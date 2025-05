¿Y si sale elegido el cardenal Tagle?: «No sería gorda, sería gordísima; nos pondría en el mapa»

Cualquier forastero que este jueves pasease por las calles de la pequeña localidad suancina de Tagle no lo notaría. Ha amanecido una típica mañana de ... primera, con un sol fulgente que pone aún más verde el verde los prados y hace titilar el agua del Cantábrico. Apenas hay gente por la calle, aunque eso tampoco es extraño pues es un pueblo con poco más de medio millar de habitantes en un día laborable. Lo que sucede, en realidad, es que los que no han salido aguardan en sus casas ansiosos. Es el segundo día del Cónclave y están pegados al televisor pendientes de la chimenea del Vaticano. ¿Qué sucedería si saliese elegido papa el cardenal Luis Antonio Tagle, aquel filipino que en 2017 visitó el pueblo de donde partieron sus ancestros? «No sería gorda, ¡sería gordísima! Nos pondría en el mapa mundial», afirman los vecinos a la pregunta de El Diario Montañés.

Elena Delgado vive muy cerca de la iglesia de San Pedro. Se lleva las manos a la cabeza cuando se siente reclamada. «De esta ruedo una película, si antes no ruedo yo», relata entre bromas a modo de presentación. «Desde que salió la historia en el periódico ha venido la tele y hasta la radio», sentencia. Ha bajado desde del balcón donde colgaba la colada de sus nietos. En una mano lleva una ristra de fotos de la visita del cardenal filipino, una de ellas, en la que sale ella con él, enmarcada; en la otra mano sostiene un manojo de llaves. «Acompañadme», dice, e inicia el pequeño recorrido desde su domicilio a la iglesia. Se podría decir que es templo coqueto. Tiene instalado un suelo moderno entarimado y en una esquina un aspirador de esos automáticos –de los que dan vueltas hasta que lo dejan todo reluciente– permanece en su estación de carga.

Desde la visita el cardenal Tagle, se podría decir que el interior se ha convertido en un pequeño museo de su visita. «Es que se montó mucho revuelo. Para el pueblo fue todo un acontecimiento. Dos cardenales: él y Osoro (Carlos) y el obispo (por entonces, Manuel Sánchez Monge)», explica Ángel Roiz, que vive justo al lado de la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe. «Todo el mundo, de una manera u otra, sea creyente o no, está pendiente porque se oye que puede salir elegido», apostilla. Este pequeño templo fue el lugar al que llegó toda la comitiva del cardenal Tagle: en total, 21 personas; todas ellas de su familia–.

«A mí me encantaría que saliera elegido papa, la verdad. Pero lo he hablado con el cura (Baldomero Maza), y eso sería una gran responsabilidad para él», afirma Elena, que ya ha dispuesto sobre el altar todas las fotografías que conserva de la visita. «Es que es cercanísimo, una buenísima persona», añade. «Mira si cogió cariño al pueblo que cuando los vecinos de aquí viajaron a Filipinas para devolverle la visita, no pudo el último día despedirse de los triste que estaba, se echaba a llorar. Se había encariñado», cuenta Carmen Palomera, otra vecina. «En parte, me da pena porque si sale elegido ya nunca más volvería aquí. Mira Francisco, que fue al Cónclave con billete de ida y vuelta a Argentina, y ya nunca regresó». A estas alturas de la conversación, el teléfono móvil de los informadores anuncia que el humo que sale de la chimenea del Vaticano es negro. No hay acuerdo. El cardenal Tagle continúa en las quinielas.

El 'museo'

En el interior de la iglesia de San Pedro, justo a la entrada, hay una gran placa que recuerda la visita del cardenal y de toda su familia. Camino del altar, en la nave principal, un fotografía enmarcada está ya amarilleando por culpa del sol que le da de lleno por los ventanales. En ella se ve al papable bendiciendo un moderno cuadro con una cruz, que está colgado justo enfrente, en la otra pared de la nave. Lo hizo una vecina, Pilar Guerra. A la sacristía se accede por una pequeña puerta, a un lado del altar. Allí cuelga un mosaico, regalo del cardenal Tagle. En él aparece la virgen de Filipinas. «Es preciosa», afirma Elena, que a estas alturas ya se ha convertido en toda una guía de museo. La vicaría está perfectamente ordenada. También ahí se siente la presencia de Luis Antonio Tagle. Varias fotos dan fe. Dos son de su familia posando en octubre de 2017, todos muy sonrientes, entusiasmados. En una tercera, sólo él, muy grande, oficiando misa. La cuarta que hay en el local, situada por encima del resto, es un retrato, también fotográfico, del papa Francisco.

«Luisín es el verdadero culpable»

A medida que el mediodía se acerca, el pueblo se despereza. Junto a la ermita de Nuestra Señora de Guadalupe, César Laguillo abre el centro cultural que hay pegado al templo para vaciar de agua el deshumidificador. «Su visita fue muy emocionante. Si sale elegido, nos pondría en el mapa», admite. Él y su mujer estuvieron en la ceremonia. «Fue emocionante», admite mientras ojea el último reportaje sobre el cardenal Tagle publicado por este periódico. «Mi mujer es sobrina de Luis Saiz Fernández. Él fue quien realmente inició la investigación, contactó con el cardenal Tagle», afirma.

Ese es otro de los datos en los que inciden los vecinos. «Fue Luisín el que lo trajo hasta aquí, Baldomero (Maza, el párroco actual de Suances y Tagle) se apuntó el tanto», afirma José, el marido de Carmen Palomera, que sigue «alucinada» por el revuelo que se ha montado en la prensa por las raíces cántabras del cardenal filipino. «Fue lo nunca visto», admite. «Nosotros de lo que estaríamos encantados es de que saliese un papa que ha visitado nuestro pueblo. Si el cardenal Tagle no es el elegido, que sea uno parecido al que se fue: a Francisco», concluye.