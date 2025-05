Aitor Alexandre: «Mi primer recuerdo del Racing es el primer recuerdo de mi vida»

El 'streamer' y periodista, Aitor Alexandre, desea que sea José Alberto quien lleve al Racing a Primera, pero considera que antes hay que aprender y ... crecer de los errores.

–¿Cuál es su primer recuerdo con el Racing? ¿Cómo nació su pasión por el equipo?

–Mi primer recuerdo del Racing es el primer recuerdo de mi vida. Muy pequeñito en brazos de mi padre en el campo viejo, no te sé decir ni qué partido. Luego vas cogiendo la afición, tu padre te lleva al campo, vas con las peñas y al final, 30 años de abonado y unos cuantos más yendo con entradas. Vamos, toda la vida.

–Hace años el Racing estaba en estado crítico. ¿Cuáles han sido para usted los mejores pasos que ha dado esta directiva para revertir la situación?

–Lo mejor que ha tenido esta nueva directiva es coherencia y sentido común. Algo que por desgracia en el Racing no hemos tenido, salvo en momentos muy puntuales. Han dotado al club de seriedad, le han dado una estructura y económicamente son gente que tiene músculo, lo que ha ayudado a sanear bastante la economía, que era francamente peligrosísima.

–¿Para qué ve al equipo, play off o ascenso directo?

–No nos vamos a engañar, el ascenso directo es algo que ahora mismo se antoja muy complicado. Aún nos podemos aferrar porque esta competición es una absoluta locura, pero lo lógico es que amarremos ya el play off. Hay que intentar ganar todos los partidos que quedan, seguir creciendo y en el play off veremos.

–¿Ha hecho cuentas?

– Prefiero no hacerlas porque es una locura absoluta. Hay que ir paso a paso, ahora mismo el partido más importante de la temporada es el de Almería. Hay que ganar en Almería.

–¿Cree que el halago debilita al equipo?

–Yo creo que el halago en su justa medida apoya, otra cosa es el halago desmedido, pero creo que no ha habido ese halago desmedido. Lo que sí que ha habido son unas expectativas, las que nos han generado ellos mismos. Cuando en noviembre te ves con once puntos de ventaja, dices, lo tenemos muy bien, pero yo en ningún momento me he visto en Primera. La Liga es larguísima.

–¿Cómo afectan los resultados negativos al equipo?

–Es lo que menos me gusta de la temporada, creo que hay que crecer e ir mejorando. Me enfada mucho que hemos tenido una situación similar a la de Villarreal y hemos vuelto a hacerlo parecido.

–¿Cree que debería continuar José Alberto?

–Te voy a ser muy sincero, yo soy «josealbertista», pero no por encima de racinguista. Si el equipo entra en play off, cumple el objetivo y habrá que dejarle. Todos tenemos defectos, pero hay que aprender y crecer. Quiero creer que sea el asturiano quien nos lleve a Primera.

–¿Qué mensaje daría al racinguismo para la recta final?

–Que hay que apretar, no nos queda otra. Habrá que ver lo que da de sí el equipo y nosotros como racinguistas tenemos que estar ahí desde el minuto cero hasta el minuto cien.