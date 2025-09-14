Volver al inicio

5 SEGUNDO JOSE ANTONIO RUEDA !!! Otro pasito más para el actual líder de Moto3...

4 Más problemas para Ángel Piqueras. La carrera se está fragmentando y no está consiguiendo enlazar con el grupo cabecero.

4 Perrone comienza a acechar a Joel Kelso y también se acerca a los primeros puestos José Antonio Rueda. El líder de Moto3 pasa a ocupar el tercer puesto tras superar a David Muñoz.

2 El que ha desaparecido de los primeros puestoes es Jacob Roulstone tras comenzar en la tercera posición.

2 Está tirando con mucha fuerza Joel Kelso y habrá que ver si puede aguantar con este ritmo el resto de la carrera.

1 Rueda se sitúa de momento en la cuarta plaza, mientras que Ángel Piqueras está remontando y es 8º en estos instantes.

1 Intenta recuperar terreno Valentín Perrone. El piloto de la pole ha superado a David Muñoz y pugna con él por la segunda posición.

1 GRAN SALIDA DE JOEL KELSO !!! El australiano se pone en cabeza de carrera y buen movimiento también de David Muñoz, escalando a la segunda posición.

Hoy sale desde la pole Valentín Perrone, la segunda que logra en la presente campaña. El piloto argentino tratará de conseguir su primera victoria en Moto3 después de haber subido dos veces al podio. Joel Kelso y Jacob Roulstone completan la primera línea de la parrilla de salida.

Su más directo rival en la lucha por el título, Ángel Piqueras, viene de ganar el pasado domingo en Montmeló y ha conseguido recortarle puntos a Rueda en las tres últimas carreras, aunque hoy comienza en la 11ª posición y tendrá que emplearse a fondo para poder competir por la victoria.

Nos centramos ya en todo lo que pueda suceder dentro de unos instantes en la prueba de Moto3. Como decíamos, José Antonio Rueda domina con autoridad la categoría y tratará de reencontrarse con una victoria que se le ha resistido en las tres últimas citas mundialistas. Hoy comienza desde la 4ª plaza de la parrilla de salida.

Repasamos el horario previsto de las carreras de hoy. A las 11:00 horas (hora peninsular) comienza la acción con la prueba de Moto3. A las 12:15 arranca la carrera de Moto2, mientras que el semáforo tornará a verde para anunciar el comienzo de MotoGP a las 14:00 horas.

En Moto3, a pesar de que Ángel Piqueras ha conseguido recortar puntos en las tres últimas carreras, José Antonio Rueda continúa disfrutando de una importante ventaja. De hecho, el piloto sevillano ha conseguido 270 puntos hasta el momento, 64 más que el mencionado Ángel Piqueras y 102 en relación a Máximo Quiles.

Manu González lidera la tabla clasificatoria de pilotos de Moto2 con 217 puntos, 38 más que Arón Canet y 44 sobre Diogo Moreira.

Esto en lo que respecta a MotoGP, en Moto2 Dani Holgado sigue en estado de dulce y, tras conseguir su primera victoria el pasado domingo en la categoría intermedia, busca hoy su segundo triunfo seguido tras hacerse con la pole position.

‘Pecco’ Bagnaia no ha ganado en sus 12 últimas carreras de MotoGP, su peor racha sin victorias en la máxima categoría desde sus 41 primeras carreras entre 2019 y 2021 hasta que logró ganar la primera (Gran Premio de Aragón).

Hoy sale desde la pole Marco Bezzecchi. Se trata de la sexta del italiano en la clase reina, la segunda en la presente temporada. Alex Márquez y Fabio Quartararo completan la primera línea de la parrilla de salida.

Francesco Bagnaia sigue sumido en uno de sus peores momentos deportivos de los últimos años y lo cierto es que, aunque ha mejorado sus prestaciones con respecto al último Gran Premio de Catalunya, el italiano no da síntomas de poder salir del agujero oscuro en el que se encuentra inmerso. Ayer solo pudo ser 13º y volvió a estar muy lejos de las primeras posiciones.

Alex Márquez nunca ha conseguido dos victorias consecutivas en MotoGP y la última vez que lo logró fue en 2019, en Moto2, año en el que se proclamó campeón de esta categoría.

Como ha sido tónica habitual en la presente temporada, la principal incógnita reside en ver si hay algún piloto que le puede poner las cosas complicadas al actual líder de la clase reina. Alex Márquez tuvo que realizar una carrera perfecta para imponerse a su hermano en el pasado Gran Premio de Catalunya.

En solo 15 Grandes Premios, Marc Márquez ha conseguido 487 puntos, la tercera mejor puntuación histórica en MotoGP desde la introducción del sprint en 2023. Solo le superaron los dos primeros clasificados del año pasado (Jorge Martín -508- y Pecco Bagnaia -498- con 20 carreras disputadas) y el piloto de Cervera podría superar a ambos este fin de semana, estableciendo un nuevo récord de puntuación en la clase reina.

Así las cosas, Marc Márquez lidera la clasificación de pilotos de MotoGP con 487 puntos, 173 más que Alex Márquez y 250 en relación a Francesco Bagnaia.

Marc Márquez comienza hoy desde la 4ª posición de la parrilla de salida y se verá obligado a remontar si quiere reencontrarse con la senda de la victoria, aunque por lo visto ayer, no le costó demasiado hacerse con el liderato de la carrera antes de que cometiera el error que le hizo irse al suelo.

También es este un Gran Premio que se le da bastante bien al dorsal ‘93’ del equipo Ducati Lenovo ha conseguido cuatro victorias en esta cita mundialista, más que ningún otro. Además, ha sido el único piloto capaz de ganar en las tres categorías en el Gran Premio de San Marino.

De hecho, un nuevo ‘cero’ ayer de Francesco Bagnaia le imposibilitan ya para la conseguir la corona de MotoGP de forma matemática, por lo que el próximo campeón se apellidará Márquez, ya sea Marc o Alex.

Aun así, la ventaja de Marc Márquez con sus más directos rivales en la lucha por la corona continúa siendo inmensa y, si todo sigue así, el piloto español sumará más pronto que tarde su 7º título en MotoGP, el primero desde 2019.

Ayer, además, Marc Márquez se fue al suelo cuando lideraba el sprint, por lo que, tras ocho victorias seguidas en el formato corto de carrera de los sábados, cedió el dominio a un Marco Bezzecchi que supo pescar en río revuelto.

La victoria de Alex Márquez el pasado domingo en el Gran Premio de Catalunya imposibilitó que Marc Márquez dispusiera hoy de su primera oportunidad para dejar matemáticamente sentenciado el título de MotoGP.