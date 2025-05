Gran recibimiento que, tras Cartagena, demuestra el nivel de implicación de una afición de lujo. Un gran ambiente de color azul acompañaba también a un ... buen Oviedo que en la primera parte estuvo muy bien plantado, marcando a balón parado en su única ocasión. El Racing se iba al descanso perdiendo cuando llevaba el peso del partido. Un enorme Cazorla y un veloz Hassan destacaban en los visitantes. Pero el Racing, que desde el principio aplicó intensidad, agresividad y presión más que gran juego, intensificó sus virtudes y para mí arrolló a los azules en la segunda parte. Un golazo de Mario, el mejor del Racing, puso las tablas y a pesar de lo que apretaba El Sardinero, y de las ocasiones creadas, no llegó el segundo gol que el Racing mereció más que los visitantes. Difícil el ascenso directo, pero aun posible y, por tanto, seguimos en el objetivo.

Bernardo Colsa Confianza

Tras la decepción de Cartagena, llegaba un partido que, durante la semana, se había vivido con desmoralización colectiva. Entendible, hasta cierto punto, pues la distancia, al comienzo de la jornada, era mínima.

El partidazo fue de aúpa. Ambientazo, fútbol y un tifo para que tomen nota de a quién se enfrentan. Lástima que los lloros tuvieron efecto en los colegiados, pues asistimos al enésimo error favorable a un rival. El Racing mereció ganar. Y siendo lo que fue y como fue, el equipo transmitió las máximas garantías. Es con lo que me quedo, con que sabemos que este equipo es capaz de pelear el ascenso directo hasta la última jornada. Y si no llegamos, ya hablaremos. Confianza plena.

José María Lavín Con la busiana no se gana

Supongo que todos se acuerdan de 'Hoosiers' (1986) de David Anspaugh, la mejor película jamás rodada sobre baloncesto. En ella, el entrenador del equipo revelación hacía medir a sus jugadores las dimensiones de la pista donde se jugaba la gran final para que vieran que era del mismo tamaño que la del pequeño polideportivo de su pueblecito, dando a entender que lo que importaba era lo que había en la cancha y no todo el alboroto alrededor. Eso me pasa con el Racing: que al final, lo que me sirve es lo que pasa en el césped y no en el autobús llegando al estadio. Porque fallamos en el campo. Y más como pasó ayer, que jugando bien ya solo nos da para empatar. Estamos sin opciones para el ascenso directo y da la impresión que llegaremos a jugar el play off muy justos física y mentalmente. Porque los aficionados no marcan goles. Ni aunque entren en autobús.

Juan Ventanyol 'JAL, trata de arrancarlo'

El parón clasificatorio del Racing me recuerda al coche de Carlos Sainz... Se paró. El equipo con el motor gripado hace tiempo , sin recambios y con el piloto incapaz de corregir las notas para que vuelva a sonar el 'rock and roll' con aquellos acelerones y conducciones que superaban líneas y pasaban la meta.

Una ilusión nos persigue, sí, hace mucho tiempo y tras el empate de ayer no sé hasta cuándo seremos capaces de seguir creyendo en el ascenso directo. Hemos disfrutado mucho y pensábamos que este año sí, pero...

Somos el Racing y todo no van a ser papardas y por qué no pensar que el coche al final arranque. Por qué no creer que todavía estamos a tiempo si solo nos faltan unos metros. ¿Verdad Luis?

Arráncalo JAL, por Dios.

Borja Cavia Morir en la orilla

A José Alberto se le puso ayer cara de Gaizka Garitano. Por cercanía familiar he vivido los dos no ascensos del Eibar de manera cercana y el rostro del técnico asturiano reflejaba el cansancio del que sabe que no puede repetir lo del año pasado. Ganaba el Oviedo, el Racing no había tirado a puerta y el ascenso directo ya caminaba por Teruel rumbo al Mediterráneo. Reaccionó rápido el asturiano, movió el banquillo y la energía renovada de los cambios demostró que, al menos, la plantilla no ha perdido el orgullo. El fútbol sí, lo perdió hace meses, pero que mientras haya vida van a pelear por ello. Algo que, por cierto, no apareció en Cartagena. Faltó acierto, precisión y cabeza fría, que no ganas. Y eso en una temporada que tiene pinta de prolongarse más allá de la Liga regular es fundamental. Que guarden fuerzas para el play off.