Vuelo de ida a Madrid: casi 300 euros

Una «locura», dice un usuario que tuvo que viajar estos días con urgencia. No le quedaba más remedio. En las agencias de viajes de la ... región hablan también de una «pobre oferta» que «hace subir el precio del billete y dificulta la conexión». Y hasta en el Gobierno regional lo dicen abiertamente: que viajar a Madrid en avión desde Cantabria es muy caro. La ruta a la capital sigue siendo el gran quebradero de cabeza en el Seve Ballesteros. Y ya no por la oferta de vuelos –que también–. Sobre todo, porque sale por un ojo de la cara. Ante los comentarios, un ejercicio práctico. Un cálculo. De aquí a final de mes (contando los que salen hoy mismo), hay cuarenta vuelos con destino a Barajas. La media del precio de un billete de ida (tomando como referencia siempre el más barato en cada viaje) sale a 295 euros. En Asturias –tiene más salidas, en total 48–, con esa misma cuenta el billete sale por casi 50 euros menos. Y en Bilbao –las opciones se van por encima de los cien despegues– el ahorro es de casi 75 euros. Aquí despegan menos aviones y subirse en ellos sale más caro. El gran objetivo del Ejecutivo es, desde hace años, conseguir mejorar la ruta.

El conteo, con ayuda de la Asociación de Amigos de Parayas, es de ayer a media mañana. Precios reales en la web de un billete de ida básico –o del más barato, porque hay algún caso excepcional en el que volar en primera clase sale hasta por menos–. Ojo, porque a esa cifra media de casi 300 euros le salva que hay dos billetes puntuales, concretos, con precios muy reducidos. Uno de 54 euros y otro de 74 (los del sábado a última hora, a las 21.35 horas). Bajan la media. Porque en la mitad de los casos, en veinte vuelos, no es posible viajar sin pagar menos de 323 euros por un asiento. Y hay una tarifa que pone los pelos de punta: en cinco de los viajes (uno del día 19, otro del 20, otro más del 27 y en dos de las salidas del 29) ir hasta la capital sale por 402 euros. Al alcance de pocos bolsillos.

Los precios 295 Desde el Seve Ballesteros Volar a Madrid hasta final de mes sale de media 295 euros en los 40 vuelos disponibles 246 Desde Asturias Volar a Madrid en los 48 vuelos disponibles desde Asturias sale por 246 euros, 49 menos que desde aquí. 221 Desde Bilbao Volar en los 103 vuelos que parten a Madrid desde Bilbao cuesta, de media, 221 euros, 74 menos que desde Cantabria.

Aquí, todas las frecuencias están operadas por Air Nostrum. Iberia ganó el contrato de promoción de la ruta, pero cede la operativa a su compañía regional. Y por ahí empiezan las diferencias. En Asturias también se vuela con Air Nostrum, pero Iberia, con aviones más grandes, se encarga de algunas frecuencias. No sólo son más viajes, sino más plazas en la oferta. Allí la media es de 245,72 euros. Y en Bilbao, dos aerolíneas se hacen competencia. Air Europa ofrece 48 salidas e Iberia (que en este caso se ocupa de toda la operativa, no la comparte), otras 55. En total, 103 despegues. Con la primera empresa, el precio medio del billete es de 203,70 euors, y con la segunda, de 235,67. Una media sin distinciones, 220.77.

Las conclusiones son evidentes. Sobre todo en el caso del viaje vacacional, el que necesita pasar por Madrid para hacer escala antes de tomar otro avión hacia el destino final, hay un éxodo importante. A Bilbao.

Sí que hay demanda

Y no parece un problema de demanda. En abril y en mayo de este año, el número de pasajeros en la ruta a Madrid del Seve Ballesteros creció respecto a 2024. Ligeramente, pero creció. De 30.490 a 30.962. Incluso, aunque la cifra de operaciones fuera similar (en realidad, hubo dos menos que hace un año, pero esa diferencia no es significativa). O sea, que, pese a estos precios, los aviones fueron incluso más llenos (la ocupación estuvo por encima del 86%, muy alta).

El asunto no es nuevo. La oferta no ha vuelto a ser la misma que hubo antes de la pandemia (como ha reiterado este periódico con el Gobierno anterior y con el actual). Incluso, desde el Ejecutivo se ha sancionado a Iberia en ocasiones por incumplimientos en los compromisos mínimos fijados en los contratos. Hay mejoras, sí. Pero pequeñas. La última, una salida semanal más a primera hora de la mañana para facilitar el ir y venir en el día. Pero no es suficiente. El consejero Roberto Media ha insistido en la preocupación por este asunto. El Diario Montañés he recogido, por ejemplo, los ofrecimientos que se han hecho a otras aerolíneas para que entraran a operar la ruta. Crear competencia. Sin éxito. Eso, o que Iberia volviera a utilizar sus aviones, más grandes, para completar el itinerario. Ya lo hizo en el pasado, pero ha desaparecido de la oferta.