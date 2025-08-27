Volver al inicio

Km 0 Toma la salida el tercer equipo, el Team Picnic, que fue el ganador de la última crono por equipos en La Vuelta, bajo la denominación de Team DSM.

Km 0 Toma la salida el Alpecin-Deceuninck.

Km 0 Hasta 15 campeones nacionales de contrarreloj van a tomar la salida hoy, entre ellos, Mads Pedersen con dinamarca, Egan Bernal con Colombia o Filippo Ganna con Italia.

Km 0 Comienza la contrarreloj por equipo de esta quinta etapa de La Vuelta 2025 con la salida de los corredores del Lotto.

Km 0 Pendientes, además del equipo del líder, Groupama, y del Team Visma de Jonas Vingegaard, segundo clasificado, del Lidl-Trek del tercero, Giulio Ciccone y de otro de los favoritos para hoy, el Ineos Grenadiers de Egan Bernal que es cuarto en la general.

Km 0 En solo cinco minutos dará inicio la prueba de hoy con la salida del equipo Lotto.

Km 0 Repasando el resto de clasificaciones, tenemos a Mads Pedersen como líder de los puntos, a Joel Nicolau de la montaña y Juan Ayuso de los jóvenes.

Km 0 Recordemos que ayer hubo cambio de líder y Jonas Vingegaard se lo cedió a David Gaudu. Por ello el equipo del francés, el Groupama, será el último en tomar la salida aunque el Team Visma es uno de los grandes favoritos para llevarse la crono de hoy.

Km 0 El primer equipo en tomar la salida será el Lotto a las 16:37 horas y el último el equipo del líder David Gaudu a las 18:05 horas. Los equipos saldrán cada cuatro minutos.

Km 0 Se trata de una crono completamente llana, perfecta para especialistas con salida y llegada en Figueras y puntos intermedios en Cabanes (km 6.9), Peralada (km 10.8) y Vilanova la Muga (km 15.4).

Km 0 Esta es la primera contrarreloj por equipos que se disputa en una Gran Vuelta desde la 1ª etapa de La Vuelta 2023 que se llevó el Team DSM. Es la más larga (24.1 kilómetros) en La Vuelta desde, al menos 2017.