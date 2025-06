Noveles, emocionales y creativas: últimas cineastas españolas

José Luis Sánchez Noriega Santander Jueves, 5 de junio 2025, 19:55 Comenta Compartir

El curso que estamos terminando ha aportado varios estrenos de directoras en los inicios de sus carreras —primeros o segundos largometrajes— que destacan por el nivel de cualificación profesional y la cercanía y emoción de las historias. Estas jóvenes cineastas vienen con una notable destreza en la puesta en escena y, en general, una forma de contar muy ágil, sin redundancias ni insistencias. Son narraciones de un cine dirigido a adultos. Hay películas como 'Una quinta portuguesa', segundo largo de Avelina Prat, y las óperas primas 'Lo que queda de ti' (Gala Gracia), 'Por donde pasa el silencio' (Sandra Romero) y 'Sorda' (Eva Libertad) que parecen pensadas, escritas, rodadas y montadas por profesionales con una larga experiencia. Es un placer para el espectador comprobar este nivel en personas que se inician en el cine, aunque la mayoría haya rodado previamente cortos, vídeos o capítulos de series.

En contraste con películas un tanto toscas del cine español de décadas atrás, los nuevos títulos de los actuales cineastas sobresalen por su cuidado formal en la composición del plano, la fotografía y ambientación, la dirección de actores, el lugar de la música o el montaje, de manera que hasta en las películas menos logradas uno no puede sino admirar esa elaboración artesanal de quien cree en las imágenes y cuida su construcción. Frente a otras generaciones, formadas en escuelas de cine que hacían hincapié en el guion y en los personajes y la historia, las directoras y directores de los últimos años han nacido en la era del videoclip, las hibridaciones de géneros, el cine posmoderno y el politeísmo iconológico. Quizá, por ello, prima esa construcción minuciosa de la imagen sobre la arquitectura de la historia; de hecho, entre las primeras obras de nuestro cine abundan ahora las 'películas mínimas', obras de cámara con pocos personajes y argumentos reducidos, con el riesgo evidente de resultar un cine que se ve bien, pero se olvida pronto.

Películas más sentidas que narradas

Al margen de la escritura cinematográfica, las primeras películas rodadas por mujeres de los últimos meses tienen en común su apuesta por historias próximas del ámbito familiar —vividas en carne propia o muy cercana— donde los personajes y sus relaciones vienen fuertemente caracterizados por las emociones y los sentimientos. Estos están presentes, lógicamente, en las historias de amor o desamor, pero también en argumentos vertebrados por conflictos sociales como la emigración, por historias de enfermedades, por retos profesionales o existenciales, situaciones de discapacidad, memorias de infancia o agresiones sexuales. Podemos decir que se trata de películas más sentidas que narradas, que la voluntad de las directoras se sitúa más cerca de transmitir una experiencia o ponerse en la piel de los personajes que de contar una historia al uso o representar un mundo de ficción. Ni que decir tiene que, con alguna excepción, los personajes protagónicos son mujeres y en buena parte de los títulos los varones ocupan un lugar muy secundario, casi marginal.

Creo que esta búsqueda de la emoción es coherente con argumentos de proximidad: las jóvenes cineastas escriben a partir de su experiencia, situando las historias en el medio que han vivido. Por ello, no es de extrañar el primado del ámbito familiar, que aparece reiteradamente como espacio humano en bastantes títulos; incluso una de nuestras cineastas más preciadas, Carla Simón, ha construido su carrera en ese ámbito con 'Verano del 93' (2017), 'Alcarrás' (2022) y 'Romería' (2025), en un recorrido amplio que incluye la indagación sobre sus padres biológicos y su crónica sobre la familia de acogida en que creció.

En Carla Simón y en el resto de las cineastas la estructura familiar y la reflexión sobre las relaciones sentimentales no responden a fórmulas tradicionales. En esa directora los padres biológicos fallecieron y en 'Tras el verano' (Yolanda Centeno) se plantea el derecho a mantener las relaciones materno-filiales con la madre no biológica cuando surge un divorcio. El trasfondo familiar es decisivo en la orfandad que siente la joven de 'Los tortuga', segundo largometraje de Belén Funes, y en cuya historia el clan familiar ligado a la tierra de olivos es una referencia potente; en esta película la emoción prevalece sobre el interesante sesgo documental en las secuencias de la recolección de aceituna o de los encuentros de los taxistas. Asimismo la joven de 'Lo que queda de ti', que regresa de Nueva York al pueblo del Pirineo aragonés con motivo de la muerte del padre, vive una orfandad que remueve su horizonte y hasta la vocación artística que se había planteado; la vuelta a la familia y a la tierra es, para ella, un asidero frente toda incertidumbre. También se centra en los treintañeros Ana Lambarri en 'Todo lo que no sé', con una denuncia de la situación en nuestro país de jóvenes cualificados en empleos por debajo de su preparación, con acceso difícil a la vivienda y una vida personal y familiar en permanente mutación y conflicto. El tema de discapacidad formulado en 'Sorda' alcanza una fuerte temperatura emocional por su ubicación en las relaciones de padres e hijo y por las consecuencias en la relación de pareja.

