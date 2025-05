Seis planes molones para el fin de semana

A. G. C Santander Viernes, 16 de mayo 2025, 14:09 | Actualizado 14:57h. Comenta Compartir

La actualidad nos tiene desbordadas este viernes, pero en El Diario Montañés no faltamos a nuestra cita semanal con los planes. Así que a problemas, soluciones, y esta vez nuestra carta la escribirmos a cuatro manos con relevo incluído. Si tenías alguna duda, sí, este finde va a hacer buenííííííísimo, así que papel y boli para escoger entre estos seis planes molones.

En casa la mar de bien Palomitas y Eurovisión ¡Vamos Melody!

No es que sea un plan, es que es un planazo. Si eres de esos frikis que hacen porra con los favoritos, que se reúne en casa con colegas y que hace su particular reparto de puntos con acento moldavo, ¡este sábado es nuestro día! ¡Oh, sí, amigos! Llegó la gran final de Eurovisión y la podrás seguir en directo en nuestra web.

-¿Dónde se puede ver la gala? Se podrá seguir en La 1 de TVE y en la plataforma RTVE Play.

-¿A qué hora? A las nueve de la noche arranca la gala que este año se celebra en Basilea.

De ruta gastronómica Prueba y opina ¿Bocata o ramen?

Esta semana, nuestro suplemento gastronómico Cantabria en la Mesa nos ha contado cuáles son los tres bocatas más ricos de la comunidad autónoma. Y nosotras, las arriba firmantes, añadimos: ¿por qué probar solo uno pudiendo comerlos todos? Pues ese es el segundo plan que te proponemos: una ruta por los restaurantes que han conseguido la mejor valoración del jurado provincial del II Campeonato de España de Bocatas.

1. The Duke's (Maliaño)

2. Bar Pepe (Somo)

3. La Clandestina (Castro Urdiales)

Si vas a opinar hazlo en condiciones. Prueba los tres y después nos cuentas.

La otra opción que te proponemos es probar ramen en algunos de los dos restaurantes orientales que han abierto sus puertas en Santander (Buga Ramen, en la Plaza de los Remedios, y Shifu, en Casimiro Sáinz). Si vas con niños y además son fans de Doraemon, quedarán encantados con la decoración manga. Es como entrar en un cómic chino.

Escenario Santander Tributo a Maná Rayando el sol oh eh oh

La banda tributo a Maná, +dMANÁ, está este viernes en Escenario Santander con «el show más fiel y realista de Europa». La formación propone un viaje en el tiempo para revivir los grandes himnos de los reyes de rock latino navegando entre el amor, el desamor, la preocupación por el medioambiente y la energía positiva característica de Fher Olvera y su banda.

La cita es a las 21.00 horas (apertura de puertas) y las entradas tienen un precio de 25 euros. Aún hay aforo disponible.

Almería- Racing 21.00 horas Este domingo se gana sí o sí

El domingo no hay opción. El Racing no tiene otra que poner toda la carne en el asador para traerse a Cantabria tres puntos y rozar, aún más, con los dedos el sueño del ascenso. Los más animados, viajarán hasta Almería, pero para el resto, qué mejor plan que una cerveza bien fría con amigos o familia para ver el partido en una terraza. O en el sofá, no te juzgamos. Como siempre, en El Diario Montañés te contaremos el minuto a minuto desde nuestra web y canal de Twitch.

DMontaña Ocho rutas para descubrir Cantabria a pie

Este finde va ser de los buenos de primavera. Solazo, lo dice la Aemet. Así que no puede faltar en nuestra newsletter una propuesta andarina. Y a falta de una, ocho rutas para conocer Cantabria de norte a sur y de este a oeste caminando. Hay para todos los gustos y desniveles.

1-Ruta del Pico Cerredo (Asón-Agüera)

2- De Somo a Langre por la costa (Trasmiera)

3-Valle de Yera y Vega de Pas (Valles Pasiegos)

4-Ruta de la costa norte de Santander (Costa central)

5-Calzada romana de Cildá (Besaya)

6-Ruta de los menhires de Valdeolea (Campoo-Los Valles)

7-El Valle de Peñarrubia (Saja-Nansa)

8-Ruta del Monte Tejas (Liébana)

Elige la que más te guste y pincha en esta información para conocer todos los detalles.

Los 10.000 del Soplao 'El infierno cántabro' pone el acento cañero al finde

El acento cañero del finde lo ponen 'Los 10.000 del Soplao' este sábado con salida en la Avenida Cantabria en Cabezón de la Sal a las ocho de la mañana. La exigente prueba cicloturista se extenderá hasta la noche con las dos modalidades de 110 y 150 kilómetros a través de los mejores paisajes del parque Natural Saja-Besaya. La salida siempre acapara las miradas y puedes aprovechar para disfrutar de Cabezón y, en un dos por uno, visitar también el increíble bosque de las Secuoyas. En nuestra web también lanzaremos un directo con fotografías e información minuto a minuto del Soplao.

