«Ha sido una fatalidad, no había pasado nunca»

«Ha sido una fatalidad. Tal cual. Que tú vayas caminando y te caiga una piedra y que te mande para abajo doscientos metros... Algo ... así no ha pasado nunca». Lo decía el alcalde de Miera, José Miguel Crespo, al hilo del trágico relato que hizo el 112 de lo sucedido en la zona de Los Pozos de Noja el sábado, unos hechos que le costaron la vida a una mujer de sesenta años vecina de Gama. La víctima, María Jesús Tovar Correas, sufrió el impacto de una roca de grandes dimensiones que se desprendió después de que otro senderista se apoyara en ella –ese fue el relato del 112–. «Ha tenido la desgracia, porque no se puede llamar de otra forma, de que han tocado la piedra y la mala suerte de que pasaba por debajo», se lamentaba el alcalde, que no recuerda incidentes en la zona. Si acaso, apuntaba, que «en Nochevieja el 112 tuvo que rescatar a un madrileño que se adentró en el monte». Pero nada como esto.

Crespo explica que la zona en la que se instaló el popular columpio como atracción turística «es una zona realmente que no tiene ninguna complicación» y que los visitantes acuden, precisamente, porque es «un reclamo turístico». El suceso, de hecho, se produjo en otra zona. Cercana, pero escarpada. La mujer fue trasladada en helicóptero hasta el aeropuerto Seve Ballesteros y, de ahí, en Soporte Vital Avanzado, al Hospital Valdecilla, donde falleció poco tiempo después de su ingreso. La aeronave regresó al lugar del accidente para recoger al senderista que acompañaba a la mujer.