Carencias afectivas y educativas

El estiloso primer largometraje de Sandra Romero, 'Por donde pasa el silencio', es un sentido y áspero drama familiar con un protagonista que regresa a la casa familiar durante una Semana Santa y duda entre permanecer allí para cuidar a su hermano o regresar a su vida. Curiosamente, las figuras de los padres de esos hermanos treintañeros quedan eclipsadas o prácticamente ausentes, dando cuenta de las carencias afectivas y educativas que han lastrado las vidas de jóvenes de determinados ámbitos sociales. También se ha puesto tras la cámara por primera vez la actriz de notable recorrido Paz Vega que rueda un retrato de infancia en la que parece ha puesto mucho de sus recuerdos: «Rita». En su segundo largo, 'La furia', Gemma Blasco adopta el punto de vista de una mujer agredida para denunciar la culpabilización que se infligen muchas mujeres autocondenadas al silencio.

En el terreno documental la veterana actriz Rosana Pastor se pone detrás de la cámara en 'Siete días de mayo' donde, además de hacer memoria del asesinato de los abogados laboralistas de Atocha 55 en 1977 se plantea el cambio de estrategia de la extrema derecha, que ahora no utiliza la violencia porque accede al poder y condiciona las políticas sectarias con el voto democrático. Reyes Gallegos filma el documental de testimonios 'Ellas en la ciudad' con las mujeres que en los 70 y 80 dignificaron un barrio sevillano con carencias de servicios.

Otras directoras con varios títulos en sus carreras han estrenado en los últimos meses piezas notables en las que también tiene protagonismo el contexto familiar, caracterizado por una situación de deficiencia, ausencia de padres o, simplemente, inexistencia de la familia, como en la última obra de Juana Macías, que explora la vida de tres adolescentes de un centro de menores tuteladas: 'Las chicas de la estación', interesante denuncia de la violencia y explotación sexual.

Pilar Palomero vuelve a demostrar su pulso cinematográfico en la recomendable 'Los destellos' con una historia que podría ser amarga por hablar de una enfermedad terminal, pero que no lo es por la iluminación amorosa del dolor. Es interesante el punto de vista de esta película donde la ruptura de la pareja no implica la insensibilidad a la hora del cuidado que necesite el otro. Asimismo habla del dolor de una mujer la también cineasta aragonesa Paula Ortiz, que rueda 'La virgen roja', su versión de la vida de Hildegart Rodríguez, con la historia real de una madre castradora hasta el asesinato que ya había sido llevada al cine por Fernando Fernán-Gómez ('Mi hija Hildegart', 1977). Arriesga Mar Coll en su tercer largo 'Salve María', adaptación de una novela de Katixa Agirre, con una variación del mito de Medea, de la madre que mata a los hijos. En estos tres casos hay un fuerte referente familiar.

Fuera de este marco, uno de los títulos más estimables de la temporada ha sido el segundo largometraje de Avelina Prat, 'Una quinta portuguesa', con una historia que habla de personas desterradas, fugitivas, nómadas en busca de su lugar en el mundo y su sentido de la tierra y las raíces. El protagonista alcanza su lugar después de un aprendizaje duro, de pasar por la experiencia de abandono radical. Por su parte, la taquilla ha premiado y el público aplaudió la entretenida intriga 'La infiltrada', que recrea la figura de una policía en la lucha contra el terrorismo en el País Vasco de los años 90: su directora, Arantxa Echevarría, ya había mostrado su valía en 'Chinas' y, sobre todo, en la notable 'Carmen y Lola'.

Hornada de varones cineastas, menos y de menor interés Respecto a los varones hay menos nuevos directores representativos. Sin duda, uno de los debutantes con mayor talento es Gerard Oms que filma la muy solvente y sentida –la proyección autobiográfica es evidente y aporta autenticidad al relato– 'Muy lejos' protagonizada por Mario Casas en uno de los mejores papeles de su era 'post-guapo'. Me parece muy destacable 'Calladita', de Miguel Faus, con estricta hora y media para una historia ejemplar sobre la rebelión de una criada colombiana a quien la familia de la burguesía catalana para la que trabaja ha mentido y abusado. También revela profesionalidad José Manuel Carrasco en 'Miocardio', una primera película que apuesta por la innovación en el relato y la desnudez dramática en una convincente radiografía de los conflictos de pareja. El bilbaíno de apellido pasiego David Pérez Sañudo rodó en 2020 'Ane', un primer largo tan valioso como la excelsa Patricia López Arnaiz que lo protagonizaba. Continúa este año con 'Los últimos románticos' que adapta la novela de Txani Rodríguez con el retrato de una joven de clase trabajadora, con problemas en la fábrica donde está empleada, relaciones complicadas con los vecinos y miedo atroz a un bulto que le salido en el pecho. Tanto en esta película como en 'Desmontando un elefante' (Aitor Echevarría) se plasman las heridas de la ausencia o la presencia tóxica de los padres en sendas mujeres protagonistas. También hemos de citar '¿Es el enemigo? La película de Gila' de Alexis Morante a pesar de la dificultad de hacer humor y contar una vida que, precisamente en la guerra y posguerra, no pudo tener nada de gracia; pero hay destreza y un resultado aceptable en el reto propuesto. El cantante C. Tangana se ha situado detrás de la cámara y firma con su nombre Antón Álvarez el documental musical 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés' que tiene momentos excelentes, aunque a la propuesta le falta profundización en los temas musicales, por otra parte muy valiosos. La familia es determinante para el músico Yerai. Aunque ya tiene cierto recorrido, Marcel Barrena obtuvo buena respuesta del público con 'El 47', donde hacía crónica de las luchas de un barrio chabolas en la periferia barcelonesa de los 60.

