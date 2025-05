José Alberto: «Me voy decepcionado con todo lo que he visto»

Leila Bensghaiyar Santander Lunes, 19 de mayo 2025, 00:02 Comenta Compartir

El Racing necesitaba dos puntos para amarar el play off de ascenso y eso pasaba por ganar en Almería, pero los de José Alberto ofrecieron una versión muy pobre ante un equipo andaluz que se hizo fácilmente con el encuentro. José Alberto no puso paños calientes en la sala de prensa. No salió nada de lo que se había planeado. «Hemos sido superados, el Almería ha estado mucho mejor que nosotros. Ha sido prácticamente mejor que nosotros en todas las fases del juego y ha sido muy complicado contra un rival de la talla de de los jugadores que teníamos enfrente, si no estamos a nuestro mejor nivel competitivo», decía el asturiano. Y todo eso lleva a una conclusión clara. Tanto que es casi de perogrullo. «Ni nivel competitivo ni fútbol. Así es muy difícil el poder sumar en un campo como este», añadía José Alberto.

Y eso que el Racing no comenzó mal el encuentro. Los cántabros tenían intención y estaban metidos en el partido, pero el tanto de Arribas no sentó nada bien al equipo, que a partir de ahí fue en caída libre. «Desde el primer gol de ellos ya nos desordenamos mucho, nos volvimos locos y perdimos muchos posicionamientos», analizó el míster. «Intentamos corregirlo en el descanso dándole un cambio al sistema y metiendo más piernas, más presencia, pero no hemos encontrado absolutamente nada de lo que buscábamos», admitió lacónico.

¿Qué es lo que falló en el equipo? El propio José Alberto no se atreve a enumerar por lo largo de la lista. Prefiere resumir. «Nos ha faltado de todo. Hoy me voy decepcionado con lo que porque no me ha gustado nada», decía. «Creo que hemos estado muy mal, muy lejos de nuestro nivel y muy superados en casi todos los momentos». continuaba. Aunque se mostró así de contundente no quiso hacer valoraciones «en caliente» y avanzó que debe ver de nuevo el encuentro. «Necesito tranquilizarme y ver el partido otra vez. Analizarlo en profundidad», comentaba. Aunque, al margen de los análisis de la derrota, ahora el partido ante el Eldense se reviste de una importancia mucho mayor. No se puede dejar escapar otra oportunidad. «Toca levantarnos y pensar ya en que tenemos que ir a Elda a ganar», afirmaba.

Lo cierto es que el Racing ha perdido una ocasión inmejorable de afianzarse en los puestos de play off e incluso de tener opciones para colarse en los dos primeros puestos. «Hoy teníamos una oportunidad de de volver meternos en la pelea por el ascenso directo y esa vía se nos vuelve a escapar. Volvemos a perder otra oportunidad», se lamentaba el técnico. Y fue más allá. «Quizás no estamos preparados para pelear por esas dos posiciones cuando hemos tenido muchas oportunidades y las hemos dejado pasar», analizaba.

Lo que tiene claro el entrenador asturiano es que ahora toca mirar al frente, a lo que viene. Y lo que viene es el Eldense. «Lo que tenemos que hacer es ganar en Elda, asegurar el playoff y que estos partidos nos sirvan para saber competir mejor de lo que hemos hecho hoy, porque los partidos que nos vienen van a ser de de este tipo», aseveró. Lo importante es asegurar la plaza de play off y hacerlo cuanto antes. Y cuanto más alto mejor. «Tenemos que intentar quedar lo más arriba posible, porque en caso de empate prevalece la posición. Tenemos que intentar pelear esa tercera plaza con todas nuestras fuerzas», decía José Alberto, que ahora solo tiene una idea fija: sumar los seis puntos que quedan. «Conseguir ganar en Elda y pensar en ganar al Granada para intentar quedarnos más arriba que podamos y tener el factor campo asegurado. En caso de empate la eliminatoria iría a nuestro favor».

Un mensaje a la afición

En el Power Horse Stadium estuvieron alrededor de trescientos racinguistas acompañando al equipo, y precisamente esos aficionados fueron los que intentaron levantar a los jugadores después de la derrota.

Mister, hemos visto la conclusión del partido, cómo el equipo se acercaba a la grada con la afición, cómo la afición intentaba levantar a los propios futbolistas que estaban ahí hundidos. José Alberto quiso dejar un mensaje para ellos. «Darles las gracias porque es impresionante el apoyo que tenemos y también pedirles disculpas, porque sabemos de todo el esfuerzo que están haciendo, viniendo un domingo a casi 1.000 kilómetros de nuestras casas», comentó. El míster sabe que es esfuerzo tremendo. «Es una es una barbaridad y entiendo la decepción, pero tenemos que levantarnos, analizar bien el partido en mi caso y, a partir de ahí, pensar en que, por una vía o por otra, lo vamos a conseguir».

Además, el míster puso en valor el apoyo incondicional de los racinguistas. «Con nuestra afición, que es una auténtica maravilla, somos muy fuertes y tenemos que creer en nosotros, ser mejor equipo y mucho más consistentes. Devolverles todo el esfuerzo que están haciendo por nosotros, que es inmenso», terminó.