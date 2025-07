El desajuste de la FP cántabra: 1.751 alumnos en lista de espera y muchos grados con vacantes

Ángela Madrazo Santander Martes, 29 de julio 2025, 07:05 Comenta Compartir

Desde hace unos años, la Formación Profesional (FP) ha pasado a ser una de las opciones favoritas entre los estudiantes cántabros. Puede ser por su elevado acceso al mercado laboral o por las instalaciones y la calidad formativa de los centros de la región, el caso es que las solicitudes han aumentado con el paso de los años. Y a pesar de que la oferta de grados también lo ha hecho, no es suficiente. Con la publicación de las listas provisionales de julio para acceder a la FP cántabra, 1.751 personas se encuentran esperando una plaza. Y a la vez, «un número elevado de cursos siguen con vacantes».

Hay un desajuste evidente. Difícil de explicar si no se conoce la metodología de acceso a la Formación Profesional. Por un lado, el desajuste se debe a que un número reducido de grados aúnan la mayor parte de las solicitudes. Y las plazas disponibles no se pueden variar «simplemente añadiendo más mesas a una clase», apunta la directora general de Formación Profesional del Gobierno de Cantabria, Cristina Montes. «Las plazas dependen de que podamos garantizar las prácticas durante el desarrollo de los ciclos de FP», aclara. «Por ejemplo, en el grado de Documentación y Administración Sanitaria, para ofrecer 24 plazas debemos garantizar que el total de alumnos pueda desarrollar su periodo de prácticas en el Servicio Cántabro de Salud, entre los tres hospitales», detalla. Por lo que, si no hay más opciones de inclusión en el mercado laboral, las plazas no pueden aumentar.

Es un criterio peculiar de la FP. Pero aún hay más requisitos. Para acceder a cualquier grado, el alumno debe superar la nota de corte –sí, al igual que en la universidad–, pero, además, los criterios de acceso se dividen en distintas vías. «Por eso hay personas que se encuentran con que algunos alumnos obtienen la plaza con una nota menor que la suya». Existen distintos cupos en la oferta de cada grado y cada centro educativo. Para los ciclos formativos de Grado Medio, los criterios a la hora de dividir las plazas son los siguientes: el 40% es para el alumnado que tenga el título de la ESO o titulaciones equivalentes; otro 40% es para quienes tienen el título de Técnico (es decir, de FP) de Grado Básico o de programas de cualificación profesional inicial; el 15% se ofrecerá al alumnado que lo solicite mediante prueba de acceso a ciclos de Grado Medio y el 5% restante es para quienes acceden con título de Técnico Superior, de Bachillerato o de grado universitario.

Por su parte, para quienes buscan acceder a un Grado Superior, los criterios también valoran diferentes aspectos: el 50% de las plazas se ofrecen al alumnado que disponga del título de Bachillerato; el 35% al alumnado que tenga el título de FP o Técnico de Artes Plásticas y Diseño; un 10% está destinado a pruebas de acceso y el 5% restante al alumnado que acceda con título superior de FP o de Artes Plásticas y Diseño o grado universitario. Eso sí, para ambos casos, por cada 20 y 30 alumnos se reserva una plaza –solo en caso de ocuparse– de discapacidad y otra de deportista de alto rendimiento.

Son cuestiones que «dependen de la normativa nacional», indica Montes. «Pero que, por norma general, la gente desconoce». En cualquier caso, todos los grados en Cantabria cumplen con estos requisitos y las plazas vacantes y adjudicadas en cada uno de ellos están limitadas, además, por cuestiones logísticas. «Tenemos centros conocidos y reconocidos por la experiencia e implicación real de la formación, es decir, por la aplicación del contenido en el día a día de las clases y, en muchas ocasiones, los talleres donde desarrolla la formación no permiten albergar un mayor número de estudiantes».

