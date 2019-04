Fútbol / Racing Una semana más para el alirón Iván Ania y César Negredo, junto a otros miembros del cuerpo técnico, dan indicaciones a Iván Crespo durante un entrenamiento en las Instalaciones Nando Yosu de La Albericia. / María Gil La victoria del Mirandés ayer pospone hasta la próxima jornada que el Racing alcance el título de campeón, siempre que gane hoy al Amorebieta y también lo haga en Leioa LEILA BENSGHAIYAR Domingo, 21 abril 2019, 07:52

El Racing tendrá que esperar una semana más. Siete días de tensa espera para tener de nuevo la oportunidad de poder cantar el alirón. De convertirse en campeones con la innegable razón que dan las matemáticas. La de los verdiblancos es una procastinación forzada. El resultado de ayer del Mirándes ante el Oviedo B (1-0) condena a los de Ania a perseverar para alcanzar un título que esta semana les ha dado plantón. Aunque el Racing venza al Amorebieta la situación no variará. El tanto de Hugo Rama en el minuto 36 privó a los racinguistas de una celebración en casa, eso sí, incluyendo siempre en las cábalas que los cántabros se impongan esta tarde a los de Ínigo Vélez. Pero la realidad es tozuda y los números dan y quitan razones. Los de Ania cuentan con un amplio colchón de puntos con el segundo clasificado, el equipo rojillo. Ocho que pueden convertirse en once si se gana hoy. Las cuentas son sencillas y empiezan con vencer en El Sardinero ante el Amorebieta, un partido en el que Ania no se plantea reservar jugadores. El carácter del asturiano deja entrever que buscará asegurar la victoria, el primer paso para lograr el primer objetivo de la temporada. El título de campeón.

Así, cuando el Racing visite Sarriena para medirse a un Leioa que parece algo desinflado en las últimas semanas, con dos derrotas y un empate, afrontaría con más tranquilidad si cabe el duelo ante el conjunto vasco. Con las cinco jornadas que restan –contando la de hoy– por disputar los cántabros dependen únicamente de sí mismos y una victoria en Leioa convierte a los de Ania en campeones de grupo pase lo que pase con el resto de equipos. Por ahora los verdiblancos deben conformarse con ser campeones virtuales y pensar únicamente en el partido que tienen por delante. Después de todo, la espera sólo puede postergar lo que es inevitable. El letrero de campeón, ese que los aficionados quieren encender como si fuera un rótulo luminoso de neón al más puro estilo de Las Vegas. Y es que ese cartel es la antesala del play off, que no deja de ser un gran sala de apuestas en la que nada hay seguro y la suerte, buena o mala, tiene en muchos casos la última palabra. Aunque lo cierto es que la eliminatoria se afronta con más garantías si uno llega con el título de campeón. Una especie de seguro antes de apostar todo al verde.

El primer paso es superar a los de Íñigo Vélez. El cuadro vasco llega a los Campos de Sport con la vitola de ser el tercer mejor equipo de la segunda vuelta y encadenando unos resultados que han aliviado su situación. El exequipo del lesionado Jon Ander aún no caído derrotado fuera de casa en este segundo round del campeonato, una racha que tratarán de prolongar en los Campos de Sport. No es ningún secreto que los de Ania quieren celebrar el campeonato cuanto antes, pero no es menos cierto que el Amorebieta no tiene intención de ponerles las cosas fáciles. Los de Íñigo Vélez suponen un desafío para el cuadro verdiblanco. A su buena dinámica a domicilio se suma su sistema de juego, inédito en los rivales con que se ha cruzado el Racing hasta ahora. Una pizarra en la que se dibujan cinco defensas, tres en medio campo y dos puntas, complicará las cosas. Si el Racing ya cuenta con dificultades para hacer gol, que no ocasiones, el autobús que los vascos van a plantar flanqueando la portería de Tena será un reto para Barral y compañía.

Sin Soberón

Quien no podrá estar sobre el césped de ElSardinero es Mario Soberón. El canterano raciguista, cedido al rival hasta final de temporada, se quedará en el banquillo. 50.000 euros tienen la culpa. La cantidad que el Amorebieta debería a abonar al Racing para que el delantero pudiera enfrentarse a los de Ania y que no se ha puesto sobre el tapete. La baja de el de Unquera es un condicionante. El delantero ha marcado cinco goles en 14 partidos desde que desembarcase en el cuadro vasco el pasado enero. Junto a Tascón el canterano racinguista forma una dupla a tener en cuenta. La combinación de los dos jugadores aporta buenas salidas al contraataque y una presión alta que con la baja del cántabro se queda coja. Un problema al que Íñigo Vélez tiene ahora que encontrar remedio.

A la baja de Soberón se unen las de Mikel Martins, Joseba Obergozo, Jon Ander Felipe y Lluis Micalo, todos por lesión. Unas ausencias que, a priori, no condicionarán el método del conjunto vizcaíno. Un sistema que se basa en presionar alto y tratar de ahogar la salida de balón del rival. Esto plantea un riesgo para el Racing. Nunca antes ha lidiado con un planteamiento como este y debe tratar de que no le hagan daño con este sistema inédito en el campo contrario. Un riesgo que deberá aceptar y superar sin asfixiarse si quiere proclamarse campeón cuanto antes. Vélez atacará con Tena en portería, Ibarbia, Luengo, Simic, Arregui y Seguín en la línea de cinco defensas;, Markel Lozano, Mikel Álvaro eIturraspe en el centro del campo, mientras que Tascón y Orozco se encargarán del ataque.

El empate de la semana pasada ante la Gimnástica no ha condicionado al equipo de Ania, que se siente «con fuerza y cómodo sobre el campo», como reconoció ayer el asturiano. De hecho, los días festivos no han modificado para nada la rutina del equipo, que ha seguido el mismo plan de trabajo semanal que acostumbra sin descansar ni hacer puente en Semana Santa. Todo con tal de preparar bien el encuentro no sea que el Amorebieta les pille en un renuncio.

Las ganas de poder asir de una vez un título que por ahora sólo pueden acariciar con las yemas de los dedos apremian y todo parece indicar que Ania no escatimará en el once que saltará al terreno de juego. La portería es territorio indiscutible de Iván Crespo, su dueño y señor. El lateral derecho, pegado a la cal, lo ocupará Aitor Buñuel, el único especialista en la plantilla verdiblanca en esa posición, en la que ha sido un fijo y que únicamente Nico Hidalgo le ha discutido en algún tramo de la temporada. Es posible que el de Tafalla forme pareja con Redru en el lateral izquierdo. Y capitanenando la zaga Óscar Gil, que con la ausencia de Jordi Figueras por lesión asume el rol de liderazgo en la defensa, en este caso junto a Julen Castañeda, reconvertido en central forzado por las circunstancias y por su buen rendimento en esta posición.

En la sala de máquinas Mario Ortiz se ha convertido en un fijo tras su llegada. Su juego posicional ha complementado al equipo y hasta ahora lo ha jugado todo. Con él Sergio Ruiz, otro fijo en el once. El de Astillero ha liderado al equipo todo el año y su regularidad y calidad hablan sobre el campo. En la banda izquierda Berto Cayarga no tiene rival y en la derecha Ania podría optar por Nico Hidalgo, que además de aportar profundidad es el jugador más en forma de la plantilla a día de hoy. Noguera podría ocupar la media punta aunque Cejudo es otra de las opciones del asturiano para esa demarcación; y David Barral situarse referencia en ataque, una constante tras la lesión de Jon Ander.