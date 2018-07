Una década sin el 'cohete amarillo'

«Félix Iglesias fue el verdadero padre de Saunier Duval»

«Oigo nombrar a Félix y me emociono. Es el que confió en mí y el que vio a un chico con ambición. Es mi padre deportivo; él fue quien me dio la posibilidad de crecer, de mejorar de aprender y en parte todo lo que soy ahora se lo debo a él. Fue un genio, un adelantado que supo ver como nadie los verdaderos beneficios del deporte.Fue el alma, el corazón y todo lo que se pueda uno imaginar de aquel proyecto. Siempre pensaba más allá; cuando nació Saunier Duval él ya estaba pensando en el año siguiente.No paraba. Esa forma de ser me cautivó. Recuerdo cuando con el equipo en marcha yo recibí la oferta de Mapei y lejos de decirme que no me fuera me animó a que la aceptara y me dijo:'Vete, aprende y así cuando vuelvas estarás mejor formado'. Ni él ni yo nos metíamos en el trabajo del otro.Nunca me dijo qué había que hacer a nivel deportivo, de estrategia... Trabajábamos juntos. Él sabía que podíamos hacer cosas grandes y así fue. Con presupuestos bajos hicimos mucho y fuimos innovadores en muchísimas cosas.

Su apuesta decidida por la base, por dar oportunidades, por hacer que el ciclismo creciera desde abajo fue incontestable. Él veía cosas que no veía nadie. Le echo de menos y siempre le echaré.Estaré agradecido a él y a su familia de por vida».