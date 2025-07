«La gente debe saber que el helicóptero está pagado y no se cobran los rescates»

«No estamos aquí para cobrar. Estamos aquí para rescatar», zanja tajante Mónica Escobedo, directora de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de Cantabria. Desde ... que en 2020 entrase en vigor la nueva normativa de cobro de tasas por los rescates cuando haya «imprudencia flagrante», se han sucedido los bulos en redes sociales que alertan de la proliferación de estas sanciones, «pero no son ciertos. Básicamente porque hay que cometer una imprudencia muy clara para que esto suceda», indica la responsable de Protección Ciudadana.

Ha sucedido en dos ocasiones en todo este tiempo. El primero fue en febrero de 2021, cuando se cobró a una pareja que se perdió en la nieve y que encadenó varias imprudencias. El segundo fue a los espeleólogos perdidos en Soba en junio de 2024, a los que se les cobró por no avisar al 112 de que iban a adentrarse en la cavidad Garmaciega-Sima del Sombrero. «Lo que hay que dejar claro es que el contrato del servicio de los helicópteros está ya pagado y por lo tanto no tiene coste añadido el hecho de que salga a volar», detalla Escobedo. Dicho contrato cuesta a las arcas cántabras 2.300.000 euros anuales. Además, el usuario o la víctima no tienen que decidir el uso o no de la aeronave. La decisión le corresponde a la responsable de sala, que elige lo más conveniente para cada caso.