo que pueda llegar. Ahora mismo estoy centrada en disfrutar el presente, disfrutar de este empleo, que es totalmente distinto a lo que había hecho hasta ahora. Estoy disfrutando mucho de establecer de nuevo vínculos y contactos con todo el entramado regional de la Guardia Civil. Además, siento que mi trabajo está repercutiendo directamente en mi tierra, no como hasta ahora, y esto también es una motivación más. Me siento muy bien sabiendo que estoy aportando mi granito de arena.

-¿Podría sustituir algún día a Antonio Orantos al frente de la Benemérita en Cantabria?

-(Sonríe) No pienso en ello; aunque entre bromas alguna vez él lo ha comentado. No, de verdad. Ahora es momento de disfrutar del nuevo empleo, en el que estoy aprendiendo mucho.

-¿Cuáles deben ser las cualidades que debe reunir un Guardia Civil en la actualidad?

-Pues además de los propios principios que definen a la Guardia Civil, y que son el respeto a la persona, la observancia del ordenamiento jurídico, la lealtad a las instituciones, el afán de superación, la capacidad de adaptación y la innovación, la gestión eficiente de los recursos o el respeto al medio ambiente, creo que es fundamental la constancia, la perseverancia y la resiliencia.

-Muchos vecinos de zonas rurales protestan porque consideran que no hay suficientes agentes, que no hay cuarteles abiertos a los que ir a denunciar y que no existe una atención debida.

-En Cantabria existe una problemática con la que no había trabajado hasta ahora, pero lo cierto es que se han puesto en marcha muchas medidas innovadoras para solucionar este problema. Desde los equipos Roca, de apoyo sobre todo a personas mayores en zonas como Cabezón de la Sal, el valle del Besaya y Valdecilla (Solares). También el punto de acceso virtual de Cartes, el Servicio de Atención al Turista Extranjero (SATE) y el Plan Especial de Ocio responsable son ejemplos de todo esto. Además, es importante recordar que para finales de verano se incorporarán nuevos agentes con motivo de la convocatoria de vacantes en Cantabria.

-Pero aún con todo esto, que son iniciativas puestas en marcha hace tiempo, los vecinos de los pueblos continúan quejándose de lo mismo. Dicen que no hay suficiente Guardia Civil.

-Lo que hay que pensar es que la denuncia no se puede realizar desde casa. Obviamente hay que desplazarse hasta el cuartel más cercano porque lo que se está haciendo es centralizar el personal. Pero los agentes siempre están disponibles para una emergencia. Que nadie tenga duda de que en el momento de que haya una emergencia vamos a estar. Y los datos lo demuestran, porque han caído los robos en viviendas, que era uno de los frentes que más inquietud ha generado siempre, y eso es en gran medida gracias a la presencia disuasoria de nuestros agentes.

-Sin embargo, continúan creciendo los delitos informáticos.

-Se está haciendo un gran esfuerzo desde el 'Equipo @' para combatir este tipo de delincuencia; pero lo más importante es mejorar la educación social para que el usuario tome las medidas de precaución. Si hubiera más cautela por parte del usuario, las estafas se reducirían en un 80%. Por eso es algo sobre lo que estamos trabajando mucho.

-¿Qué tiene que mejorar la Guardia Civil en Cantabria?

-Creo que tenemos que estar más presentes en la sociedad, mejorar la comunicación. Explicar a los jóvenes cómo funciona el Cuerpo. Hay adolescentes que están barajando ingresar en la Benemérita y no saben ni cómo hacerlo. Es fundamental aprovechar las intervenciones que tenemos en centros educativos y otras actividades para hacer esa labor divulgativa.