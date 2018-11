Elena Rivera: «En Santander crecí mucho personal y profesionalmente»

Es nombrar Santander y su sonrisa delata el gran cariño que Elena Rivera tiene por la capital cántabra. «Fue mi segunda casa durante un año y he vivido cosas muy intensas», reconoce la actriz. Y es que el rodaje de 'La Verdad' supuso para ella un gran salto profesional que tenía las calles santanderinas y otros muchos rincones de la capital cántabra como localizaciones idílicas de su gran momento. «En Santander he vivido cosas muy bonitas con todo el equipo de la serie y he crecido mucho tanto personal como profesionalmente», nos confiesa. De hecho, está deseando volver pronto y reencontrarse «con muchos amigos a los que avisaré en cuando llegue pronto con la gira teatral», adelanta.

La gran noticia es que mañana, miércoles, volverá a Telecinco la segunda tanda de episodios de la ficción, con lo cual habrá que estar muy atentos a las pantallas porque las idas y venidas de los personajes nos resultarán muy familiares con ella, Jon Kortajarena o Lydia Bosch como unos 'vecinos' más. «Tengo ganas de ver cómo la gente responde y recibe el final de la serie», comenta expectante. Define a su personaje como «ambigua», algo que parece no será menos en los nuevos capítulos. «Cuando parece que va a decir una cosa luego hace otra o dice lo contrario… Descuadra muchísimo, es la clave, te tiene enganchado y no sabes por dónde va a salir». En el avance que ha emitido la cadena ya podemos ver que la trama de la falsa identidad se complicará, pero no es cuestión de hacer 'spoilers'…

La joven intérprete tiene un «otoño intenso» al vivir también la emisión de la que será su última temporada en 'Cuéntame cómo pasó' en la piel de Karina. «Es la despedida de la historia con Carlos y va a ser muy emotivo», asegura. Es más, coincidimos con ella en la gala final del FesTVal donde su compañero y pareja en la pequeña pantalla, Ricardo Gómez, se 'coló' en la entrevista con un gesto de cariño. Así que su química podemos decir traspasa la pantalla…

Recordando 'La Verdad'

Recordando 'La Verdad'

En Cantabria DModa estuvimos muy pendientes la pasada temporada de todo lo que ocurría en esta ficción que sentimos muy nuestra, con todo su rodaje ubicado en Santander y Cantabria.

