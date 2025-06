La pedreñera como símbolo de Santander

Ángela Casado Santander Miércoles, 25 de junio 2025, 07:11 | Actualizado 07:28h. Comenta Compartir

Las pedreñeras son parte fundamental del paisaje de la Bahía de Santander. Con la vista fija en El Puntal, se ve ir y venir a estas características embarcaciones que conectan la capital cántabra con Somo y Pedreña. En verano, viajan hasta los topes; llenas de bañistas con ganas de darse un chapuzón al otro lado de la Bahía. Y en invierno, hacen uso de ellas, sobre todo, aquellas personas que viviendo en un lado o en el otro tienen que desplazarse por cuestiones laborales o de estudios. Es, para muchos, un medio de transporte más entre los dos municipios. Por eso, que la pedreñera es 'símbolo' de la ciudad es una afirmación con la que muchos santanderinos estarán de acuerdo, pero la intención del PRC es ir más allá y garantizar su continuidad al tratarse de «parte inseparable del paisaje marítimo de Santander y protagonistas de la memoria colectiva y la cultura popular». Por eso, los regionalistas defenderán mañana una moción en el Pleno para exigir que esta embarcación, con sus características, se proteja.

Su característica forma y sus colores son suficiente para distinguir las pedreñeras de cualquier otra embarcación. «Entendemos que con esta propuesta se pretende preservar la imagen de estos barcos rojos y verdes, que no se pierda», apunta Víctor Bedia, de Los Reginas. Porque mantenerlos no es tarea fácil y no se refieren a la parte económica. «Hay muy pocos carpinteros especializados que se dediquen a estos barcos de madera y lo hagan bien. Su mantenimiento depende de muchos detalles». Como explica Bedia, el carpintero que se encarga de mantener sus barcos vive en Asturias y viene cada año, «unos tres o cuatro meses», para ponerlos a punto. De hecho, se plantean formar a sus propios profesionales para poder garantizar que esta profesión perdure. Respecto a este reconocimiento que el PRC va a proponer a modo de moción, y aunque lo agradecen, Bedia garantiza que «como nosotros, no lo va a cuidar nadie. Y reconozcan a las pedreñeras o no, las seguiré cuidando».

Ampliar

Lo que Bedia sí pide a las Administraciones, más concretamente al Puerto, es que la arena de la Bahía se drague más a menudo, ya que en muchas ocasiones la acumulación de arena en determinados puntos dificulta e incluso para su trabajo. «Del miércoles (por hoy) al viernes tenemos que cortar el servicio dos horas porque no hay agua», apunta y lo equipara a una carretera con baches que impide el paso de vehículos.

Como concreta el PRC sobre su moción, el objetivo es proteger la tipología de la pedreñera como «embarcación tradicional e identitaria de Santander y su bahía» y promover líneas de ayuda para la restauración, mantenimiento y construcción de estos elementos «respetando sus características tradicionales». También pedirán fomentar la transmisión de los oficios vinculados a la construcción y el uso de estas embarcaciones, así como la divulgación a través de actividades culturales, educativas y turísticas.

El portavoz municipal de los regionalistas, Felipe Piña, recuerda que «desde el siglo XIX, las pedreñeras han desempeñado un papel esencial» en el transporte de viajeros entre Santander, Pedreña y Somo, al conectar comunidades y facilitar el desarrollo económico y social de Santander y su bahía. Además, «su construcción y mantenimiento sostienen oficios tradicionales de carpintería de ribera y otros saberes artesanales que hoy corren el riesgo de desaparecer». También defiende que estas embarcaciones «han sido testigo de la evolución urbana y portuaria de la bahía de Santander, protagonistas de la memoria colectiva y la cultura popular» de la ciudad y ya son «parte inseparable del paisaje marítimo de Santander».

Piña compara las pedreñeras con embarcaciones tradicionales de diferentes ciudades europeas, como la góndola de Venecia o los moliceiros de la ría de Aveiro, que ya han sido reconocidas y protegidas como símbolos identitarios. «Esto asegura su transmisión a generaciones futuras y garantiza una tipología y características definidas». En España también existen precedentes con los llaüts de Baleares o las dornas de Galicia, ambos en catálogos de bienes patrimoniales.

