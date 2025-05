Muere un hombre de 74 años al ser arrollado junto a un paso de peatones en Tama

José Carlos Rojo Santander Lunes, 19 de mayo 2025, 18:27 | Actualizado 19:46h. Comenta Compartir

Cuentan los testigos del siniestro que la víctima, Félix Celis Cabeza, de 74 años, vecino de Colio (Cillorigo de Liébana) y usuario de la residencia de ancianos Santa Gregoria, fue a cruzar la carretera para tomar un taxi, «que lo hizo sin mirar» y que otro vehículo «que no iba muy deprisa», lo arrolló. El atropello se produjo en torno a las 10.10 horas de esta mañana en la carretera nacional N-621. El Centro de Atención a Emergencias del Gobierno de Cantabria recibió el aviso y movilizó al 061, así como a agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil.

La víctima, que presentaba un traumatismo craneoencefálico grave y múltiples fracturas en brazos y piernas, fue evacuada en una ambulancia hasta el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde ha fallecido a primera hora de la tarde. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del siniestro. Fueron efectivos de la agrupación de Tráfico los que realizaron la prueba de alcoholemia y drogas al conductor del vehículo que atropelló al hombre, Gabriel Fernández, también vecino de la zona, y ambas dieron negativas. «Bajaba despacio, y de pronto se me ha echado encima. Estaba lloviendo, no le he visto y ha sido fuera del paso de peatones», asegura este hombre, que bajaba de atender su huerta.

«Se me ha echado encima, estaba lloviendo y no le he visto», declara el conductor del vehículo

Otro testigo asegura que el coche circulaba «despacio», pero que la víctima cruzó «aprisa, sin mirar, porque parecía acelerado, y sufrió el atropello en las inmediaciones del paso». Félix Celis Cabeza era muy conocido en Colio, donde junto a sus hermanos trabajó toda la vida como carpintero. «Este señor tenía cierto grado de dependencia y lo que no entendemos es qué hacía solo por la calle», asegura un vecino de la zona que conocía al fallecido.

Es el segundo atropello mortal registrado este año, después de que Maite de la Mata, vecina del barrio La Gloria, perdiera la vida tras ser arrollada en la S-20. En 2024 hubo dos peatones atropellados que perdieron la vida.