Demanda

Las ramas más demandadas «suelen ser la sanitaria –tal y como sucede este año–, la deportiva y la de informática». Pero además, en esta ocasión, entre los grados con más de cien solicitudes, el de mayor interés ha sido el Curso de Formación Profesional Superior de Ganadería y Sanidad Animal en el Centro Integrado de Formación Profesional La Granja (Heras): 160 solicitudes para 21 plazas. Después, con tres grados en el IES Cantabria de Santander, la sanidad vuelve a destacar entre las preferencias: dos cursos superiores, el de Laboratorio Clínico y Biomédico (con 142 solicitudes y 24 plazas) y el de Anatomía Patológica (con 107 solicitudes y 22 plazas); y también el Curso de Formación Superior Media de Emergencias Sanitarias, también en el mismo instituto, con 100 solicitudes para tan solo 17 plazas.

Además, «y para sorpresa de nadie dentro del sector», la electromecánica de Vehículos Automóviles «vuelve a estar entre los favoritos», indica la directora del Centro Integrado de Formación Profesional Nº1 de Peñacastillo, María Eugenia Antón. Cuenta con 107 solicitudes para 22 plazas y, un año más, «los estudiantes nos eligen». ¿Por qué? «En Cantabria hay mucha afición por el automovilismo, los rallys... y, en concreto, nuestro centro tiene un enganche especial». Más allá de las instalaciones y el programa del grado, dice Antón, «estamos dentro de la red de excelencia desde hace años, hemos participado cuatro ediciones en el Dakar con un coche que preparan los propios alumnos en el centro, entre otras cuestiones». En definitiva, «la demanda es alta por la oferta del centro».

Y para quienes se han quedado a las puertas, a pesar de que la directora cree que en septiembre las listas «se moverán un poco», están buscando alternativa. «Vamos a ofrecer un certificado de profesionalidad –el grado se conforma de tres de estos certificados– de Mantenimiento de Sistemas de Transmisión de Fuerza y Trenes de Rodaje de Vehículos Automóviles, con 15 plazas». Así, quienes consigan acceder al certificado, solo tendrán que completar otros dos para titular, «una vía alternativa para poder obtener el grado».

¿Y por qué hay plazas vacantes a la vez que listas de espera? Por la baja demanda de otros ciclos. En la actualidad, en Cantabria hay plazas libres en las ramas de la robótica, transporte y logística, los productos alimentarios, la igualdad de género o las telecomunicaciones. Pero no son las únicas ofertas incompletas.

Este año, la FP cántabra ofrece un número de plazas superior al de otros cursos, pasando de 15.000 a casi 20.000, como aseguran desde la Consejería de Educación. «Existen muchos más ciclos que se quedan por debajo de la matriculación que pueden acoger que los que cuentan con listas de espera», exponen. Aún así, los datos actuales son clarificadores: de las 7.330 plazas ofertadas para el próximo curso, tan solo 5.410 se han adjudicado a día de hoy.

«Sin prácticas en empresas no se pueden ofrecer más plazas» Uno de los aspectos clave a la hora de elegir un grado u otro pueden ser las prácticas en empresas. Este factor no es solo determinante para el alumnado, también para la Administración. El sistema de FP requiere de formación en empresas para poder titular. Es decir, «sin prácticas no se pueden ofrecer más plazas» o lo que es lo mismo, la oferta formativa es un reflejo del tejido empresarial de Cantabria, tal y como afirman desde la Consejería de Educación. «Es imprescindible que los alumnos puedan titular y lo hagan en Cantabria», plantea la directora general de FP, Cristina Montes. «Solo habiendo garantizado de forma previa el periodo en una empresa, podemos sacar nuevas plazas», porque si no, ocurriría lo que «ya vemos en otras comunidades autónomas», donde los alumnos no pueden obtener el título por no haber realizado las prácticas. Y es que, deben desarrollarse durante el curso escolar y en Cantabria, «aunque tengamos estudiantes de las comunidades autónomas limítrofes, debemos garantizar su puesto de prácticas en una empresa de la región. Solo se puede dar el caso de titular con un periodo fuera de Cantabria a petición de los propios estudiantes». Que en el caso de las zonas oriental y occidental más limítrofes, «son bastantes, pero no suponen un problema de acceso para los cántabros». Es más, a juicio de la directora general, «es beneficioso para el alumnado y para nuestra oferta, nos permite abrir puertas con empresas limítrofes y de interés, que ayudan a mejorar la demanda de grados que se encuentran en zonas rurales o más alejadas por el convenio de prácticas».

Comenta Reporta un error