Volver al inicio 20 Aunque todo indica que no va a poder conseguir la victoria en esta carrera, el fin de semana volverá a ser muy positivo para un Marc Márquez que podría aumentar mucho la ventaja con respecto a Pecco Bagnaia, aunque sigue sintiendo la incesante presión de su hermano, Alex, en la lucha por el título. 19 Llueve con mucha intensidad en estos momentos sobre el trazado de Le Mans. Las motos salpican mucha agua y las condiciones son tremendamente complicadas en una carrera de auténtica supervivencia marcada por el caos de un procedimiento de salida que ha generado un tremendo desconcierto y que es probable que deba ser revisado. 17 DIEZ VUELTAS PARA EL FINAL !!! 12 segundos de ventaja para un Johann Zarco que tiene el privilegio de administrar una ventaja enorme y hacer historia al convertirse en el primer francés que gane en el Gran Premio de su país en la máxima categoría desde Pierre Monneret en 1954. 16 No es probable que Francesco Bagnaia pueda conseguir algún punto en esta carrera. Podría ser el primer fin de semana en el que no suma puntos ni en el sprint ni en la carrera desde la introducción de este formato de carrera corta en 2023. 15 Tanto Pedro Acosta como Maverick Viñales han dado buena cuenta de Miguel Oliveira. El portugués va perdiendo fuelle, lógico porque le faltan kilómetros de rodaje por la lesión que ha sufrido esta temporada, pero aún así está protagonizando una actuación espectacular. 15 Parece que ha disminuido la intensidad de la lluvia, pero la pista ya se ha mojado mucho y no parece que vayan a cambiar las condiciones de aquí al final de la carrera. 13 Lejos de ver como la diferencia se reduce, Johann Zarco está consiguiendo aumentar la diferencia con respecto a Marc Márquez y ya cuenta con algo más de diez segundos de ventaja con respecto al actual líder de MotoGP. 12 Y atención porque Honda podría arruinar el récord absoluto de victorias consecutivas de Ducati. La fábrica italiana acumulaba 22 victorias consecutivas yhoy podría haberse convertido en el fabricante con más victorias seguidas en la historia de la máxima categoría superando las 22 conseguidas precisamente por Honda entre 1997 y 1998. 12 Johann Zarco puede ser el primer piloto de Honda que logra ganar en MotoGP desde que Alex Rins lo lograra en el Gran Premio de Las Américas en 2023. 11 Johann Zarco sigue ampliando la ventaja con respecto a Marc Márquez y puede convertirse en el segundo francés que logre la victoria en el Gran Premio de Francia en la clase reina, el primero en la 'era MotoGP'. 10 Los pilotos que han abandonado son Brad Binder, Jack Miller, Fabio Quartararo y Joan Mir. Francesco Bagnaia, por su parte, continúa en carrera después de su caída, aunque milita en la 17ª plaza con una vuelta de desventaja. 10 Buena carrera en estas condiciones cambiantes de Pedro Acosta. El Tiburón es 5º y es la mejor KTM en pista, justo por delante de Maverick Viñales, que ocupa la 6ª plaza en estos momentos. 9 Alex Márquez también supera a Miguel Oliveira y escala hasta la tercera posición. 9 MARC MÁRQUEZ SEGUNDO !!! El piloto español ha superado a Miguel Oliveira y habrá que ver si puede dar caza a un Johann Zarco que tiene ocho segundos de ventaja. 9 Lidera la carrera Johann Zarco. Tiene una gran ventaja con respecto a un Miguel Oliveira que regresaba a la competición después de estar ausente por lesión en las tres últimas carreras. 8 Johann Zarco líder !!! Todo el mundo esperaba que fuera Fabio Quartararo el piloto que pudiera imponerse en el Gran Premio de su país, algo que solo ha conseguido Pierre Monneret a lo largo de la historia, en 1954. 7 Marc Márquez ha parado para cambiar la moto y es que la lluvia va a más. También lo hace Alex Márquez. 6 PRIMERO FERMÍN ALDEGUER !!! El rookie murciano ha aprovechado que Marc Márqyez ha realizado la segunda long lap para asaltar el liderato de una carrera absolutamente caótica. 6 ENEA BASTIANINI SE HA IDO AL SUELO !!! 6 Marc Márquez lidera en estos momentos la carrera, aunque tiene prácticamente pegado a Alex Márquez. 6 Los pilotos van cumpliendo con las long laps. Al final, como la mayoría de los pilotos han sido sancionados este hecho no está siendo demasiado relevante. 5 CAÍDA DE FABIO QUARTARARO Y BRAD BINDER !!! Vaya palo para el piloto francés, que salía desde la pole y tenía realmente opciones de poder llevarse la victoria en esta carrera. 4 La carrera es un auténtico caos. Entre la luvia intermitente, las sanciones y las caídas las condiciones van a ser tremendamente cambiantes. 3 Fabio Quartararo ha sido uno de los pilotos que ha sido sancionado con una doble long lap por los cambios realizados a última hora. También pilotos como Marc Márquez o Fermín Aldeguer han corrido la misma suerte. 