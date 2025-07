Igual destaca la alta participación en la Semana Grande pero apela «al respeto y al civismo»

Los once días de fiesta de la Semana Grande llegan a su fin con sensación agridulce. La alcaldesa, Gema Igual, destaca el buen funcionamiento de ... los servicios reforzados (Policía, TUS y Limpieza); el trabajo del concejal de Festejos, Fran Arias; la calidad de las actividades, sobre todo de los conciertos de la Plaza Porticada; y los «incalculables» eventos que se han celebrado por los diferentes espacios de la ciudad. Pero la nota negativa va, sin duda, para los dos sucesos que abrieron y cerraron las fiestas: el apuñalamiento en la madrugada del sábado 19 –horas después del chupinazo– y el de la mañana del domingo, en plena Plaza del Ayuntamiento. Ante esto, apela «al respeto y al civismo» y ya no lo considera un hecho aislado, al tratarse de dos incidentes en poco más de una semana.

El programa de las fiestas, con más de cien páginas, contiene cientos de actividades que la alcaldesa asegura que son «incalculables»; pasacalles que arrancan en un lugar y desarrollan su actuación en otro o eventos que «todos los días son la misma actividad, como puede ser el circo o las ferias». «Es imposible contabilizar el número de eventos. Lo que sí podemos es decir el número de plazas o lugares donde hay fiestas, que es desde El Alisal, con las peñas que tienen allí actividad, y hasta El Sardinero, o desde Monte y Cueto, y hasta la Bahía. Con lo cual, de norte a sur y de este a oeste ha habido diferentes puntos o enclaves donde vivir las fiestas».

De las actividades organizadas por el Ayuntamiento, Igual destaca la «calidad» de los conciertos de la Porticada. «Velamos porque la calidad artística y musical gratuita sea cada vez mayor. Y si algo tengo que destacar es la Plaza Porticada y los llenos que hemos tenido con una calidad artística buenísima, y entre otras cosas, porque este año hemos contado con patrocinadores importantes para este escenario de la Porticada». También destaca los fuegos artificiales, que «tuvieron muchísima gente y hemos notado más gente en la calle». Y toda esa gente, que no solo son de Santander y Cantabria, han llenado las plazas hoteleras, que desde el Ayuntamiento estiman que han rondado el 91% de ocupación. «Muchos han alcanzado el lleno durante varios días».

EL dato 65.000 aficionados aproximadamente han acudido a la feria taurina de Santiago. 65.000 personas han ido a los conciertos de la Campa desde Sabina al Hoky Music. 91% de ocupación hotelera durante la Semana Grande, muchos llegaron al lleno.

A esto suma las actividades de empresas privadas, como los conciertos o los cachivaches del recinto ferial; y también los 30 caseteros que la Asociación de Hostelería ha desplegado por diferentes zonas de la ciudad. «Son diferentes opciones en donde se quiere llegar a todos los públicos, a todas las edades y a todos los gustos». También tiene buenas palabras para la feria taurina, «que ya partía del mejor cartel y con las mejores ganaderías». «Hemos tenido diferentes puertas grandes, en donde hubo un toro, como toro y torero, que nos hizo vibrar a todos, que es el Cid, porque le coincidió muy buen toro, con buen torero y con que entró a matar muy bien. Además se ha llegado a un número récord de abonados y la gente estaba entregada en la plaza». Fuentes cercanas a la plaza de Cuatro Caminos apuntan que, a lo largo de la feria taurina, se han dado cita en torno a 65.000 aficionados.

Una cifra similar de apasionados de la música se concentró en los conciertos de La Campa de la Magdalena organizados por Mouro Producciones. Así, desde el día 18 y hasta el 27, también en torno a 65.000 personas han disfrutado de los 22 grupos artistas que han pasado por allí, tanto en los festivales Magdalena en Vivo, Remember Campa, Hoky Music como en la doble cita de la gira de despedida de Joaquín Sabina.

Apuñalamiento «Aislado es una, y esto son dos que se han dado en 11 días y que tenemos que velar para que no se den» Gema Igual Alcaldesa de Santander

En su lista de virtudes, Igual no olvida el trabajo de los miembros del Ayuntamiento: «El agradecimiento, sobre todo, a Fran Arias, como responsable del departamento de Fiestas, pero también a todo su equipo y a muchos servicios municipales, como Ingeniería Industrial para todos los enganches de luz, Aqualia para todas las tomas de agua también, a Vialidad, que es los que están en la calle, Parques y Jardines y Limpieza Viaria, que han tenido que hacer un grandísimo esfuerzo». En cuanto al refuerzo del autobús municipal por las noches a la salida de las ferias, de los conciertos y de los fuegos, «hemos recibido muchas felicitaciones porque tener autobuses es la alternativa a sacar el coche privado y a tener movilidad por las noches». Así, en este rápido repaso, asegura que «estamos satisfechos con todas las fiestas».

La nota negativa

En el balance de fiestas, la alcaldesa no obvia los dos apuñalamientos que han empañado las fiestas. «No nos olvidamos de dos incidentes que ha habido en materia de seguridad, que lejos de dulcificarlos lo que pedimos y apelamos es al respeto y al civismo». «No tengo datos para relacionarlo con las fiestas. Lo que tengo datos es para no obviarlo y para seguir atajándolo, pero no para relacionarlo con las fiestas porque ha sido uno a altas horas de la madrugada y otro a las doce de la mañana en una plaza pública. Entonces, no hay datos para relacionarlo», insiste. También apunta que «ya no es aislado porque aislado es una y esto son dos hechos que se han dado en once días de diferencia y que tenemos que velar para que no se den».

Aunque el servicio de limpieza fue uno de los que se reforzó, los vecinos del centro han lamentado la cantidad de basura que había en las calles a primera hora de la mañana. Respecto a esto, Igual apunta que «es matemáticamente imposible que a la media hora que se vaya la gente esté todo limpio. Se ha reforzado el servicio de limpieza pero nunca va a ser suficiente. Dentro de que nos hubiese gustado tenerlo todo mucho mejor, a las nueve de la mañana estaba todo limpio. A las diez, si me apuras».