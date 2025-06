El Racing de las remontadas

Sergio Herrero Santander Martes, 10 de junio 2025, 07:09 Comenta Compartir

El Racing vive aferrado a su fe. La misma que llevó a un empate casi inverosímil el domingo ante el Mirandés en los Campos de Sport. Es verdad que los de José Alberto tienen carencias. Ya no son lo que eran. Ni de lejos. Pero hay un aspecto que hace que nadie les pueda dar por muertos. Esa capacidad para no rendirse. Y aunque el equipo jabato es favorito para la vuelta en un estadio en el que no pierde desde octubre, pensar que los de José Alberto no van a pelear hasta el final sería una osadía. Sólo hay que ver la segunda vuelta del equipo cántabro. En once encuentros se puso por detrás en el marcador y al final logró sacar, como mínimo, un punto.

Son once, porque el dato que dio José Alberto en rueda de prensa no era correcto. «Otro partido más que remontamos. Ya son quince en la segunda vuelta, más este de play off. Es muy difícil remontar partidos en esta categoría y lo hemos vuelto a hacer. El último gol define lo que es este Racing», dijo el míster ante los medios. En realidad, los verdiblancos han visto cómo el rival golpeaba primero en quince de los veintidós en Liga desde enero. En once de ellos, logró puntuar –seis empates y cinco victorias–. En los otros cuatro, no pudo cambiar su suerte.

Claro, esto es lo de la botella a medias. Medio llena o medio vacía. Porque no bajar nunca los brazos es una virtud. Evidente. Pero que siempre encajes antes puede ser síntoma de algún otro problema. De hecho, sólo hay que ver que la primera vuelta del campeonato no tiene nada que ver. En ese tramo, el Racing sólo remontó en dos encuentros. El de la segunda jornada, contra el Eibar, en el que se puso 0-2 por debajo y empató, y el del Oviedo, en la tercera, en el que los carbayones se adelantaron y los verdiblancos acabaron venciendo por 1-3.

Esta nueva versión racinguista llegó con el cambio de año. Es verdad que, incluso, supuso una mejora del equipo que terminó 2024. En diciembre, perder era lo más habitual. A partir de enero, no se ganaba tanto como en octubre, pero sí que se estaba más cerca. Y en el primer encuentro liguero del año, en Albacete, a los dos minutos ya iba perdiendo el equipo cántabro. Avanzada la segunda parte, el Albacete hizo el segundo en un mal partido de los verdiblancos. Sin embargo, un latigazo de Íñigo Vicente metió al Racing de nuevo en el partido y Arana, poco después, amarró el empate.

Una segunda vuelta aferrado a la fe Hasta en quince partidos el Racing se ha puesto por detrás en el marcador en la segunda vuelta. De ellos, ha perdido cuatro, en seis logró empatar y en cinco se llevó la victoria. Eso habla de la fe que tiene equipo en sus posibilidades, pero también es síntoma de que no suele entrar bien a los encuentros y encaja demasiado pronto. J22-Albacete-Racing Así iba Así terminó 2-0 2-2 El Albacete se adelantó en el minuto 2 e hizo el segundo en el 68 en un mal partido del Racing. Sin embargo, en un arranque, los verdiblancos hicieron dos tantos. J24-Córdoba-Racing Así iba Así terminó 1-0 1-2 Los de Iván Ania hicieron el 1-0 tras un error de Saúl García en el minuto 5. En la segunda parte, con la salida de Karrikaburu, los de José Alberto le dieron la vuelta al marcador. J25-Racing-Málaga Así iba Así terminó 0-1 2-1 Otro despiste en el arranque permitió a los andaluces adelantarse. Arana, con dos goles de cabeza a la salida de sendos córners, calcados, hizo el 2-1. J28-Eibar-Racing Así iba Así terminó 2-1 2-2 El Racing, a remolque, igualó en dos ocasiones para arrancar un punto de Ipurua, con Andrés Martín como punta de lanza del cuadro verdiblanco. J30-Sporting-Racing Así iba Así terminó 1-0 1-1 Minuto 3 y el Sporting ya se había adelantado por medio de Dubasin. Arana, en la segunda parte, culminó una fantástica jugada colectiva para hacer el empate. J31-Racing-Tenerife Así iba Así terminó 0-1 2-1 Un Tenerife casi descendido marcó en una acción a balón parado. Los canarios se quedaron con un futbolista menos y el Racing, con polémica, acabó venciendo. J36-Huesca-Racing Así iba Así terminó 1-0 1-3 El madrugador gol del Huesca hacía justicia al rendimiento de ambos equipos. Sin embargo, la dureza local acabó con tres futbolistas expulsados y el Racing manejó la superioridad. J39-Racing-Oviedo Así iba Así terminó 0-1 1-1 El Oviedo se adelantó en una acción a balón parado. El Racing, con un buen rendimiento pese al tanto encajado, se repuso del golpe y fue capaz de empatar. J41-Eldense-Racing Así iba Así terminó 1-0 3-3 Empezó perdiendo, luego se puso por delante y acabó empatando. Un encuentro con muchas lecturas y un punto que casi supo a derrota, más que a remontada. J42-Racing-Granada Así iba Así terminó 0-1 2-1 Un mal despeje de Aldasoro permitió al Granada adelantarse en los primeros compases del choque. Arana y Marco Sangalli hicieron los tantos de la remontada. Play off-Racing-Mirandés Así iba Así terminó 1-3 3-3 El Mirandés fue mejor que el Racing, pero los verdiblancos, con sus carencias, no perdieron la fe en sus posibilidades y empataron en el minuto 98. Una segunda vuelta aferrado a la fe Hasta en quince partidos el Racing se ha puesto por detrás en el marcador en la segunda vuelta. En Córdoba, más de lo mismo, pero con final feliz. A los cinco minutos marcaron los de Iván Ania tras un grave error de Saúl García. En la segunda parte, con la salida de Karrikaburu y a base de pegada, los cántabros le dieron la vuelta al marcador y se llevaron los tres puntos, en una de las pocas victorias a domicilio de la segunda vuelta.

