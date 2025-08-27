El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Antonio Orantos Míguez, en una imagen de archivo, en la Redacción de El Diario Montañés. Javier Cotera

El coronel jefe de la Guardia Civil de Cantabria Antonio Orantos, ascendido a general de brigada

El hasta ahora teniente coronel lleva más de tres años dirigiendo la Benemérita en la región

Violeta Santiago

Violeta Santiago

Santander

Miércoles, 27 de agosto 2025, 09:03

El coronel jefe de la Guardia Civil de Cantabria Antonio Orantos Míguez acaba de ser ascendido dentro del escalafón del cuerpo, según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE). Orantos Míguez ha sido promovido a general de brigada de la Guardia Civil a propuesta de la ministra de Defensa Margarita Robles.

Esta subida en la jerarquía supone un nuevo hito en su carrera en la Guardia Civil, iniciada en 1993 a los 26 años, por un profesional que, según él mismo contó al convertirse en el máximo responsable de la Comandancia de Cantabria, siempre, desde niño, había querido integrarse en este cuerpo. Orantos Míguez es extremeño (nacido en Plasencia), tiene 58 años y lleva más de tres vinculado a esta comunidad autonóma, desde que a principios de 2022 se le nombró sustituto del teniente coronel Castillo Ruano.

Cuando tomó las riendas de la Guardia Civil en la región, las biografías oficiales ya subrayaron lo excepcional de su trayectoria, jalonada con 25 condecoraciones. Entre ellas, se le ha distinguido con la Cruz con Distintivo Rojo del Mérito de la Guardia Civil, que solo se otorga por acciones de gran relevancia y en las que ha corrido peligro la integridad de los agentes. Y es que el hasta ahora coronel jefe, una vez graduado en la Escuela Militar de Zaragoza, inició su labor en la Guardia Civil en el País Vasco en tiempos de la lucha antiterrorista contra ETA y llegó a participar en la desarticulación del tristemente célebre comando Vizcaya.

Más adelante, estuvo destinado en la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Cáceres varios años y también prestó servicio en la Comandancia de Huelva. Una promoción en aquel momento le supuso trasladarse en calidad de comandante agregado de Interior a la Embajada de España en Argelia. Allí permaneció un lustro combinando labores humanitarias con todas las actuaciones sensibles que exigió la explosión de las primaveras árabes en el entorno.

Ya en calidad de teniente coronel, su siguiente puesto estuvo en las Islas Baleares, donde intervino en sonadas operaciones contra el narcotráfico. Este trabajo fue la antesala de su llegada a Cantabria, donde ejerce como jefe de la Comandancia de Peñacastillo, la sede central de la Guardia Civil desde el 2 de febrero de 2022.

