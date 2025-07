Los municipios piden colaboración vecinal ante el reto viral de defecar en las piscinas

El ridículo reto viral de defecar en las piscinas, que obliga a cerrar las instalaciones en estos días de calor, está despertando una indignación cada ... vez mayor entre usuarios, que empiezan a considerarlo algo «mucho más grave» que una broma de mal gusto: «Estamos cabreados y ya conozco a varios que vamos a estar con mil ojos porque si pillamos a los que lo hacen, lo vamos a denunciar para que les caiga una multa que les escarmiente», cuenta un usuario de la piscina de Tanos, que tuvo que clausurarse este pasado domingo por segunda vez en una semana tras hallarse restos de excrementos en el agua.

Los 'graciosos' deberán tener más cuidado a partir de ahora porque las miradas vigilantes pueden venir de cualquier parte. «Dado que tenemos cámaras, dos socorristas y dos vigilantes en cada momento, y que eso no nos ha servido para frenar este ridículo reto, ahora solicitamos esa colaboración de todo el mundo para que denuncie a quien vea en actitud sospechosa», advierte Nacho González, concejal de Juventud y Deportes de Torrelavega.

El edil va más allá: «Lo lógico es que el responsable o responsables quieran dar a conocer su proeza y, por tanto, que quieran presumir de ello. Por eso invitamos a que aquel que pueda ver algún indicio de este tipo, pueda ponerlo en conocimiento del consistorio para que podamos investigar», resume el concejal. Sabe que será complicado demostrar los hechos, «pero será más fácil poner cien ojos en esa persona o personas cada vez que aparezcan por la piscina». Para este tipo de denuncias el Ayuntamiento pone a disposición de cualquiera un teléfono al que puede llamarse de forma anónima (637 486 291).

Es la única medida que les queda a los consistorios que se han visto afectados por esta moda que se ha dado en toda España y que viene de lejos, pues en años anteriores ya se registraron casos. En la mañana de hoy Torrelavega remitió al laboratorio la muestra de agua de la piscina de Tanos para su análisis. Si se demuestra que no hay restos de la bacteria E. Coli, la pileta abrirá este martes en horario normal, de diez y media de la mañana a ocho de la noche. «Y cruzaremos los dedos para que no vuelva a suceder, pero en todo caso va a haber más vigilancia, eso lo tenemos seguro», advierte González.

Quejas de los vecinos

No hay derecho, dicen los usuarios, que por el «capricho» de alguien se cierre una instalación que es muy demandada por la gente, explica Julio Arranz, alcalde de Los Corrales de Buelna, otra de las piscinas que se vieron obligadas impedir su acceso esta pasada semana por otro caso de heces en el agua. «De momento no hemos visto nada más pero hay que estar vigilantes. Tenemos cámaras en el recinto pero tienen puntos ciegos y por eso también creemos que la clave es que la gente que vea algo pueda denunciarlo». Arranz ha escuchado las quejas de muchos vecinos «que no tienen medios de ir a la playa y que encuentran en la piscina el alivio para estos días de calor. De hecho la piscina es casi un lugar de encuentro social que no podemos perder».

Misma situación tienen en Reocín, donde cruzan los dedos para no sufrir un segundo caso de cierre como ha sucedido en Tanos. «Se barajó impedir el paso a los no empadronados en el Ayuntamientos pero tampoco sabemos si son los de fuera los que lo hacen», argumenta Margarita Martínez, concejala de Obras, Deportes y Juventud. «No sería justo, creemos, discriminar en ese sentido sin tener pruebas de ningún tipo».

En Cartes no ha habido caso, pero en el consistorio temen convertirse en víctimas de una moda que ha afectado a los municipios limítrofes. Se ha avisado en un escrito a todo aquel que acceda a las instalaciones fuera del horario establecido –cuando puede ser más fácil no ser visto– que será denunciado por un posible delito contra la salud pública.