Valdecilla operará pacientes de la lista de espera de Traumatología de Laredo

El Hospital Valdecilla empezará a operar a pacientes de la lista de espera de Traumatología de Laredo hasta que el centro comarcal ponga solución ... al grave déficit de traumatólogos que sufre desde febrero, cuando se quedó con la mitad de profesionales en el servicio (pasó de diez a cinco) por diversas circunstancias que coincidieron en el tiempo. Lo más urgente era garantizar la cobertura de las guardias, que se resolvió pronto con la colaboración de traumatólogos voluntarios desplazados desde Valdecilla y Sierrallana.

«La necesidad de apoyo ahora mismo es de catorce a dieciséis guardias al mes, aunque a medio plazo deberían ser menos», explica el gerente del Servicio Cántabro de Salud (SCS), Luis Carretero, que destaca «la buena disposición» de los equipos de Traumatología. «Es de agradecer que los profesionales se hayan comprometido a arrimar el hombro hasta que Laredo recupere su plantilla». Pero esa medida no bastaba para resolver la magnitud del problema del centro pejino, sin capacidad para sacar adelante la actividad quirúrgica del servicio sin que su lista de espera, ya disparada, siga creciendo.

«Desde enero, no ha aumentado el número de personas, pero sí la demora media de Traumatología», admite el gerente. Tanto es así que «esas cifras opacan las bajadas experimentadas en el resto de especialidades». Una situación que ha llevado a diseñar un plan de respuesta «consensuado entre los tres hospitales» y dirigido a aliviar la crisis de personal de Laredo, que «actualmente cuenta con seis traumatólogos -no todos hacen guardias-, más uno que da apoyo en las consultas», indica Carretero. «Tenemos en perspectiva incorporar después del verano a dos personas de otras comunidades, que ya se han comprometido». Pero mientras tanto, «se ha decidido empezar a derivar a pacientes de la lista de espera quirúrgica de Laredo a Valdecilla. Empezaremos con un grupo pequeño (20) -casos de mayor complejidad y con demoras más prolongadas, como prótesis de cadera y rodilla, que son intervenciones largas- y se valorará cómo resulta y si puede asumir un volumen mayor. Antes hay que desarrollar circuitos, analizar la respuesta y satisfacción de los pacientes y medir el impacto que esto tiene, siempre buscando que no distorsione la dinámica de Valdecilla, que se está volcando con Laredo».

Además de «conseguir nuevos profesionales para completar la plantilla cuanto antes y apoyarnos globalmente para igualar los tiempos de respuesta en toda la comunidad», la estrategia del SCS contempla también que «el concierto externo funcione lo más ágil posible», es decir, «aprovechar al máximo» las derivaciones a Santa Clotilde y Quirón, que son los dos centros concertados para este tipo de intervenciones, y descargar así la presión en la sanidad pública.