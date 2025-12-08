Lo que cobran los alcaldes de Cantabria

José Ahumada Santander Lunes, 8 de diciembre 2025, 07:50 Comenta Compartir

Sólo tres alcaldes españoles ganan más de 100.000 euros anuales por su trabajo: José Luis Martínez-Almeida (Madrid), es el que más cobra, 110.688 euros; seguido por Juan Mari Aburto (Bilbao), con 105.557 euros, y Jaume Collboni (Barcelona), con 104.000 euros. Son retribuciones que están a años luz de las que perciben los regidores cántabros, que no se acercan ni de lejos a las seis cifras, como indican los datos de la Información Salarial de Puestos de la Administración (ISPA) de 2025, relativos a 2024, que publica el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Los 10 alcaldes mejor pagados

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, encabeza la lista de los mejor pagados en la región, con 72.808 euros percibidos el año pasado. Ese primer puesto es comprensible teniendo en cuenta que se trata del ayuntamiento más grande de todos. Claro que, atendiendo al criterio del tamaño del municipio, llama la atención que en el 'top ten' se cuelen regidores de localidades más pequeñas. Y aquí hay que hacer la primera salvedad: hay ayuntamientos que no ocupan el puesto que les corresponde porque no han facilitado los datos al Ministerio, y entre ellos algunos de los más importantes, como Castro Urdiales y El Astillero.

Javier López Estrada (Torrelavega), Javier Incera (Colindres), Carlos Caramés (Piélagos), Miguel González (Laredo), Diego Movellán (Camargo), y Francisco Viar (Santa María de Cayón), ocupan las siguientes posiciones, con retribuciones que van de los 61.687 euros del primero a los 48.427 del último. Tras ellos aparecen otros de municipios bastante más pequeños: Pedro Manuel Martínez (Campoo de Enmedio), Ángel Sainz (Villacarriedo) y Gumersindo Ranero (Bárcena de Cicero), con una horquilla entre 48.083 y 47.380 euros.

Otra aclaración: los sueldos de los alcaldes tienen topes máximos. Son 46.464 euros para los regidores de los municipios de entre 1.000 y 5.000 vecinos; 52.272 euros entre 5.001 y 10.000, y 50.080 entre 10.001 y 20.000. Los regidores de municipios con menos de 1.000 habitantes no pueden tener dedicación exclusiva ni un salario de más de 34.848 euros. En la ficha se observa que algunos sobrepasan estos límites, y eso se debe a que en el total, bruto, están incluidas las dietas cobradas.

Mirando la tabla, en la que se compara lo ganado en 2024 con lo de 2022 –en 2023 hubo elecciones, que alteran los resultados–, se pueden encontrar casos llamativos, como el de Reocín, donde su alcalde, Pablo Diestro, pasa de no tener dedicación a tenerla exclusiva (de 3.380 euros a 39.999). Y, al contrario, en Los Corrales de Buelna, donde Julio Arranz ha renunciado a la dedicación exclusiva de su predecesor (en euros, 43.589), y ni siquiera la tiene parcial: sólo cobró 1.530 euros por su trabajo en el ayuntamiento en 2024.

Reporta un error