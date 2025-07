Volver al inicio Km 7 ¡¡¡ COMIENZA EL COTE DE LOUBEYRAN QUE EMPIEZA SIENDO UNA AUTÉNTICA PARED Y CON JULIAN ALAPHILIPPE RECIBIENDO TODOS LOS ÁNIMOS DEL PÚBLICO QUE HOY, DÍA FESTIVO, ABARROTA TODAS LAS CUNETAS !!! De momento solo unos metros de ventaja para el ciclista galo. Km 6 ¡¡¡ ATAQUE DE JULIAN ALAPHILIPPE !!! ¡¡¡ NO SE NOS PUEDE OCURRIR OTRO CICLISTA FRANCÉS MÁS SIMBÓLICO QUE EL DE TUDOR, GANADOR DE SEIS ETAPAS EN EL TOUR DE FRANCIA Y EL CORREDOR MÁS CERCANO EN GANAR UN TOUR EN ESTE SIGLO, EN AQUELLA EDICIÓN DE 2019 DONDE SE DEJÓ SUS OPCIONES EN EL COL DE L´ISERAN A FAVOR DE EGAN BERNAL!!!! Km 5 Lo que no es tan normal es que en un par de kilómetros se afronte la primera dificultad del día: le Cote de Loubeyrat, cuatro kilómetros de ascensón con un desnivel medio del 6,3%. Será el primero de los ocho que nos espera hoy. Km 3 Krists Neilands y Neilson Powless en primer lugar, después ha querido enlazar Valentin Madouas y , posteriormente han sido una docena de corredores los que han adquirido unos metros de ventaja. Una dinámica habitual en los primeros kilómetros de cada etapa. Km 1 COMIENZA LA DÉCIMA ETAPA DEL TOUR DE FRANCIA. Y lo hace con Víctor Campenaerts animando el cotarro para los primeros escarceos. Y con el abandono de Georg Zimmermann que se cayó en el día de ayer, y el de Martijn Van den Berg que tuvo el accidente en el primero. Km 0 Junto a su compañero Jonas Rickaert, protagonizó una aventura desde el banderazo de salida para llegar a meta en solitario. Todo ello en una etapa con batalla por los abanicos por detrás y que diezmaron a los equipos de los sprinters. Estos lograron reorganizarse a tiempo hasta que faltaron 630 metros para el final neutralizando a Mathieu Van der Poel. Km 0 Pero ayer el protagonismo fue para otro hombre que sería muy sorprendente que hoy volviera a la carga: Mathieu Van der Poel. Estuvo a punto de ponerle el broche a su pedazo inicio de Tour de Francia (con una etapa ya en su haber y portando el maillot amarillo) culiminando una escapada antológica. Km 0 SALIDA NEUTRALIZADA YA POR LAS CALLES DE ENNEZAT. Maillot amarillo para Tadej Pogacar que se mantiene firme, pero con un equipo que ayer sufrió la baja importantísima de Joao Almeida. Maillot de puntos lunares para su compañero Tim Wellens. El blanco de mejor joven es para Remco Evenepoel, segundo en la general y que una etapa como la de hoy sería perfecta para él. Y el verde de la regularidad para un Jonathan Milan que ayer fue remontado en la Cavendish City por Tim Merlier. Km 0 Le Mon-Dore Puy de Sancy es un volcán. Una subida inédita de segunda categoría de 3,3 kilómetros de duración con una pendiente media y constante al 8%, cuya rampa máxima lo encontrarán los corredores al kilómetro de ascensión (10%), aunque a falta de un kilómetros se afrontará otra rampa al 9%. Km 0 Y no puede haber algo más auténticamente francés que el Macizo Central que hoy nos brindará un etapón de época, de media montaña pura y dura, sin descanso, y con 4450 metros de desnivel consecuencia de superar ocho cotas de montaña (siete de segunda y uno de primera) con final en alto. Km 0 Hola muy buenas tardes y sean bienvenidos a la décima etapa del Tour de Francia entre Ennezat y Le Mont-Dore Puy de Sancy. O lo que es lo mismo, al último día de la primera parte de la "Grande Boucle" 2025 antes de la jornada de descanso, en lo que es en el emblemático 14 de julio, el Día Nacional de Francia.