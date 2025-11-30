Los cántabros, entre los españoles que más dinero se gastarán estas Navidades Diciembre es un mes determinante para muchos sectores y un periodo, junto al verano, clave para distintos aspectos de la economía

Álvaro Machín Santander Domingo, 30 de noviembre 2025, 07:29

Puede que no se haya dado ni cuenta. Que no lo incluya cuando le toque echar números. Y, tal vez por eso, le resultará extraño saber la cifra exacta que se ha gastado en asuntos relacionado con la Navidad cuando pasen las fiestas. Porque, seguramente, ya ha empezado a 'soltar pasta'. Tal vez el décimo de Lotería en el bar del café de media mañana. O esa tableta de turrón de chocolate a la que no pudo resistirse cuando, allá por octubre, apareció en una estantería del supermercado. Incluso ese encargo de regalo para su sobrino que le ha hecho a los Reyes en el 'Black Friday'. Para que Sus Majestades no se gasten tanto. Hasta el bote que puso con los colegas para pagar a escote la cena en la que se juntan todos cada año –y que, esta vez, se ha adelantado a noviembre–. Todo suma. Y los cántabros somos de gastar. Según un estudio de la Asociación Española de Consumidores estamos entre los más gastadores del país por Navidad. Y eso se nota en la economía. Diciembre es un mes decisivo.

Tomen el dato como algo orientativo, más allá de la cifra exacta. El estudio de consumidores, en base a más de 5.000 encuestas por toda España, dice que aquí nos gastamos 1.443 euros en total. Y lo desglosa: 120 en Lotería, 356 en Alimentación, 300 en Regalos, 299 en Juguetes, 245 en Ocio y 123 en 'Otros'. Más interesante que los números concretos es detectar que el gasto es mayor que el del año pasado (que fueron 1.262 euros), que está por encima de la media nacional (1.300,13) y que, comparando provincia por provincia –y son cincuenta (y dos más si se incluyen las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla)– aquí sólo estamos por detrás de Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Sevilla, Valencia, Vizcaya o Zaragoza. O sea, los novenos. Y todo, teniendo en cuenta que el informe se queda, además, con una conclusión con la que, seguro, van a estar de acuerdo: que esta va a ser la Navidad más cara de la historia.

Ese 'gatillo fácil' en Cantabria para echar la mano al bolsillo parecen confirmarlo los datos (esto no son estudios) de la Lotería Nacional de este año. El Gordo. Para la región se han consignado décimos por valor de 60.326.200 euros, lo que sale a 101,98 por habitante, la quinta comunidad autónoma con mayor previsión de compra por persona (la media en España es de 76,08). Y este cálculo lo han hecho teniendo en cuenta el resultado final para el sorteo que se celebró en 2024 (55.691.600 euros y un gasto de 94,65 por cabeza) y la tendencia que rige para este 2025.

Lo de la lotería es sólo un ejemplo. Es un mes de gastar. Ahí van algunas pruebas. Para una empresa local de distribución de bebidas, diciembre supone el 9% de la facturación anual y un incremento del 37% respecto a la actividad de noviembre (en base a los resultados del año pasado). Los empresarios del ocio nocturno dan por hecho que la de Nochevieja está en el podio de las noches con mejor caja del año y que el mes entero es, junto a julio y agosto, el más fuerte. Antes de las copas, las cenas, claro. Un pequeño sondeo con diez restaurantes cántabros de distinto tipo da como resultado que está en juego, aproximadamente, cerca de un 10% de la facturación anual. Depende del estilo del establecimiento, porque el porcentaje oscila entre un 6 y un 14% y para alguno (centrado en banquetes y grandes grupos) es, incluso, mayor que el de agosto.

Turismo

Para sectores como la restauración o para las grandes superficies el impacto es, en el tiempo, más extendido (en los centros comerciales saben que 'su Navidad' va del 'Black Friday' al inicio de las rebajas tras las fiestas). Para otros se concentra en apenas dos semanas. O menos. En las agencias de viajes (lo cuentan desde la asociación regional) constatan que cada vez se viaja más para pasar fuera la Nochevieja. Son salidas el 26 o el 27 de diciembre a mercadillos navideños, a ver auroras boreales o a comer las uvas con gafas de sol. Este año, como hay nieve, las reservas de última hora se están tirando hacia el esquí, pero también ha irrumpido con fuerza el viaje a Maldivas. Es un fenómeno reciente, pero que ya supone un 18% del volumen de negocio.

En los hoteles de la región pasa algo parecido, aunque con cifras algo más modestas. No es un lleno, ni ocupaciones muy altas todo el mes, pero se puede hablar de picos de un 65-70% y eso es algo que hace diez años no existía. La tendencia es a trabajar del 26 de diciembre al 2-3 de enero, y a eso se añade el puente del 5 al 7 (con más ocupación el día 6). «Dependerá –dicen– del tiempo». Hay un dato interesante. La tarifa media diaria por habitación fue en diciembre de 2024 de 80,60 euros, la más alta sin contar las del verano.

Pero hay más. Para un taxista diciembre, unido al verano, supone más de la mitad de lo que recauda en un año entero. En la región, en general, es el quinto mes de año con mayor consumo de gasolina, el cuarto en cuanto a Gas Natural y el sexto en gasto farmacéutico (y eso sin entrar, más allá de la economía, en lo que suponen estas fechas de gripes y mocos para las necesidades de refuerzos en los hospitales).

Gastos de luz –el valor estimado del contrato de alquiler e instalación del alumbrado navideño en Santander para la campaña 2025-2027 (2025-2026 y 2026-2027) es de 1.774.800 euros–, refuerzo en rutas aéreas en el aeropuerto Seve Ballesteros, aumento de los desplazamientos de tráfico, atracciones de ocio (pistas de hielo, visitas a montajes navideños...), volúmenes enormes de paquetería...

Y el comercio

Y todo eso sin entrar a hablar del sector que más se juega. El comercio. El grande y el pequeño. Prácticamente en todos los sectores, pero especialmente en alimentación, juguetes, moda, perfumerías, regalos, joyerías... Hay casos en los que, en poco más de un mes, se juegan el 80% del año.

Entre las estadísticas que ofrece el Icane está la del Índice de Cifra de Negocio del sector. En diciembre de 2024 alcanzó un valor de 138, el más alto del año por encima incluso del verano. Y el índice de Personal Ocupado sólo estuvo superado por el de julio y agosto.

El empleo es también determinante. Con los resultados del año pasado, noviembre (232.494 personas) y diciembre (232.277) contaron con una media de afiliados a la Seguridad Social (tomando el total del sistema) al cierre de cada ejercicio sólo inferior a la de junio, julio, agosto, septiembre y octubre.

Eso es importante. Así que felices fiestas y felices gastos.

