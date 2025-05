David Cepo: «Los humoristas tenemos que tener claro que no le vamos a gustar a todo el mundo»

David Cepo (Madrid, 1988) llega hoy al Palacio de Festivales con su espectáculo 'No cruces los brazos', con el que, según afirma, las risas están ... aseguradas. Cómico de nacimiento e influencer por sorpresa, este madrileño se ha convertido en la nueva sensación en redes sociales gracias a su espontaneidad y cercanía. Muchos de sus vídeos se han viralizado y ahora llega al teatro con un espectáculo cargado de humor, en el que el público será protagonista de su propio show. Será en la Sala Argenta, a las 19.00 y a las 21.30 horas.

-Es la primera vez que actúa en Cantabria. ¿Qué nos trae?

- 'No cruces los brazos' es un espectáculo de improvisación y de texto de stand up comedy. Es humor blanco realizado a raíz de situaciones cotidianas con las que todo el mundo puede empatizar. Un show donde la gente interactúa y participa siempre y cuando quiera. Además, es un espectáculo súper guay porque es mío (ríe)

- ¿Ante que cosas no debemos quedarnos de brazos cruzados?

-Cuando subo a actuar me da un poco de rabia si veo a alguien con los brazos cruzados porque lo relaciono con una posición de negación, como de «no me vas a hacer reír por mucho que lo intentes», así que al final acabé inventándome la frase de «no cruces los brazos porque no te entran los chistes» para que la gente se relaje, se suelte y disfrute y siempre la digo en mis espectáculos. De ahí viene el título.

-Hay quien dice que la improvisación también se ensaya. ¿Es su caso?

-No. Pero sí puedes ensayar qué pregunta vas a hacer. Es bueno tenerlas preparadas aunque la persona a la que se las haces te va a contestar lo que le de la gana y es ahí donde realmente empieza la improvisación. Al final lo que se hace es crear una conversación graciosa donde la persona que interactúa conmigo se ríe igual que yo. Y esto es importante porque nunca hay que reírse de nadie sino intentar crear situaciones graciosas sin que nadie se sienta incómodo.

-Entre los humoristas parece que se ha puesto de moda que el público forme parte del show. ¿Es qué los cómicos por sí mismos ya no tienen nada que aportar?

-Al final esas aportaciones del público son una parte más de la actuación en la que la gente ve que el cómico tiene unas capacidades muy buenas de improvisación y lo agradece mucho porque presencia como en segundos se improvisa un chiste. Creo que la gente disfruta de las improvisaciones porque se viven al momento, involucran a todos los presentes y son parte del show.

-En este tipo de actuaciones quien participa más ¿los hombres o las mujeres?

-En mi caso están elegidos al azar. Subo al escenario y al que vea y me apetezca le saco, pero sí he comprobado que las mujeres suelen ser más respetuosas a la hora de contestar. Y esto es peligroso para ambos porque yo juego con el fallo y con que me cuenten muchas cosas para tener más donde agarrarme.

-Desde que lleva haciendo este show, ¿qué es lo que más le ha sorprendido del público?

-Me gusta improvisar con personas con discapacidad. -¿Se dice así ahora no? que ya tengo dudas-. Primero para que vean que yo interactúo con todo el mundo y, sobre todo, porque me parece una forma de anular prejuicios entre el resto del público porque muchas de esas personas con discapacidad tienen más humor que yo incluso.

-¿El lenguaje inclusivo dificulta los monólogos de los cómicos?

-En parte sí, pero en el humor, y esto vale para otros ámbitos de la vida, tú tienes que saber que cada vez que haces un espectáculo no le puedes gustar a todo el mundo. Ojalá se pudiera, pero habitualmente no y eso te lo tienes que meter en la cabeza aunque uno intenta siempre agradar a todo el mundo. Está claro que cada uno tiene su propio humor así que sí le agradas a mucha gente, el beneficio está ganado. Y dicho esto, es cierto que ahora hay que tener cuidado para no molestar con tus palabras y resulta complicado meterte en determinados temas. Incluso cuando bromeas con el fútbol tienes que pensártelo bien antes de hacer un chiste del Madrid o del Barcelona. Así que lo que yo hago es no entrar mucho en esos temas. De fútbol, política y religión prácticamente no hablo.

-Dice que hay muchos tipos de humor. ¿De qué se ríe David Cepo?

-De las cosas que nos pasan habitualmente como algunas situaciones que vivimos al poner la tele y están los canales descolocados o en el supermercado al ir a pagar y la cajera te pregunta por las bolsas. Situaciones que parecen simples pero que nos hacen reír. Un tipo de humor blanco en el que me apoyo continuamente.

-¿Y qué es lo que no le hace ni pizca de gracia?

-La política. Está tan presente que al final estamos todos un poco aburridos de ella. Por eso nunca hago chistes políticos.

-El famoso lunes del apagón en España, cuando aún no había vuelto la luz, las redes sociales ya estaban llenas de memes y chistes bromeando sobre el tema. ¿Utilizamos la risa con válvula de escape en los peores momentos?

-Sí. Sobre todo cuando hay un problema muy claro y que sufrimos todos. Es bueno tener humor en esas situaciones. Yo mismo hice varios vídeos en mis redes de cachondeo, en uno de ellos decía que el apagón estaba relacionado con el alcalde de Vigo. Son chorradas pero la gente se ha reído.

-Lo cierto es que las redes sociales, en la que usted es casi una autoridad, aunque tienen sus cosas malas, también están llenas de ingenio.

-Es cierto. Las redes se mueven muy rápidamente y esos hacen que haya cantidad de chistes igual de rápidas. En mi caso me gusta subir mis vídeos, contestar mis mensajes y llevar todo yo, porque así me siento más cerca de la gente que me sigue y va a verme.