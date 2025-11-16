Volver al inicio

Final Recordemos que Izan Guevara se llevó la victoria, primera que logra en Moto2. Dani Holgado ha sido segundo, logrando su 5º podio de la temporada y siendo el mejor rookie del año. E Iván Ortolá ha sido tercero, logrando su primer podio en Moto2.

22 Diogo Moreira ha conseguido cuatro victorias y nueve títulos en la presente temporada, pero esos cuatro triunfos han llegado en las 13 últimas carreras en una remontada que le ha llevado a coronarse como nuevo campeón de Moto2.

22 Diogo Moreira logra un merecidísimo título tras completar una temporada espectacular, especialmente en la segunda mitad de curso en la que ha remontado la desventaja que mantenía con respecto a un Manu González al que se le ha escapado la corona entre los dedos.

22 DIOGO MOREIRA CAMPEÓN DEL MUNDO DE MOTO2 !!! Hace historia puesto que se convierte en el primer brasileño capaz de conseguir un título en cualquier categoría.

22 VICTORIA DE IZAN GUEVARA !!! Logra su primera victoria en Moto2 tras tres temporadas en la categoría intermedia.

22 Lo vuelve a intentar Holgado, pero no puede. Le ha hecho un extraño la moto y pierde algunas décimas. Va a ganar Izan Guevara !!!

22 ÚLTIMA VUELTA !!! Lo intenta Holgado !!! Le ha enseñado la rueda a Ghuevara en la curva 5, pero el mallorquín le ha cerrado las puertas.

21 Dani Holgado va con todo en estos momentos. Hace unos minutos parecía que había entregado la cuchara, pero se ha vuelto a acercar mucho a la posición de Izán Guevara y habrá que ver si tenemos batalla entre los dos por la victoria en esta carrera final de temporada.

20 TRES VUELTAS PARA EL FINAL !!! Todo decidido ya en esta carrera en lo que se refiere al título, pero no así en la victoria porque Dani Holgado ha conseguido recortar parcialmente la desventaja con respecto a un Izan Guevara que sigue liderando la prueba.

19 DIOGO MOREIRA NUEVO CAMPEÓN DE MOTO2 !!! Pase lo que pase ya en esta carrera, el brasileño roma el relevo de Ai Ogura y será la mejor forma posible para subir a MotoGP, puesto que ya tiene plaza asegurada desde hace semanas en la máxima categoría de cara a la temporada que viene.

19 ABANDONA MANU GONZÁLEZ !!! Por problemas técnicos, algo le pasa a su neumático trasero.

18 DIOGO MOREIRA SUPERA A MANU GONZÁLEZ !!! El madrileño mueve la cabeza con síntomas de resignación y podría terminar por abandonar la carrera.

18 CINCO VUELTAS PARA EL FINAL !!! El Mundial de Moto2 va llegando a su fin y Diogo Moreira será el nuevo campeón de Moto2, primer brasileño que logra la corona en cualquier categoría.

17 Sigue perdiendo posiciones Manu González !!! No puede el español, que cae al 8º puesto, solo uno por delante de un Diogo Moreira que le podría incluso superar en este tramo final de la carrera.

16 Por delante, Izan Guevara rompe definitivamente la carrera y está muy cerca de rebasar la barrera del segundo de ventaja con respecto a un Dani Holgado que se tendrá que concentrar ya en defender la segunda posición ante la presión de Iván Ortolá.

15 SEXTO MANU GONZÁLEZ !!! Perdió definitivamente la 5ª posición tras ser superado por Collin Veijer y el título cada vez más cerca de Diogo Moreira, que apura sus últimos kilómetros para proclamarse campeón.

14 Muchos problemas para Manu González, especialmente cuando sale de la curva 6.Parece que no tiene buen agarre y está sufriendo ahora el madrileño para mantener la 5ª posición, un puesto que, además, resulta insuficiente para tratar de asaltar el título de Moto2.

14 Izan Guevara se despega un poco más de Daniel Holgado y el balear está sentando las bases de la que sería su primera victoria en la categoría intermedia.

13 TERCERO IVÁN ORTOLÁ !!! El piloto de Cumbres de Calicanto busca su primer podio en la que es su primera campaña en Moto2.

12 Jake Dixon ha superado a Celestino Vietti y se hace con la 10ª posición de forma momentánea. En breves instantes podría amenazar la 9ª posición en la que viaja Diogo Moreira.

11 Susto para Moreira !!! A punto de irse al suelo, pero lo ha salvado bien el brasileño. Continúa en la 9ª posición...

10 Diogo Moreia sigue en la 9ª posición. Por detrás le amenaza Celestino Vietti, pero lo cierto es que el brasileño lo tiene todo encarrilado de momento de cara a conquistar la corona de Moto2.

9 Dani Holgado continúa rodando cerca de Izan Guevara, pero no le termina de coger el rebufo y el balear se mantiene con dos, tres décimas de diferencia al frente de esta carrera.

