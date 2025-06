La Peña Vindio no encuentra sitio en la Casa de Cantabria El colectivo racinguista denuncia que el centro montañés en Madrid no les presta su espacio para seguir los partidos del Racing ante la falta de aforo en su sede oficial

La Peña Vindio Sotileza de Madrid se ha quedado pequeña. En honor a la verdad, ha sido su sede. El pasado jueves, con motivo del ... partido del Racing en Anduva ante el Mirandés, el local del colectivo racinguista acogió a más de 100 seguidores para presenciar el partido juntos, pero ante la imposibilidad de dar cobijo a todos, muchos de ellos tuvieron que abandonar el lugar y buscar una alternativa. La peña, a través de un comunicado, lamentaba y pedía disculpas por lo sucedido. Ahora bien, a la par que agradecía «a todo la gente que, peñista o no, ha sacado un rato de su tiempo para acompañarnos» también denunciaba la situación por verse en esta situación «que no tiene sentido teniendo la Casa de Cantabria a 500 metros». El colectivo verdiblanco denunció a través de sus líneas que «hace trece años, cuando se produjo el descenso del Racing a Segunda, se nos limitó la posibilidad de seguir acudiendo a ver los partidos». Desde entonces, advierte el colectivo, se ha tratado de buscar una solución que no ha llegado y por ello «se ha buscado una sede por nuestra cuenta».

La Peña Vindio Sotileza señala que «la Casa de Cantabria debería ser el lugar de encuentro de todo cántabro y racinguista en Madrid». Denuncia también que «en la actualidad pocos o ningún evento relacionado con Cantabria se promocionan en dicha organización (...) siendo conocedores las autoridades competentes de Cantabria». En consecuencia, y dado que la peña «puede ser el vínculo para que la gente de Cantabria sienta que la Casa es un espacio donde compartir el amor a nuestra tierra», solicitan -«ante la insistencia de los peñistas»- que el Gobierno de Cantabria y la Junta Directiva de la Casa recapaciten y abran el espacio a nuestros peñistas». El comunicado finaliza anunciando que de no concretarse nada o que no se produzca un acercamiento entre las partes, los responsables de la peña seguirán «realizando el mayor de los esfuerzos para encontrar cualquier otra alternativa en forma de espacio adecuado para los cántabros y racinguistas en Madrid». La peña racinguista en la capital admite que el año pasado existió una buena predisposición para la negociación, pero que «después de varias semanas de gestiones por nuestra parte para salvar los distintos problemas burocráticos que se nos mostraron, acabamos siendo rechazados (o mejor dicho ignorados ya que ni siquiera se dignaron en darnos una respuesta) por pedir que se nos garantizase una posibilidad de ofrecer todos los partidos de nuestro Racing y una posibilidad media para comidas/charlas/debates culturales relacionados con Cantabria». Por su parte, El Diario contactó ayer con los directivos del centro montañés en la capital de España y declinaron la oferta para expresar su opinión. Del mismo modo, señalaron el próximo 23 de junio, cuando se celebre su Asamblea General, como el momento en que la junta directiva debatirá la situación.