Se repitió la historia la semana siguiente frente al Málaga. Esta vez en los Campos de Sport. Lobete adelantó a los blanquiazules en el tramo inicial del choque, en un nuevo despiste defensivo. Sin embargo, el Racing remontó a balón parado antes de llegar el descanso. Dos tantos calcados de Juan Carlos Arana a la salida de sendos córners le dieron a los de José Alberto el triunfo.

En la primera vuelta sólo hubo dos choques en los que el rival se adelantase y los cántabros reaccionasen

En la jornada 28, en Ipurua, hubo ración doble. El Racing tuvo que igualar hasta en dos ocasiones en el marcador al Eibar. No fue un buen partido de los de José Alberto, pero sí mostraron su capacidad de respuesta frente a la adversidad. Lo mismo que dos semanas después, en El Molinón. Minuto 3 y gol de Dubasin para el Sporting. En una mejor segunda parte, Arana hizo el empate tras una gran jugada colectiva.

En casa han sido menos las situaciones como esta, pero también las ha habido, como ante el Tenerife. El equipo canario, casi descendido, se adelantó a balón parado. Tras quedarse los de Álvaro Cervera con uno menos, el Racing fue capaz de remontar en un final de partido no exento de polémica arbitral.

Como en Huesca, donde los aragoneses se pusieron por delante pronto, pero pagaron la excesiva dureza con tres expulsiones. Al Racing, que supo gestionar bien la superioridad, se le allanó el camino hacia el triunfo.

El Racing ha encajado primero en los últimos seis encuentros. En cuatro de ellos logró puntuar

En los últimos seis encuentros, el equipo cántabro ha sido el primero en encajar. En cuatro de ellos le ha dado para sacar algo de provecho. Frente a Almería (2-0) y Cartagena (1-0) se quedó a cero. Contra el Oviedo sí que fue capaz de reponerse, igual que en el último encuentro del campeonato regular, ante el Granada, que incluso le dio para conseguir el triunfo.

Lo de Elda, pues bueno. Se puede catalogar de muchas maneras. Es cierto que el Racing empieza perdiendo. Pero es que fue capaz de ponerse por delante y, al final, fue el descendido Eldense el que igualó la contienda. Exactamente con el mismo resultado que se dio en el partido de ida del play off contra el Mirandés, en el que el Racing llegó a ir perdiendo, 0-2, primero, y 1-3, después. Lo que está claro es que uno no se aburre en los partidos del equipo verdiblanco.

Cinco veces ha vencido el Racing en Anduva en once enfrentamientos La estadística de los duelos entre Mirandés y Racing en Anduva es favorable al equipo cántabro, desde el primer duelo en 1990. Los verdiblancos han vencido en el feudo burgalés en cinco ocasiones, los locales en dos y cuatro terminaron con empate, en once enfrentamientos. Sin embargo, son cuatro las visitas consecutivas las que encadena el equipo racinguista sin vencer allí. La última corresponde a la temporada 2018-19, cuando el conjunto dirigido por Iván Ania se impuso por cero goles a uno con un tanto a última hora de Quique Rivero. El partido de esta temporada se saldó con triunfo rojillo por 2-1, y los tres anteriores finalizaron con empate. Una victoria para el recuerdo fue la de 2015, sobre un campo nevado (0-2).

