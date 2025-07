Silva no concertará el Bachillerato en Cantabria y propone becas solo para rentas bajas

La Consejería de Educación no tiene intención de extender los conciertos al Bachillerato en aquellos centros privados en las que ya existen acuerdos para ... que las etapas obligatorias estén subvencionadas por la comunidad autónoma. Ni de cara al curso que arrancará en septiembre, ni de cara a lo que resta de legislatura. No solo eso, tampoco está en la cabeza del titular del departamento, Sergio Silva, la creación de un sistema de becas que compense el esfuerzo que tienen que hacer las familias de los estudiantes que pasan de la ESO al siguiente nivel en este tipo de centros.

Al menos, descarta un sistema de ayudas públicas generalizado, aunque el Gobierno de María José Sáenz de Buruaga sí que se abre a conceder becas vinculadas a la renta. Unas becas que eviten que los jóvenes tengan que cambiar de centro a los 16 años por motivos económicos. Sí se mantendrán los tres conciertos de Bachillerato heredados de la pasada legislatura: Las Esclavas, Kostka y Torreanaz.

«Lo que teníamos en el programa electoral es estudiar esa posibilidad de ampliar conciertos, que luego se ha quedado en becas, para los que ya vienen estudiando durante todo su itinerario educativo en un centro. Hay algunos casos, aunque no sea algo mayoritario, de chavales que por renta se tienen que ir», detalla Silva, que insiste en que ese tipo de situaciones son las que se pretenden evitar. En cualquier caso, el consejero confirma que ese sistema de becas individual y no generalizado no estará listo para el próximo septiembre. Hasta que no haya una partida concreta en los Presupuestos, Educación no dará ningún nuevo paso.

Sería, de todas formas, una medida menos ambiciosa que la que reclamó el Parlamento de Cantabria en octubre de 2023. Entonces, Vox sacó adelante, gracias al propio Partido Popular, una iniciativa que defendía que los alumnos de la concertada no tenían que pagar nada en Bachillerato. Incluso parece menos ambiciosa que lo que recogía el programa electoral del PP, donde el partido del Gobierno se comprometía a prestar «especial atención al estudio de la extensión de los conciertos en Bachillerato para los centros que ya cuenten con concierto de infantil a la ESO en un momento crucial en la vida de los adolescentes». No solo hablaba el documento del problema que supone el cambio de centro, sino que apuntaba que «incluso algunos dejan los estudios por no tener recursos económicos suficientes su familia para hacer frente al gasto que supone el Bachillerato».

Con este plan, Silva considera que se mantiene el «equilibrio» entre la pública y concertada, un equilibrio que, en su opinión, a tenor de los resultados, funciona. El próximo curso habrá alrededor de 1.000 aulas concertadas, una cifra casi idéntica a la de los años anteriores. Una estadística que, en su opinión, desmonta el discurso de quienes afirman que Educación quita recursos a la pública para dárselo al sector privado.