Nueve maneras de contar el mundo

Manuel Vilas 17 de junio De 'Ordesa' a 'El mejor libro del mundo'

«Mañana cumplo sesenta años y no sé qué ha sido mi vida, corrió veloz como los conejos en el monte, sorteando obstáculos y zigzagueando entre las hierbas, las piedras y los árboles, sin que en modo alguno, bajo ninguna circunstancia, bajo ninguna mirada benévola y amable, pudiera apreciarse la construcción de un camino,...». Este es el punto de partida de 'El mejor libro del mundo', una de las obras más singulares que ha dado la literatura en español en los últimos años. Su autor: el poeta y novelista Manuel Vilas (Barbastro, 1962), protagoniza la apertura de los Martes Literarios de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, con el patrocinio de El Diario Montañés.

La veterana tribuna, cuatro décadas dando voz a escritores de muy diversas generaciones y perfiles, se abre el próximo día 17 en el Paraninfo de la Magdalena. El narrador de 'Ordesa' regresa al ciclo para compartir sus reflexiones sobre la creación literaria y su manera de ver el mundo, en la que nunca falta el humor, una voz definida y un tono confesional particular. Autor de una treintena de libros, Vilas, que ejerció durante dos décadas la docencia en institutos de Aragón, publicó en 2018 'Ordesa', libro que se convirtió en un fenómeno editorial. El primer invitado de los Martes fue finalista del Premio Planeta por 'Alegría', en 2019, y ganador del Nadal por 'Nosotros' en 2023.

Manuel Vicent 24 de junio 'Retablo ibérico', la gran trilogía narrativa

Hace apenas unos días, Manuel Vicent (Vilavella, 1936) era distinguido, junto a una treintena de autores, por la Asociación de Periodistas Europeos y la Fundación Diario Madrid por «su defensa de las libertades durante el periodo de la dictadura y de la transición». El escritor y periodista aseguró con ese motivo que «todos los que estamos aquí no agachamos la cabeza y dimos lo mejor del talento y labor para que España saliera de una dictadura y llegara a ser de un país libre, europeo y moderno».

Vicent, premiado esta primavera por la Feria del Libro de Valencia, se inició en el periodismo en la revista Triunfo y como columnista político en el periódico Madrid, trabajo que continuó años más tarde en El País, donde asoma cada domingo su opinión. Ha compaginado su labor literaria con su trabajo como galerista y algunas de sus novelas han sido llevadas al cine. Por ellas ha obtenido premios como el Nadal y el Alfaguara. Entre sus títulos cabe mencionar 'Tranvía a la Malvarrosa' y 'Son de mar'. Entre 2011 y 2015 Manuel Vicent publicó tres novelas que conforman una serie sobre la España contemporánea. 'Aguirre, el magnífico', sobre el franquismo; ' El azar de la mujer rubia' en torno a la Transición; y 'Desfile de ciervos', con un retrato de la familia real al fondo. En 'Retablo ibérico', Alfaguara ha reunido ahora las obras vertebradas por la picaresca y el humor.

Cristina Oñoro 1 de julio 'En el jardín de las americanas', su reciente aportación

Escritora, ensayista y profesora, la autora de 'En el jardín de las americanas', Cristina Oñoro (Madrid, 1979) doctora europea en Teoría de la literatura y Literatura, recala por primera vez en los Martes Literarios. Su escritura ha indagado en torno a la literatura escrita por mujeres, la narrativa y el teatro contemporáneos y las relaciones entre filosofía y creación literaria. En su trabajo ha alternado y combinado el ensayo con la narración para acercar al público los temas que le apasionan.

Entre sus libros destacan 'Enrique Vila-Matas. Juegos, ficciones, silencios' (Visor, 2015) y 'Las que faltaban. Una historia del mundo diferente' (Taurus, 2022), que obtuvo el Premio de las Librerías de Madrid al mejor libro del año en la categoría de no ficción. En 2022 recibió la beca Leonardo de Creación Literaria de la Fundación BBVA. Ha colaborado en medios como Ínsula y Quimera. En los últimos años ha desarrollado una importante actividad divulgativa a través de los clubes de lectura que ha dirigido en librerías e instituciones culturales. La narradora e investigadora llega ala tribuna de la UIMP tras publicar recientemente 'En el jardín de las americanas', sobre Alice Gulick y la Residencia de Señoritas, aportación que destaca entre los libros surgidos en los últimos 15 años sobre la Edad de Plata.

Manuel Rivas 8 de julio Premio Nacional de las Letras Españolas

Premio Nacional de las Letras Españolas el pasado año, Manuel Rivas recala en La Magdalena con su último libro como equipaje, 'Detrás del cielo'. Además, este mes se ha conocido que es uno de los 15 finalistas de la Bienal de Novela Mario Vargas Llosa, que se celebrará en octubre en Cáceres, Badajoz y Trujillo de manera simultánea. En 2024 el escritor gallego fue distinguido por «la extraordinaria calidad narrativa que aúna fuerza emocional y belleza formal y por la solidez de una trayectoria versátil y coherente construida con la sensibilidad y la defensa de la memoria histórica, la responsabilidad social y la lengua gallega».

Narrador, poeta y ensayista Rivas (A Coruña, 1957) ha forjado una trayectoria en la que destacan libros como 'Un millón de vacas' (1989), Premio de la Crítica Española; 'En salvaje compañía' (1993), Premio de la Crítica de Galicia; '¿Qué me quieres, amor?' (1995), Premio Torrente Ballester y Nacional de Narrativa; 'El lápiz del carpintero' (1998), Premio de la Crítica Española; 'Los libros arden mal' (2006) y 'El último día de Terranova' (2015), entre otros. Gran parte de su creación poética se recoge en el volumen 'De lo conocido a lo desconocido (1980-2003)' (2003). La pasada semana Rivas fue designado nuevo vocal del Real Patronato de la Biblioteca Nacional de España.

Inés Martín Rodrigo 15 de julio La ganadora del Nadal regresa con su nueva novela

La escritora y periodista Inés Martín Rodrigo, ganadora del Premio Nadal, regresa a los Martes con su última novela, 'Otra versión de ti', en la que literatura y escritura se convierten para la protagonista en «una herramienta contra el olvido», según expresó la autora en la presentación. Martín Rodrigo ( Madrid, 1983) considera que es el libro «más personal» de su trayectoria, fruto de un proceso liberador inspirado en su vida, que ha permitido a la autora enfrentarse a «una serie de heridas abiertas encarándolas con menos dolor».

Ganadora del Nadal en 2022 por 'Las formas del querer', en su nueva tarjeta de presentación asoma una narración sobre la recomposición de los recuerdos que nos construyen, el temor a perderlos y la búsqueda incansable por preservarlos. Una novela sobre el amor a la pareja y el amor a la vida. Periodista cultural, ha trabajado en medios como el diario Abc o el programa de radio El Ojo Crítico y actualmente en el suplemento literario Abril. Martín Rodrigo es autora también de 'Azules son las horas'», 'Una habitación compartida», donde entrevista a mujeres vinculadas a la cultura y las letras, y el cuento infantil 'Giselle'. Además, es la prologuista de la edición en español de 'El diario de Virginia Woolf. Vol I. (1915-1919)'.

Pedro Olalla 29 de julio Helenismo, humanismo y civilización

A Pedro Olalla, el Estado griego le concedió hace casi dos décadas el título de Embajador del Helenismo por sus trabajos sobre la cultura clásica. El escritor, cineasta y helenista, también profesor y traductor, explora la cultura griega, su geografía, su historia y su lengua combinando diferentes disciplinas. En su última obra, 'Palabras del Egeo' (Acantilado), reunió sorprendentes hallazgos con los que se adentraba en las profundidades de la civilización clásica. Otros libros suyos publicados con ese mismo sello son 'De senectute política', 'Grecia en el aire' e 'Historia menor de Grecia'.

El escritor siempre ha advertido que el humanismo «es ahora más necesario que nunca para que no seamos víctimas de nuestros propios delirios y de nuestra capacidad de aniquilación». En 'Palabras del Egeo', que lleva como subtítulo, 'El mar, la lengua griega y los albores de la civilización', asoma el Mediterráneo marcado por la diversidad de lenguas, de religiones, de culturas, de costumbres. «Si hay algo que define a todas las personas que hemos vivido a lo largo de los siglos, como las ranas de Sócrates alrededor de esta charca, es esa vocación por la civilización, esa conciencia de agitación continua, esa virulencia grande que nos lleva a ser un hervidero de civilización», subraya el autor.