2 ALEX MÁRQUEZ SORPRENDE A MARC MÁRQUEZ !!! El pequeño de los hermanos Márquez consigue de momento el segundo puesto y tratará de dar caza a Fabio Quartararo. Muchos nervios en la parrilla de salida porque están cayendo algunas gotas. La carrera ha sido declarado en seco y la mayoría de pilotos apostarán por los slicks, aunque las condiciones son muy cambiantes en este momento y todo puede cambiar en cuestión de segundos. FERMÍN ALDEGUER MEJORA A PASOS AGIGANTADOS. El piloto murciano demuestra haberse adaptado a la perfección a MotoGP y los resultados están comenzando a llegar. Ayer fue tercero en el Sprint, hoy comienza en el cuarto puesto y aspira a conseguir su primer podio en la clase reina. No obstante, no es Le Mans su circuito favorito y ‘Pecco’ Bagnaia ha abandonado en tres de sus seis participaciones en el Gran Premio de Francia en MotoGP, siendo el 3º puesto cosechado el año pasado su mejor resultado histórico en este trazado en la clase reina. … PERO PILOTO DE DOMINGOS. Siempre se ha dicho que Bagania es un piloto de domingos y lo cierto es que los números, desde luego, le dan la razón. El piloto de Turín ha terminado en el podio en 19 de las 20 últimas carreras, fallando solo con un cuarto puesto en el Gran Premio de Argentina esta temporada. PECCO BAGNAIA, PASO ATRÁS EN EL SPRINT… El piloto turinés parece estar en un escalón inferior a los hermanos Márquez en este tramo inicial del curso. Ayer se fue al suelo en el sprint, por lo que tendrá que firmar hoy una gran versión para no continuar perdiendo terreno de cara a la lucha por la corona. Como ya hemos comentado, Marc Márquez arranca la carrera en la segunda posición, mientras que Alex Márquez completa la primera línea de la parrilla de salida. Por su parte, Francesco Bagnaia comienza en la 6ª posición. FABIO QUARTARARO, UN FRANCÉS DESTINADO A LA GLORIA EN SU PAÍS. Hoy sale desde la pole Fabio Quartararo y lo hace por segunda carrera consecutiva. El piloto del equipo Monster Energy Yamaha Team no conseguía dos o más poles seguidas desde 2021 y tiene la oportunidad de convertirse en el primer piloto francés que gane en el Gran Premio de su país en la máxima categoría desde Pierre Monneret en 1954, único piloto francés que ha conseguido la victoria en este Gran Premio de Francia. ALEX SIGUE INSTALADO EN EL PODIO. Alex Márquez ha conseguido cuatro podios en solo cinco Grandes Premios en este 2025 y, con uno más, igualará los conseguidos en sus cinco temporadas previas en MotoGP (cinco). ALEX MÁRQUEZ, 14º PILOTOS ESPAÑOL GANADOR EN MOTOGP. El menor de los hermanos Márquez se convirtió en el 14ª piloto español capaz de ganar en la clase reina y, una vez roto el hielo, hoy aspira a conseguir su segunda victoria consecutiva, algo que no consigue desde 2019, cuando militaba en Moto2 y se proclamó campeón en la categoría intermedia. ALEX MÁRQUEZ SE GANA EL DERECHO A PELEAR POR TODO. Todo el mundo esperaba una pelea por el título entre Marc Márquez y Francesco Bagnaia este año por el título en la máxima categoría, pero se ha colado en este duelo con inusitada fuerza un Alex Márquez que logró en el pasado Gran Premio de España su primera victoria en MotoGP. MARC MÁRQUEZ, HABITUAL DEL PODIO EN LE MANS. El piloto español, que hoy comienza en el segundo puesto, ha terminado en el podio en cinco de sus 11 participaciones en el Gran Premio de Francia de MotoGP, incluyendo tres victorias (2014, 2018 y 2019) y un segundo puesto el año pasado. De hecho, entre los pilotos actuales, ningún piloto ostenta más triunfos que Marc Márquez. SEIS SPRINTS CONSECUTIVOS PARA MARC. El ‘93’ del equipo Ducati Lenovo Team ha ganado los seis sprints de los sábados esta temporada, siendo el primer piloto que logra seis victorias consecutivas en este formato de carrera corta desde su introducción en 2023. MARC MÁRQUEZ VUELVE AL LIDERATO DE MOTOGP. El piloto de Cervera se volvió a imponer ayer en el sprint y parte hoy de nuevo como líder de la clasificación de pilotos de MotoGP con 151 puntos, tres más que un Alex Márquez que ayer terminó en la segunda plaza y 31 más que Francesco Bagnaia. Después de las victorias de José Antonio Rueda en Moto3 y de Manu González en Moto2, diseccionamos ya todo lo que pueda ocurrir dentro de algunos minutos en la prueba de MotoGP, el plato principal del día en esta apasionante jornada de motociclismo en el histórico circuito de Le Mans. Buenas tardes !!! Bienvenidos a la retransmisión en directo de la carrera de MotoGP del Gran Premio de Francia de motociclismo. ¿Preparados? Comenzamos…