Insultos y tensión en un comité del PSOE que desentierra la lucha Casares-Zuloaga

Gonzalo Sellers Santander Martes, 15 de julio 2025, 07:04 Comenta Compartir

Ya avisó hace cuatro meses Pablo Zuloaga de que su derrota en las primarias contra Pedro Casares no era un punto final, solo un punto ... seguido. «No me despidáis. No me voy a ningún lado. Me quedo», avisó el exsecretario general del PSOE cántabro durante el Congreso de marzo. Una declaración de intenciones que pasó de las palabras a los hechos durante el primer comité regional del mandato de Casares, celebrado el pasado fin de semana. La reunión del máximo órgano de dirección del partido estuvo marcada por la tensión y llegó, en algunos momentos, a los insultos. Y, sobre todo, sirvió para constatar que el zuloaguismo pretende seguir plantando batalla a la Ejecutiva de Casares con la mirada puesta en las primarias del año que viene para elegir a los candidatos electorales de 2027. «Todavía hay asuntos pendientes», explicaron los críticos a este periódico.

Esta vez no fueron los colaboradores de peso de Zuloaga los que alzaron la voz contra la dirección. Ninguna de las 36 intervenciones que hubo en el comité estuvo protagonizada por Noelia Cobo, Joaquín Gómez, Rosa Inés García, Alicia Renedo, Jorge Gutiérrez o Secundino Caso. Fueron Torrelavega y Laredo los que se pusieron al frente de la oposición a Casares. No en vano, son las dos plazas más fuertes que le quedan a Zuloaga, además de San Vicente de la Barquera, Bezana, Marina de Cudeyo, Cabezón de la Sal, Ampuero y Ramales. «Perdió los papeles» El exalcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero, tuvo palabras especialmente duras contra la presidenta de la Mesa, Mercedes Carrera, a quien tachó de «poco espabilada», y también contra el exsecretario general del PSOE de la capital del Besaya, Bernardo Bustillo. «¡Ladrón, tonto!», llegó a gritarle Cruz Viadero en pie ante el estupor general del resto de los asistentes. Tuvo que ser el diputado Jorge Gutiérrez, persona de máxima confianza de Zuloaga, el que le calmara para poner fin a una escena tachada de «excesiva» y «lamentable» por algunos de los presentes. «Perdió los papeles por completo, se le veía muy nervioso», señalaron varios asistentes al encuentro. Viadero también exigió a Casares que aclarara si se presentará como candidato a la Presidencia de Cantabria en 2027. Cruz Viadero llamó «tonto y ladrón» a Bernardo Bustillo, y «poco espabilada» a la presidenta de la Mesa No fue el único momento tenso de un comité controlado por mayoría por Casares, pero que cuenta, aproximadamente, con algo más de un tercio de miembros afines a Zuloaga. Además de acusaciones de afiliaciones masivas y dirigidas en Torrelavega y Laredo, el blanco de las críticas fue el secretario de Organización del partido, Agustín Molleda, cuyas insinuaciones sobre los vínculos entres Santos Cerdán y Zuloaga recibieron muchas críticas internas y obligaron a intervenir a la Comisión de Ética, que falló a su favor. En Torrelavega no quieren que el asunto se quede ahí. Y, por eso, Roberto García Porras, nuevo vicesecretario municipal del PSOE, exigió la dimisión del exalcalde de Cartes durante el comité. Y también le acusó de trasladarse desde la agrupación de Cartes a la de la capital del Besaya para preparar su candidatura a la Alcaldía de Torrelavega. Un extremo negado por Molleda, que simplemente lo achaca a su cambio de residencia habitual, y no a una supuesta intención de disputarle a José Luis Urraca su puesto en la lista. El responsable de Organización también reveló que su sueldo en el partido asciende a 58.890 euros brutos anuales. Dietas y dinero Precisamente, los asuntos económicos fueron motivo de más discusión. El PSOE cántabro cuenta con 435.102 euros en caja, 26.000 más de lo que dejó la anterior dirección pese a haberse pagado hace poco los 61.198 euros que costó el Congreso de marzo. Ese ahorro, según fuentes del partido, se debe a recortes en asesorías y dietas. Por ejemplo, se ha dejado de contar con la comunicadora Verónica Fumanal, a la que Zuloaga pagaba 2.541 euros mensuales como asesora de marketing político. También se ha puesto freno al gasto en viajes y comidas. Según las cuentas presentadas en el comité, el exsecretario general sacó de la caja 17.117 euros para dietas el año pasado, mientras que Noelia Cobo usó 6.785 euros, cantidades consideradas «excesivas». Desde el entorno de Zuloaga, por su lado, defienden que ese dinero está «totalmente justificado» por reuniones en Madrid y por los gastos de la campaña 'Enciende Cantabria', que llevó al exvicepresidente a recorrer la región para explicar las políticas socialistas. Zuloaga pagaba 2.541 euros mensuales a Verónica Fumanal para asesorarle en marketing político El exsecretario general también tomó la palabra durante el comité, aunque con un tono muy alejado de la confrontación de sus afines. Zuloaga centró su intervención en la Ley de Ciencia, el desarrollo energético de Cantabria y la financiación estatal. «Ya que Casares no habló de política, lo tuvo que hacer él», señalaron desde su entorno.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión