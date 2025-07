Lector de medianoche, creador de conocimiento

Guillermo Balbona Santander Viernes, 4 de julio 2025, 07:22 Comenta Compartir

El carácter mistérico de la poesía, todo aquello que en ella –y es mucho, y es esencial– no podrá ser explicado nunca; aquello que operará como arcano o como enigma, está ligado a esta propiedad de generación simbólica que posee». Concebido como «una invitación a la lectura reflexiva, consciente y dinámica, mostrando alejamiento de todo aquello que, pareciendo terminante, no es más que dogmático», el libro 'Lector de medianoche' (Renacimiento) se postula como el reflejo de una querencia por el territorio de la poesía. Detrás de esta conjugación de lector y autor, de perseguidor de voces, se halla el poeta cántabro Rafael Fombellida (Torrelavega, 1959). Sobre todo, su libro, más allá de los encasillamientos, es una invitación reflexiva a vivir el hecho poético.

Sus 'Notas sobre poéticas y poetas' es «un conjunto de ensayos sobre poesía y autores, entre ellos los cántabros José Luis Hidalgo y José Hierro, que ha editado Renacimiento en su colección Los Cuatro Vientos, con la participación de la Fundación Gerardo Diego (y de sus patronos, Ayuntamiento de Santander y Gobierno de Cantabria).

«Camino a través de la espesura de un bosque de símbolos». Su confesión encabeza el capítulo más personal del libro bajo el epígrafe 'Una poética a lo largo del tiempo'. Un auténtico ensayo donde se refleja la personalidad creativa, el poso y la mirada de uno de los poetas con mayor lucidez y sentido de la escritura. «Emoción convocada y excitada por el símbolo poético, que dota de probabilidades múltiples a la realidad palpable que esconde su neblina», escribe Fombellida a propósito de la interpretación del símbolo poético».

'Lector de medianoche' está constituido por nueve ensayos de diversa extensión que se articulan en torno a los mundos creativos de determinados poetas emblemáticos de los siglos XX y XXI, a los que se suma una poética personal. Vicente Aleixandre, José Luis Hidalgo, José Hierro, Joan Margarit, Pureza Canelo y Luis Alberto de Cuenca son los autores seleccionados para la exploración de aspectos bien generales o particulares de su obra poética, libros concretos o ciclos que determinaron su trayectoria o supusieron puntos de inflexión en ella. El propio Fombellida ha optado por reunir estos trabajos bajo el subtítulo de 'notas', pues los considera tentativas de interpretación, lo cual conllevaría el establecimiento de hipótesis de lectura y, en ningún caso, propuestas que tuvieran o pretendieran poseer carácter definitivo.

Muy refractario a plantear abordaje alguno como estación término, Fombellida dispone sus artículos como una vía «más de indagación dentro de las posibilidades abiertas en la interpretación de determinados textos o trayectorias poéticas».

Quiere acercarse de ese modo al sentido original del ensayo literario, que sería el de «apuntar teorías, presentar temas bajo nuevos aspectos y establecer relaciones, obviamente meditadas y documentadas». Plantear cuestiones y señalar caminos más que asentar soluciones firmes».

Edifica por tanto en este conjunto de textos, según apunta, «una invitación a la lectura reflexiva, consciente y dinámica, mostrando alejamiento de todo aquello que, pareciendo terminante, no es más que dogmático». Si un poema, como afirmara Antonio Cabrera, es siempre una promesa, «la interpretación de ese poema no lo es menos, siempre y cuando con ella se pretenda tratar de comprender, que no de desvelar, el misterio fundamental de la poesía, sin que el intento exija dejar de hacer literatura».

'Leector de medianoche. Notas sobre poética y poetas.' Autor Rafael Fombellida

Editorial Renacimiento, 2025

Páginas 192

Precio 17,90 euros

En la selección de los artículos, detalla el autor, ha pesado «un criterio restrictivo, deseando no asfixiar al libro con demasiados y perecederos textos, y con el propósito de que el conjunto resulte literariamente atractivo al lector». Ante todo, al cabo, Fombellida es lector y en la lectura encuentra un componente creativo «portador a un tiempo de estímulo, placer y conocimiento», reconoce. Hidalgo y José Hierro, con dos textos por autor, integran la contribución a Cantabria en este libro. En cuanto a la línea de corte, el autor la ha establecido en su propia fecha de nacimiento, por lo que una amplia reflexión personal sobre su poesía «a lo largo del tiempo» cierra el volumen. La condición histórica del ser ya venía definida, entre muchos otros, en Ortega: «El hombre no tiene naturaleza, tiene historia».

Fombellida, en plena resaca de la pandemia, publicó 'Una antología poética (1989-2019)', en edición de la profesora de la Universidad de Valencia Xelo Candel Vila. 'Mi lado izquierdo' vio la luz en la prestigiosa Colección Antologías de Renacimiento.

Y una nota que Fombellida deja en el aire con ansia de debate: «No sé si la poesía necesita una revolución ético estética como fue la romántica (...), pero sí precisa un desafío desde el ser, contrario a todo aislamiento, hacia ese nuevo materialismo liberal que lacera, agrede y pudre la dignidad del hombre (...), Un poema en el mundo , y no fuera del mundo, embolsado en su diamantina exactitud».

