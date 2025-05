Diez motivos verdiblancos para creer

Con tres jornadas por delante el Racing depende de sí mismo para asegurar el play off y, aunque algo más complicado, para dar caza a ... los dos equipos que ocupan las plazas de ascenso directo, Elche yLevante. Eso sí, los de José Alberto están obligados a hacer los deberes casi sin borrones. El domingo visitan a un Almería que no podrá contar con Kaiky, Langa y Melamed, todos sancionados. Después, de nuevo a coger las maletas para ir a casa de un Eldense que puede estar peleando por salvar la vida. Y para finaliza la Liga, un plato fuerte, elGranada en El Sardinero.

Ampliar

Jugador doce El Sardinero empujará ante el Granada

No se puede negar que los Campos de Sport crean un ambiente de Primera. A los conjuntos rivales les parece que están jugando contra un equipo de doce jugadores en lugar de once. El último partido es en casa y la afición racinguista está volcada con llenos cada jornada. Si se llega con opciones a la jornada 42, El Sardinero será un factor diferencial. El ambiente podría recordar al de las grandes noches de ascenso o la clasificación para la UEFA con más de 20.000 espectadores empujando al equipo. Sin faltar el tifo y los cánticos.

Ampliar

Todos pueden pinchar Competencia directa con cruces entre rivales

La Segunda División es una categoría muy complicada y a estas alturas todos los equipos han sufrido en sus carnes aquello de que 'cualquiera te puede hacer un roto'. Pero es que además, en esta recta final hay dos rivales en la pugna por el play off que tienen un enfrentamiento directo entre sí. En la jornada 41, el Almería tiene que comparecer en Anduva para enfrentarse al Mirandés. Y aun quedan partidos en los que los rivales se pueden dejar puntos. Por ejemplo, el Elche tiene que visitar a Huesca yDeportivo.

Ampliar

Buena dinámica fuera de casa El Racing sigue siendo el mejor equipo visitante

El Racing ha sacado puntos importantes a domicilio y ha sido el mejor visitante durante prácticamente toda la temporada. De hecho, lo sigue siendo con un balance de 31 puntos en 19 partidos, seguido por el Levante con 30 puntos en 20 choques. La buena noticia es que de los tres partidos que le quedan, dos son fuera de casa. Por eso viajar a Almería y Elda no es una garantía de victoria, pero las perspectivas pueden ser halagüeñas. El equipo sabe competir fuera de casa, aunque también ha cometido tropiezos como el de Cartagena.

Ampliar

Jugador diferencial Andrés Martín es el máximo asistente de la Liga

Andrés Martín es el máximo asistente de la categoría con 15 pases de gol en 38 partidos. Si el fútbol es cuestión de detalles, es quien pone la pincelada final antes de la firma del goleador. Aunque en su caso se da la paradoja de que también es el máximo goleador del Racing con 15 tantos y el tercero de la Liga, solo superado por Luis Suárez, del Almería, con 27 y Panichelli, del Mirandés, con 20. El extremo del Racing ve el fútbol un segundo antes que los demás y es una máquina de generar ocasiones, algo fundamental en el tramo final de Liga.

Ampliar

Con todos los efectivos La enfermería está vacía, no hay plaga de lesiones

A falta de tres jornadas, el Racing no tiene una lista larga de bajas. La enfermería está vacía (con la salvedad de Íñigo Sainz-Maza, que se lesionó en octubre y se ha perdido casi toda la temporada) . Así que, salvo percances puntuales, José Alberto puede contar con el grueso del equipo para afrontar los tres partidos que quedan de Liga, así como los encuentros de un hipotético play off de ascenso. El último en salir de la enfermería fue el central JaviMontero, uno de los fijos del míster que trabaja para recuperar su punto óptimo de forma.

Ampliar

Todos a una Un vestuario sin egos ni grietas. La 'piñuca' se mantiene unida

No hay figuras que generen tensiones internas. El vestuario del Racing es un bloque unido, comprometido, donde los roles están asumidos y el grupo prima sobre las individualidades. Eso hace más fácil remar juntos. Son un equipo, no un grupo de nombres, algo que es diferencial a final de temporada cuando toca afrontar momentos de tensión. Y es que la confianza mutua y el buen ambiente de trabajo se traducen en una mejor comunicación y coordinación en el campo, lo que aumenta el rendimiento del equipo.

Ampliar

Vicente, Andrés y Arana Tiene una gran capacidad ofensiva con el trío atacante

El Racing cuenta con potencial en ataque y es el tercer equipo más goleador con 60 dianas. Vicente, Arana y Andrés forman un tridente capaz de meter miedo a cualquier equipo. Y cuando se asocian el peligro se multiplica por mil. Andrés es el máximo goleador con 15 tantos, pero Arana no se queda atrás. Lleva once goles y solo cinco futbolistas suman más tantos que él en Segunda, lo que le convierte en un arma importante en un play off. Y las virtudes de Vicente son tan diferentes que, aunque no esté bien, puede desnivelar un partido.

Ampliar

Apoyo incondicional El equipo cuenta con una afición de Primera

Si hay algo que distingue al Racing, es su afición. Nunca falla, aunque llueva o sople el sur siempre está ahí ofreciendo un apoyo incondicional. Es la muleta que puede sostener al equipo en los momentos difíciles que se dan en un partido. Y da igual que sea en casa, donde se montan recibimientos en el estadio, que lejos de los Campos de Sport, porque en los desplazamientos el racinguismo se moviliza sin importar los kilómetros que tenga que recorrer. «Nos están dando muchísimo oxígeno tanto fuera como en casa», decía José Alberto.

Ampliar

Candado bajo palos Ezkieta es uno de los mejores porteros de la categoría

El portero del Racing se ha erigido como una pieza clave en el éxito del equipo y se puede decir que el navarro es uno de los mejores porteros de la categoría. Nada como tener un seguro bajo palos cuando te lo juegas todo en las jornadas decisivas o en un play off. Ezkieta ha dejado once porterías a cero este curso y tiene en su haber 26 paradas, además de detener un penalti, y 110 rechaces. A esto se suma que la defensa del equipo ha mejorado bastante en las últimas jornadas y el Racing encaja menos tantos.