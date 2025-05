Sin rastro de vecinos en la Cuesta de las Ánimas

«No ha venido nadie, pero están llamando vecinos de otras calles». Ese es el resumen de los primeros días de funcionamiento del servicio en ... el centro cívico Callealtero que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Santander para informar, ayudar y entregar la documentación a los ciudadanos afectados por el cambio de nombre de varios viales de la ciudad que tenían hasta ahora denominaciones de personas o hechos relacionados con el franquismo. Asimismo, los trabajadores municipales solo pueden entregar un certificado oficial –no nominativo– en el que se recoge el cambio de denominación de Alcázar de Toledo por Cuesta de las Ánimas, que ha sido la primera en modificarse, y a la que le seguirán las otras 15 calles para cumplir así con el mandato de la Fiscalía, que a finales de marzo le dio un mes de plazo al Ayuntamiento para aprobar la retirada de las placas de estas calles.

Esta primera oficina servirá para responder a todo tipo de dudas que tengan todos los vecinos afectados a la espera de que se notifiquen oficialmente el resto de cambios y se puedan abrir otros espacios en centros cívicos de la ciudad, por ejemplo, en la zona de Castilla-Hermida, la atención se prestará desde el centro cívico Tabacalera.

Ampliar En el centro cívico Callealtero se resolverá cualquier tipo de dudas. Daniel Pedriza

«Por el momento, la gente no se está animando a acudir presencialmente y opta por la vía telefónica para resolver dudas, sobre todo, llaman más del resto de calles afectadas que de la Cuesta de las Ánimas. Llamadas desde General Dávila hemos recibido durante toda la mañana, pero no se ha acercado nadie en persona», han explicado este jueves desde el propio centro. Una entrada en funcionamiento de este servicio que ha pillado a la propia oficina «a medio montar» porque faltan vinilos que señalicen la denominada Oficina del Vecino. «Es todo muy reciente, no creemos que se monten grandes colas porque al final es entrar y recoger un papel y se puede coger incluso en la propia recepción».

Con la entrega de este documento se espera que los vecinos puedan realizar los trámites necesarios para actualizar sus datos en recibos, bancos o notificaciones oficiales.