8 5º MANU GONZÁLEZ !!! Ha superado a Albert Arenas, que va de más a menos. No obstante, el madrileño sigue muy lejos de la primera posición, condición indispensable para poder aspirar a un título que Diogo Moreira tiene muy bien amarrado.

7 Izan Guevara busca su primera victoria en Moto2. El campeón de Moto3 en 2022 lleva tres temporadas en la categoría intermedia y ha conseguido dos podios hasta el momento, el último en el pasado Gran Premio de Indonesia, cuando terminó en la 2ª posición.

6 TERCERO SENNA AGIUS !!! Ha superado a un Albert Areras que se estaba quedando descolgado de la cabeza de carrera.

5 Arón Canet, que marcha en la 14ª posición, ha sido sancionado con una doble long lap por haber provocado el accidente en el que se vieron implicados Barry Baltus y Dani Muñoz.

5 MANU GONZÁLEZ PIERDE UNA POSICIÓN !!! Más complicado para el madrileño, que acaba de ser superado por Iván Ortolá.

4 Izan Guevara sigue marcando ritmo en cabeza de carrera y está consiguiendo ampliar ligeramente la diferencia con respecto a Dani Holgado y un Albert Arenas que escala hasta el tercer puesto.

3 No puede momento Manu González !!! Sigue clavado en la 5ª posición y de momento carrera muy cómoda para Diogo Moreira, al que le vale perfectamente con terminar en los puntos para hacerse con el título, o incluso si no puntuara siempre que el español no gane la prueba.

3 Parece que arón Canet se vio implicado en el accidente entre Barry Baltus y Dani Muñoz y esta acción será investigada por Dirección de Carrera.

2 Alex Escrig ha sido sancionado con una doble long lap por haberse adelantado en la salida.

1 Manu González no ha podido mejorar ningún puesto en esta primera vuelta y recordemos que necesita ganar la carrera si quiere tener opciones de llevarse el título.

1 CAÍDA !!! Se han visto implicados Barry Baltus y Dani Muñoz !!!

1 IZAN GUEVARA SE HACE CON EL PRIMER PUESTO !!! Manu González continúa en el 5º puesto, mientras que Diogo Moreira permanece en el 9º.

Izan Guevara y Senna Agius completan la primera línea de la parrilla de salida en una carrera en la que, recordemos, hay un título mundial en juego.

Dani Holgado arranca desde la primera posición de la parrilla de salida. Se trata de la cuarta pole en Moto2 del piloto de San Vicente del Raspeig, confirmando que se ha adaptado perfectamente a la categoría intermedia y presentando su candidatura al título de cara a la próxima temporada.

Diogo Moreira sale hoy desde la 9ª posición de la parrilla de salida, mientras que Manu González lo hace desde la 5ª. La estrategia del piloto español pasa por tirar a muerte desde el comienzo de la carrera, tratar de hacerse con el liderato e intentar trasladar la máxima presión posible en espera de un posible error del brasileño.

Al madrileño se le ha atragantado este final de curso. No consigue una victoria desde el pasado Gran Premio de Francia y no ha conseguido pisar el cajón en sus siete últimas citas mundialistas, con dos de las cuatro últimas carreras sin poder sumar punto alguno.

Manu González, por su parte, vio como perdía un liderato de la clasificación general que ostentaba desde el pasado mes de abril tras la carrera en Malasia. Y el fin de semana pasado, en Portugal, la victoria de Moreira le dejó el título prácticamente fuera de su alcance.

Moreira está completando un fantástico final de temporada con cuatro victorias y nueve podios en las 15 últimas carreras.

Si Manu González terminara primero y Moreira cruzará la recta de meta en la 15º posición, se produciría un empate en la clasificación general, pero se desnivelaría la igualdad a favor del madrileño atendiendo a las carreras ganadas (ambos tienen cuatro victorias antes del inicio de esta carrera).

Aún así, Diogo Moreira lo tiene todo a favor al contar con 24 puntos de diferencia con respecto a Manu González. Se alzará con el título solo con terminar entre los 14 primeros clasificados independiente de lo que haga el español, obligado a ganar la carrera para tener opciones de llevarse la corona.

El piloto sudamericano dejó el título prácticamente visto para sentencia después de su victoria el pasado domingo en el Gran Premio de Portugal. Manu González, por su parte, solo pudo ser 6º y salvó los muebles in extremis, dejando abierta la puerta a la esperanza de cara a esta última carrera del curso.

Diogo Moreira cuenta con la oportunidad para proclamarse campeón de Moto2 y podría ser el primer brasileño de la historia en conquistar un título del Campeonato Mundial de motociclismo de la FIM en cualquier categoría.

Tras la victoria de Adrián Fernández en Moto3, diseccionamos todo lo que pueda ocurrir dentro de unos instantes en la carrera de Moto2 con el título en juego.