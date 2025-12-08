El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Eduardo Castillo, en la terraza de su despacho de la sede del Gobierno de Cantabria en Peña Herbosa. Roberto Ruiz

Eduardo Castillo

Jefe de Protocolo del Gobierno de Cantabria
«Con Hormaechea y Revilla no controlabas lo que podía pasar en un acto»

«He trabajado con siete presidentes. Para algunos el protocolo era un rollo y para otros fundamental. He sido un privilegiado, un testigo en primera fila de la historia de Cantabria»

Gonzalo Sellers

Gonzalo Sellers

Santander

Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:00

Eduardo Castillo se jubila este mes después de cuatro décadas como jefe de Protocolo del Gobierno de Cantabria. Nacido hace 69 años en Renedo ... de Piélagos –por casualidad, porque la matrona estaba allí– de una familia de Polanco, por su despacho han pasado siete presidentes, desde Ángel Díaz de Entresotos hasta María José Sáenz de Buruaga, pasando por Juan Hormaechea, Jaime Blanco, José Joaquín Martínez Sieso, Miguel Ángel Revilla e Ignacio Diego. Su excelente memoria le permite recordar anécdotas y detalles de cada uno de ellos, y también sobre aquellos años de preautonomía en los que comenzó su carrera en el grupo parlamentario de Solidaridad Cántabra, formado por los diputados del Grupo Mixto, en 1982.