Javier Moreno Luzón 5 de agosto La escritura brillante del Premio Nacional de Historia

Bajo el epígrafe 'El reinado de Alfonso XIII: monarquía y nación en una Europa convulsa (1902-1931)', Javier Moreno Luzón protagoniza en La Magdalena la primera semana de agosto un foro enmarcado en el formato El autor y su obra. Catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos de la Universidad Complutense de Madrid, Premio Nacional de Historia 2024, es autor de 'El rey patriota. Alfonso XIII y la nación' (Galaxia Gutenberg).

Especialista en la vida política de la España de la Restauración (1875-1923), ha publicado múltiples trabajos sobre clientelismo, partidos, elecciones, parlamentarismo, élites, monarquía y nacionalismo español. Como editor científico y junto a María Nagore Ferrer, es artífice de 'Music, Words, and Nationalism. National Anthems and Songs in the Modern Era' (Nueva York, Palgrave Macmillan, 2024). Como en la citada obra, Moreno Luzón destaca por su escritura brillante y una narrativa poderosa. Basada en un amplio elenco de fuentes, exhaustiva fundamentación empírica, elegante escritura y maestría en la histórica cultural de la política, Moreno Luzón acercará su excelso retrato de la personalidad de Alfonso XIII, de su época y de la conexión de la institución con la idea de nación española.

María Belmonte 26 de agosto De la traducción al viaje de la escritura

Escritora, traductora e investigadora María Belmonte (Bilbao, 1953) es autora de obras literarias como 'Peregrinos de la belleza. Viajeros por Italia y Grecia', 'Los Senderos del mar', o 'En tierra de Dioniso', entre otras. Viajera, caminante y lectora, sus traducciones han permitido trasladar al español obras de autoras como Helen Oyememi, Elizabeth Bowen o Helena Attlee. El pasado año vio la luz 'El murmullo del agua. Fuentes, jardines y divinidades acuáticas' (2024). Todos sus títulos están editados por Acantilado.

Su último ensayo traza los caminos de agua a través de la historia de Occidente, partiendo de Grecia. Su obra parte de una premisa: «El agua es el elemento más esencial para la vida y al mismo tiempo sigue siendo muy misterioso». 'El murmullo del agua' tuvo su origen en el confinamiento y decidió centrarse en el mundo clásico, en el Renacimiento y en el Barroco. Durante el proceso de escritura, que duró unos tres años, fue convenciéndose de que las fuentes «son paisajes sonoros, musicales, pero las fuentes no sólo procuran placer al oído, sino que son una experiencia sensorial total». La narradora recorrió jardines en Italia, en las villas renacentistas en el Véneto, en Grecia... Historiadora y antropóloga se doctoró con una tesis sobre Historia de las Religiones.

Aixa de la Cruz 2 de septiembre La autora regresa con su última novela

Tras el éxito de 'Las herederas', premio Euskadi de Literatura 2023, la escritora Aixa de la Cruz (Bilbao, 1988) regresaba esta primavera a las librerías con su nueva novela, 'Todo empieza con la sangre' (Alfaguara, 2025). La narradora vuelve ahora a la tribuna literaria de la UIMP con una obra que explora los ideales románticos y los vacíos emocionales. Una historia de vacíos insondables y amores pasionales, tratando de responder a la pregunta de si la fe puede ser el único asidero cuando ya nada es para siempre. Aixa de la Cruz (Bilbao, 1988) es licenciada en Filología Inglesa, doctora en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y escritora.

Ha publicado las novelas Cuando fuimos los mejores (2007), De música ligera (2009), La línea del frente (2017) y Cambiar de idea (2019), reconocido como uno de los diez mejores libros de ese año. Es también autora del libro de relatos 'Modelos animales' (Salto de Página) y del ensayo 'Diccionario en guerra' (2018). Ha colaborado con diversas publicaciones como La Marea o Vogue, además de dar clases de escritura creativa. En una entrevista con El Diario, apuntó que «vivimos una mitificación del amor, de lo que se puede encontrar en el otro. Cuando empecé a escribir la novela jugaba con la idea de alguien que va buscando en lo romántico lo que al final solo va a encontrar en lo divino».

