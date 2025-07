Ruth Orkin, en caída libre

Guillermo Balbona Santander Jueves, 3 de julio 2025, 19:56 Comenta Compartir

Fotografía y cine van entrelazados en su biografía pero también en su mirada. Son muchos los que han indagado en lo cotidiano, pero en las imágenes de Ruth Orkin (Boston, 1923-Nueva York, 1985) cabe una mixtura muy sutil donde el encanto, el misterio, el interrogante y la duda, desde la superficie, también desde la entraña de la imagen, en apariencia rotunda en su realismo, acaba por provocar extrañeza. «Si mis imágenes consiguen que el espectador sienta lo que sentí cuando las tomé, habré logrado mi propósito», decía la fotógrafa. Cabe una serena inquietud en la atmósfera que desprenden quienes habitan en sus encuadres/planos, en su conjugación de quietud y movimiento.

Una tensión entre la imagen fotográfica y la cinematográfica que atraviesa la luz, los escenarios, las escenas de una elipsis, la de ella y la nuestra, que permite explorar historias y narrativas implícitas en cada retrato. Considerada como una de las grandes fotoperiodistas del siglo XX, se estableció en Nueva York a principios de los años 40, tras haber vivido varios años en Los Ángeles, en los que intentó concretar su vocación primera, la de ser directora de cine en los estudios de Hollywood. Nueva York preside y nombra ahora la vuelta expositiva a España de su legado, con Santander como puente para llegar al espectador.

'Boy Jumping into Hudson River, Gansevoort Pier', New York City, 1948 © Ruth Orkin Photo Archive

Una selección de más de 40 fotografías originales, procedentes del archivo de la fotógrafa ubicado en la ciudad estadounidense recalan en la capital cántabra. Es la muestra que completa la agenda de PHotoEspaña en la ciudad. El Centro de Documentación de la Imagen de Santander, que dirige Manuela Alonso Laza, exhibirá desde el próximo día 18 esta muestra, 'New York-New York', que acerca y reivindica su memoria gráfica, la de una mirada única y un espíritu que en todo momento sondeó, rastreó y trató de capturar el perfil de una época.

Orkin, que abordó hasta los 70 una trayectoria profesional colaborando con las revistas y magazines de máxima relevancia como Life o el New York Times, logró un gran impacto con su serie de fotografías 'American Girl in Italy' que realizó junto con su cómplice Nina Lee Craig en la ciudad de Florencia en 1951 y publicada al año siguiente en Life. En ella Orkin anticipa de alguna manera con este trabajo lo que sería medio siglo más tarde, el movimiento #MeToo.

'American Girl in Italy', Florence, Italy, 1951 © Ruth Orkin Photo Archive

Aunque el reportaje de Orkin solo alude de manera superficial a esta problemática anclada y visible en nuestros tiempos, para los exégetas de su obra revela que «no deja de ser un punto de partida en la historia del siglo XX que refleja los momentos actuales».

Según Ninalee Craig, protagonista de la imagen, y Mary Engel, hija de Orkin, la foto es ante todo «una celebración de las mujeres fuertes e independientes que no tienen miedo de vivir la vida». 'Chica americana en Italia' (imagen reproducida a la izquierda), la más icónica, surgió a partir de una conversación entre esas dos mujeres jóvenes, aventureras e independientes. El buen hacer de Ruth Orkin consiguió, en tan solo dos tomas, la icónica imagen. Engel, directora del archivo fotográfico de su madre, explicó que «ella le dijo al hombre de la motocicleta que dijera a los otros hombres que no miraran a la cámara. Pero la composición, simplemente ocurrió. Y mi madre lo capturó. Eso es en lo que ella era buena… Ella no tomó montones y montones de fotos. Esperó para disparar».

Nouvelle vague

La muestra de Orkin en el CDIS, prevista desde este mes y hasta entrado el otoño, comisariada por Anne Morin y organizada por el Ayuntamiento de Santander/CDIS, compila las imágenes más emblemáticas de la fotógrafa y ofrece una visión global de su obra que abarca tres décadas, desde su primera serie, 'Bicycle Trip', en 1939, hasta principios de los 70.

'Selfportrait', n.d. © Ruth Orkin Photo Archive

Una referencia obligada es la película en la que participó Orkin, junto con su marido Morris Engel, titulada 'Little Fugitive' (1953) y que marcó la historia del cine, en particular la nouvelle vague de los Godard, Rohmer, Truffaut... El cineasta de 'La noche americana' llegó a decir que sin el filme la influyente ola de cine francés no hubiera existido. A sus 17 años decidió recorrer Estados Unidos en bicicleta, acompañada de su cámara. De Los Ángeles a la Feria Mundial de Nueva York. Ese viaje documentado en un libro revela pasión y la mirada de Orkin: Una disección de lo cotidiano y una perseguida y lúcida captura del azar.

La muestra En el CDIS Integrada en el programa de PHotoEspaña Santander. Producida por diChroma photography, Madrid, y comisariada por Anne Morin. Coordinación Tessa Demichel. Colaboración CDIS, Ayuntamiento de Santander. Del 18 de este mes al 18 de octubre. Más de 40 originales, procedentes del archivo de la fotógrafa situado en Nueva York.

En 1943, Orkin se mudó a Nueva York en busca de una carrera como reportera independiente. Comenzó a trabajar como fotógrafa de un club nocturno y recibió su primera asignación en 1945 de The New York Times por fotografiar a Leonard Bernstein. Poco después, su carrera independiente creció viajando a nivel internacional contribuyendo con fotografías a las revistas Mira, Ladies, Home Journal...

'Two Women in Bathing Suits, Gansevoort Pier', New York City, 1948 © Ruth Orkin Photo Archive

Orkin ahondó en su necesidad creativa de crear vasos comunicantes entre la gramática del cine y el lenguaje fotográfico. Lo secuencial, la duplicidad, lo simultáneo, el movimiento diluido están presentes en su concepción de la mirada. Y siempre en un juego entre el exterior y el interior: Otra de su creaciones seriadas más importantes es la que construyó desde su apartamento con vistas a Central Park, imágenes plasmadas en sus libros: 'Un mundo a través de mi ventana' y 'Más fotos de mi ventana'.

El CDIS presenta esta retrospectiva, un paso más tras la muestra 'La ilusión del tiempo', celebrada hace tres años en Tabakalera de San Sebastián.

No fue reconocida en vida como se merecía y este caleidoscopio y travelling que se posará en Santander puede suponer una revelación para unos y una confirmación para otros. En cualquier caso, forma parte de la reparación que facilita asomarse a esas ventanas con mundo que abrió Orkin.

