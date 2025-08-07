Vísperas de La Virgen Grande. Jueves de fiestas
Santander
Jueves, 7 de agosto 2025, 07:18
7 de agosto
Hoy
Fiestas de San Roque, en Colindres. La liga Agility se celebra en las pistas de Atletismo a las 10.00 horas. La final de bolos del Memorial Jesús Ochoa es a las 16.00 y la música en el kiosko a partir de las 19.00 horas.
Mercado Pop Up, en Novales. El mercado chic, con más de cincuenta puestos, abre de 11.00 a 21.00 horas en La Casa de los Limones.
Fiestas de San Mamés, en Villanueva de Villaescusa. Misa en honor al santo en la ermita a las 12.00 horas. A las 21.30 gran salchichada bingo. Para rematar, concierto del grupo Animales a las 22.30 horas y DJ Hugo Ibáñez a las 00.00 horas.
Fiestas de San Mamés, en Cerbiago. Misa a las 12.00 horas con un aperitivo para los vecinos. Hinchables por la tarde y a las 19.00 horas, romería a cargo de Julián, el Hombre Orquesta. La parrillada es a las 20.30 y después, verbena.
Fiestas de San Mamés, en Navajeda. A las 07.00 hay pasacalles de Piteros y Danzantes. La misa es a las 12.30 y a las 21.30 horas, actuación de la Orquesta La Rebelión.
Quedada de los mayores, en Cabezón de la Sal. Fiesta con motivo del día de Los Mayores, empezando a las 12.00 con la misa. Luego todos al parque San Diego para la sangría, la comida y distintas actuaciones. La chocolatada es a las 19.00 horas, justo antes del fin de la fiesta.
Concierto de Leiva, en Santander. Leiva vuelve a la ciudad con su gran 'Tour Gigante'. Desde la Campa de la Magdalena se podrán disfrutar de sus grandes éxitos.
Festival de Conciertos, en Santander. El XV Campus Musical Wom 2025 trae a la soprano Alessandra Giulia y al pianista Álvaro Piedra al Centro Cultural Doctor Madrazo para una sesión de música clásica. A las 12.00 horas, entrada libre hasta completar aforo.
Concierto de Crazy Jazzers, en Laredo. Concierto de jazz tradicional de mano del sexteto bilbaíno Crazy Jazzers. A las 22.00 horas en los jardines de la Casa de Cultura.
Un adelanto para el viernes
Fiestas de La Virgen Grande, en Torrelavega. El recinto ferial abre a las 18.00 horas. Concierto de la Sociedad Coral de Torrelavega a las 19.00 horas y desfile de Doña Leonor de la Vega media hora después. El pregón es a las 21.00 horas y el concierto de Manuel Fuentes y Spring Team a las 21.30 horas.
Vive la Feria, en Torrelavega. Festival de música dentro de las fiestas de la Virgen Grande. En la primera jornada actuarán Beret, Adrián Deerre y Wasfvnny.
Olimpiada de peñas, en Cabezón de la Sal. Llegan las distintas pruebas de salto de altura, lanzamiento de jabalina y penaltis de fútbol para decidir qué vecino gana esta vez el concurso. A las 19.30 horas en Pozo de la Luz, detrás de la piscina cubierta. Con inscripción previa.
Fiestas de San Mamés, en Navajeda. Día de San Mamesín. Desde las 16.00 horas parque infantil de hinchables. Parrillada para los asistentes a las 21.00 horas y actuación del grupo Solo Saxo y DJ, a partir de las 21.30 horas.
Fiestas de San Mamés, en Dobres y Cucayo. La misa es a las 12.00 horas y el bingo popular a la 13.30 horas. A partir de las 17.00 horas, actividades para jóvenes y adultos y a las 00.00 horas comienza la fiesta con DJ Kike Lon.
Fiestas de San Mamés, en Villanueva de Villaescusa. Carrera de autos locos a las 16.00 horas. Gran chorizada a las 21.00 horas, bingo especial a las 22.00 horas y espectáculo Titanium Show a las 22.30 horas. A partir de las 02.30 horas toca fiesta.
Fiestas de San Roque, en Colindres. La actividad del día es descenso en canoa. La liga Agility empieza a las 10.00 horas en la pista de atletismo. Final del trofeo San Ginés de Bolo Palma a las 16.00 horas. Espectáculo de Circo 'Stellar circus' a las 20.00 horas en la Avenida de Europa.
Fiestas de Santa Isabel, en Limpias. La misa es a las 12.00 horas. La noche de las charangas a partir de las 20.00 horas.
Para el sábado
Fiestas de La Virgen Grande, en Torrelavega. El mercado renacentista abre a las 11.00 horas. El monologuista Rafa Maza actúa a las 20.30 horas. Circo acrobático de China a las 22.00 horas.
Fiesta del 'Urgullu Pasiegu', en San Roque de Riomiera. Torneo de fútbol 'Pasiegu' a las 11.00 horas seguido de la misa. Los concursos son por la tarde, empezando por el de ordeñar. La verbena empieza a las 22.30 horas con Music 19, con un parón para el turno de Belén Jurado a las 00.30 horas.
Fiesta de la Sidra, en Argoños. La fiesta empieza con una degustación a las 12.00 horas, antes del pasacalles. El resto del día está lleno de degustaciones de sidra del pueblo hasta la actuación de Escuela de Calor a las 21.30 horas. Luego, Macrodisco Elipse.
Asti Splash, en El Astillero. Hinchables acuáticos desde las 11.00 horas. Paellada a las 15.00 horas para prepararse para el agua. El Asti Splash es a las 17.00 horas con guerra de agua y fiesta de la espuma. Dj para terminar el día a las 22.30 horas.
Día de la música en la Calle, en Astillero. Las peñas se agrupan a las 12.00 horas para recorrer el casco urbano. Después de la comida, se vuelven a unir a las 18.30 horas. La música sigue a las 21.30 horas en el Parque de La Cantábrica.
Gran capítulo de la cofradía del tomate y del pimiento, en Ampuero. La fiesta empieza con el recibimiento y nombramiento de los cofrades a las 10.30 horas. A las 14.30 horas, sale el autobús en dirección a Pico Velasco para la comida con los cofrades. DJ Cuca actúa desde las 17.30 horas.
Descenso Loco del Pas, en Carandía. 35 embarcaciones saldrán del puente de la N-623 en una competición de lo más pintoresca. La salida es a las 17.00 horas, y su recorrido son 800 metros.
Día del Museo de la Real Fábrica de Artillería, en La Cavada. A partir de las 17.45 horas, toma de posesión del brigadier Don Fernando Casado de Torres. Termina a las 20.00 horas con el disparo del cañón de 48 libras.
Un pueblo de leyenda, en Anievas. Un día lleno de magia y actividades folclóricas. Actuación del mago Xuso a las 19.00 horas y actuación musical de Uruna a las 21.30 horas.
Para el domingo
